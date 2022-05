La coordinadora de Más Madrid: "Es imprescindible hacer políticas para que los hombres dejen de ser violadores"

"¿Qué os está pasando a los hombres que estamos retrocediendo a esta cultura de la violación que creíamos desterrada?". La polémica pregunta la formuló la delegada del Gobierno en Valencia, Gloria Calero ayer martes tras las presuntas agresiones ocurridas en los municipios valencianos de Burjasot y Villarreal.

"La ‘cultura de la violación’ es un concepto feminista que describe la violación como un problema social y cultural que es aceptado y normalizado debido a actitudes sociales sobre el género, el sexo y la sexualidad". Y la izquierda quiere colocarlo en el centro del debate.

La diputada y coordinadora de Más Madrid en la Comunidad, Loreto Arenillas, haciéndose eco de una infografía publicada por la Cadena Ser afirma que "estamos viviendo un hecho incuestionable", esto es: que hay un repunte de las agresiones sexuales múltiples.

Arenillas responsabiliza a Vox sin nombrarlo de este aumento de casos y de que "uno de cada cinco jóvenes varones digan que esta violencia no existe". Así, esta ‘cultura de la violación’ sigue existiendo, en opinión de la diputada de Más Madrid, "alimentada por estos negacionistas y es lo que normaliza que las mujeres suframos agresiones sexuales, que nos violen y nos maten y sigamos sin tener blindados nuestros derechos a este respecto".

Estamos viviendo un hecho incuestionable tanto en España como en la Comunidad de Madrid: hay un repunte de las agresiones sexuales múltiples. ¿Y ahora qué hacemos?

Tanto Calero como Arenillas, además de buena parte de las noticias recogidas en los medios de comunicación, colocan la pornografía y la falta de educación sexual de los más pequeños como origen del problema. "Necesitamos educación afectivo-sexual obligatoria en todos los colegios. Los niños y las niñas tienen que poder hablar de deseo, consentimiento e ir eliminando la cultura de la violación", afirma la coordinadora de Más Madrid.

En la misma línea se pronunció también en Twitter Joaquím Bosch, magistrado y portavoz de Jueces para la Democracia, quien afirmó que este incremento está vinculado "a cambios sociales, como las nuevas tecnologías de la comunicación o el acceso libre de los más jóvenes a la pornografía. Y crece sobre el trasfondo de un machismo violento que algunos siguen negando irresponsablemente".

¿Se han disparado las violaciones grupales?

No obstante, no hay ninguna fuente oficial que sustente estas afirmaciones porque no existen estadísticas que recojan estos datos. El Ministerio del Interior no recoge en sus balances los casos de violaciones grupales y el único informe relacionado con este tipo de agresiones -incluido una investigación de 2019 sobre agresores sexuales con víctima desconocida- se centra exclusivamente en dibujar un perfil de los mismos: más jóvenes que los agresores individuales (25 años vs. 33) y en un 69% de los casos, extranjeros.

Entre los firmantes de dicho informe, se encuentra Metitxell Pérez Ramírez, quien señala que "las agresiones sexuales en grupo son un porcentaje muy pequeño de la delincuencia sexual. No hay datos oficiales que muestren ese supuesto incremento" pero sí es cierto que nos encontramos en un momento de "mayor visibilización" de las mismas a raíz de algunos casos mediáticos que han ocupado portadas.

"La víctima de la manada estaba en los Sanfermines. La chica violada el viernes en Castellón estaba en las fiestas de su pueblo. Situaciones cotidianas en las que las mujeres y niñas son violadas. La culpa siempre es del violador", señala Loreto Arenillas, quien afirma tajante que "no todos los hombres son violadores pero todos los que cometen las agresiones sexuales son hombres. Es imprescindible hacer políticas para que los hombres dejen de ser violadores".

Arenillas ya denunció hace unos meses en la Asamblea de Madrid la "violencia digital". "No hay una sola mujer a la que le guste recibir una fotopolla no deseada. Ni una. Acabemos con la violencia digital", afirmó.