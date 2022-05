Elche permite usar burkinis en las piscinas municipales pero no bermudas por debajo de la rodilla

El reglamento elaborado por el ayuntamiento de Elche para el uso de sus piscinas municipales viene con una nueva polémica debajo del brazo. Y todo, como empieza a pasar verano tras verano, por el tipo de vestimentas que se pueden emplear para el baño en este tipo de instalaciones. Un tipo de polémica que suele plantearse por cuestiones sobre todo de higiene, pero en otras ocasiones por temas de imposiciones religiosas.

El consistorio ilicitano ha incluido en su reglamento que "no se permitirán (en las piscinas públicas) bañadores por debajo de las rodillas, ni prendas que no sean específicas de natación salvo autorización puntual y expresa de la Concejalía de Deportes". Es decir, quedan vetado el uso de cualquier tipo de bermudas de baño que no queden por debajo de la rodilla, como pueden ser las de tipo surfero, muy de moda desde hace años para parte del público joven.

Este artículo, tal y como está redactado, incluye también el veto al uso del burkini, una prenda que los musulmanes más dogmáticos imponen a sus mujeres para que no se vea un ápice de su piel mientras disfrutan del baño en piscinas o playas. Es por ello que los responsables municipales -el consistorio está controlado por PSOE y Compromis-, se han dado prisa en especificar que justamente, el burkini, cuenta con autorización municipal.

"El burkini está totalmente permitido en las piscinas de Elche y de hecho muchas mujeres han entrado sin ningún problema cada verano", ha precisado el concejal del área, el socialista Vicente Alberola. Por tanto, en las piscinas de Elche las mujeres musulmanas podrán ser obligadas por sus maridos a usar el burkini, pero los jóvenes no podrán usar prendas de baño como las bermudas surferas.

Vox ha censurado el reglamento municipal y ha reivindicado que "las normas deben ser igual para todos", sin entrar en el bañador que desea llevar cada uno. Es más, la edil Aurora Rodil ha planteado, como es lógico, "si el uso de burkini es una elección libre de las mujeres islámicas o una imposición desde una concepción radical como la que obliga en Afganistán a las periodistas a usar burka en los medios de comunicación".

España no es el único país de la Unión Europea donde el uso del burkini en las piscinas públicas provoca controversias. Hace solo unos días se ha planteado una situación similar en Francia, después de que el ayuntamiento de Grenoble aprobase el uso del bañador islámico de cuerpo entero en sus instalaciones municipales, una medida que fue aprobada por los responsables socialistas y del partido verde de la ciudad.