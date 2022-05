Irene Montero carga contra Ayuso: "Malcriada es quien utiliza el dinero público para regalárselo a su familia"

El discurso que Isabel Díaz Ayuso pronunció el sábado como presidenta ya del PP de Madrid escoció y mucho a la ministra de Igualdad.

La flamante líder de los populares madrileños arremetió con dureza, durante buena parte de su intervención, contra el Gobierno de Pedro Sánchez y en especial cargó las tintas contra los ministro de Podemos que forman parte del Ejecutivo de coalición. "A un Gobierno incapaz se unen el totalitarismo, como el que hoy pretende aniquilar a Ucrania y el comunismo, que provoca éxodos masivos también en Venezuela y acaba con la vida y las aspiraciones de quienes se enfrentan a él. Los amigos del terrorismo, de las narcodictaduras, de las dictaduras populistas, están en el Gobierno central. Por la regla de 3, la que pretenden quitar de las matemáticas con perspectiva de género, de 22 ministerios incapaces, el 30% de los de Podemos, es la vergüenza de Europa", dijo.

Y quien visibiliza todo ello, expuso, es Irene Montero, "una señora que nos da lecciones de feminismo mientras su mayor éxito político es ser la pareja de". Pero Ayuso no se quedó allí porque, según avanzó, el PP debe dar la batalla cultural e ideológica frente a la izquierda porque que no "no hay propuesta simplona e irresponsable de la izquierda que no afecte directamente a la prosperidad y la libertad. Su forma de ver la vida, propia de malcriadas que aspiran a llegar solas y borrachas, desprovistas de responsabilidades ni siquiera ante sus peores decisiones, nos abochorna a la inmensa mayoría de las mujeres, que trabajamos cada día por sacar adelante nuestro país".

También mencionó el aborto y este lunes lo volvió a hacer en un desayuno organizado por El Debate, donde criticó la "frivolidad" con la que se aborda esta cuestión.

Estas palabras tuvieron contestación por parte de Montero este mismo fin de semana que, tergiversando las mismas, replicó: "Ayuso ha dicho que las feministas somos unas malcriadas porque queremos volver de noche a casa sin que nos violen, sin que nos agredan sexualmente".

"Que las feministas somos unas malcriadas porque queremos decidir cuándo y cómo somos madres y con quién somos madres y cómo desarrollamos nuestros proyectos de vida; que las feministas somos unas malcriadas porque queremos participar en relaciones sexuales afectivas basadas en el consentimiento, en nuestro deseo, y que no queremos que nos agredan sexualmente por el hecho de ser mujeres", proclamó Irene Montero ante los suyos.

Según la ministra de Igualdad, "malcriadas no son las jóvenes de 16, de 17, de 18, de 20 años que quieren volver a casa, sí, solas o borrachas y que no por ir solas o borrachas las puedan violar, normalmente un conocido que han encontrado en el bar en el que han estado".

En cambio, para malcriada según la dirigente de Podemos, es la jefa del Ejecutivo regional: "malcriada es aquella que está para tomarse una caña después del trabajo, pero no cuando hay que arrimar el hombro porque hay que llevar al niño al centro de salud y no hay pediatras suficientes y hay un mes o más de lista de espera, como ocurre en su comunidad autónoma; malcriada es quien no está nunca cuando se la necesita para proteger aquello que hace posible la vida: la educación pública, profesores y profesoras adecuadamente remunerados, personal sanitario dignamente pagado".

Y espetó, imputándole un delito a la presidenta de la Comunidad de Madrid: "Malcriada es aquella que utiliza el dinero público para regalárselo a su familia. Eso es ser una malcriada, señora Ayuso, no las mujeres ampliando derechos y avanzando en derechos".