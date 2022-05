El Gobierno ha concedido el indulto a María Sevilla, expresidenta de la asociación Infancia Libre y exasesora de Podemos, tras ser condenada a dos años y cuatro meses de cárcel por un delito de sustracción de menores, en concreto de su hijo.

La semana pasada, la ministra de Igualdad, Irene Montero, pidió protección para las madres secuestradoras de sus hijos en un surrealista alegato contra los asesinatos por la "violencia machista" aseguró que la Igualdad no será real "hasta que no acabemos con los asesinatos machistas, hasta que no acabemos con los asesinatos por violencia vicaria que es violencia directa, también, contra los niños y niñas, como estamos viendo en casos que también reciben muchísima atención social hacia maltratadores que asesinan a sus hijos e hijas para dar donde más duele a las madres; y, hasta que no seamos capaces de proteger de forma efectiva a las madres protectoras como María Salmerón, como Juana Rivas, como María Sevilla, como Irene Costumero, que están defendiéndose a sí mismas y a sus hijos e hijas de la violencia machista (...)".

El consejero de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid, Enrique López, ha acusado a la ministra de Igualdad de "justificar delitos graves" como los "secuestros", después de que hablara de "madres protectoras".

"Comparto su preocupación, pero lo que no vamos a hacer nunca es compartir la política de un Gobierno cuya ministra de Igualdad justifica graves delitos. No se pueden justificar graves delitos y no se pueden conceder indultos injustos porque parece que un padre y una madre pueden hacer lo que les dé la gana con sus hijos", ha lanzado López.

