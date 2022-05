El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha realizado este lunes una petición a su candidato a las elecciones andaluzas, Juanma Moreno: le ha pedido que no renuncie a "obtener una mayoría amplia".

"Nunca debemos de renunciar a obtener una mayoría amplia para que España esté gobernada por un partido que tenga una mayoría amplia y, de ahí, que nazca un proyecto claro y un presidente libre. Le diría a Juanma (Moreno) que no estaría mal que empecemos a hacer esto por Andalucía. Vamos a intentarlo", aseguraba el nuevo líder del PP ante su Comité Ejecutivo reunido este lunes en Génova.

El líder del PP se pronunciaba así unas horas después de que Moreno no descartase en una entrevista en El Confidencial la posibilidad de una repetición electoral en la comunidad autónoma en función del resultado que arrojen las urnas el mes que viene si no logra una "mayoría suficiente" para gobernar. "No descarto nada, podría pasar", respondía el candidato a la Junta de Andalucía.

Alberto Núñez Feijóo le mostraba así su respaldo a Moreno y a su proyecto de tratar de lograr una "mayoría amplia" y tratar de gobernar sin Vox tras las próximas elecciones andaluzas del próximo 19 de junio. Fuentes populares aseguran que desde este momento, Feijóo apoyará "todo lo que decida Moreno con tal de conseguir una mayoría amplia".

En esta misma línea, se pronunciaba también este lunes el número tres del PP y consejero andaluz, Elías Bendodo. Preguntado por si Macarena Olona podría ser vicepresidenta en un nuevo Gobierno, Bendodo era rotundo: "Yo veo Juanma Moreno como un presidente del PP con la vocación clara de formar un gobierno fuerte, si pudiera ser, como el que tenemos de PP y Cs, y si no, en solitario".