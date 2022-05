El Gobierno ha concedido el indulto a María Sevilla, expresidenta de la asociación Infancia Libre y exasesora de Podemos, tras ser condenada a dos años y cuatro meses de cárcel por un delito de sustracción de menores, en concreto de su hijo.

La semana pasada, la ministra de Igualdad, Irene Montero, pidió protección para las madres secuestradoras de sus hijos en un surrealista alegato contra los asesinatos por la "violencia machista" y los asesinatos por "la violencia vicaria, que es violencia directa también contra los niños y niñas". Y fue más allá al decir que "hasta que no seamos capaces de proteger de forma efectiva a las madres protectoras como María Salmerón, Juana Rivas, María Sevilla o Irene Costumero, que están defendiéndose a sí mismas y a sus hijos e hijas de la violencia machista (...)".

En vista de que @elprogramadear ha borrado el tuit, mejor ponemos directamente las declaraciones de la ministra pic.twitter.com/xAtpJhjkXJ — Antonia Carrasco 💚💙❤️💛💜🇪🇸 (@CarrascoAntonia) May 18, 2022

Una esperpéntica declaración que no pasó desapercibida para Rafael Marcos, ex de María Sevilla, que publicó un vídeo en TikTok y que ha sido reproducido por varios usuarios en Twitter en el que ataca directamente a Montero por defender a "una madre que ha maltratado y secuestrado a su hijo y no sólo no la condena sino que hace que parezca una mártir".

Rafael Marcos Iglesias, ex de María Sevilla. Escucha bien lo que dice en este vídeo. pic.twitter.com/Od4MgfalGD — MM del Río (@mmndzdelrio) May 18, 2022

En el vídeo, Rafael Marcos señala que "podría contestarte yo mismo, pero creo que hay alguien que puede hacerlo mejor que yo, pero tranquila que aquí no va a salir", le avisa. Y continúa diciendo que "como hablar es fácil te voy a leer dos testificales que tienen en dos juzgados diferentes y un informe de la orientadora del centro donde asiste mi hijo, los cuales pueden comprobarse su veracidad. A ver qué tal se te queda el cuerpo".

Y entonces se ha puesto a relatar las frases más destacadas de testificales de su hijo: "Me da miedo mi madre", "es mentira lo que dijo mi padre me pegó", "no me gustó que me llamase retrasado en el vídeo con Coto Matamoros", "con ella vivía como en un cárcel, sin amigos y sin estudiar", "no quiero que ella siga peleando por mi porque estoy bien con mi padre", "lo que mi madre quiere hacer es daño a mi padre y lo que no se da cuenta es que me lo está haciendo a mí", "me da miedo que mi madre me quite a mi hermana de mi lado", "antes vivía con mi madre y pensaba que estaba bien, pero ahora vivo con mi padre y veo que no estaba bien", "no me decía nunca por qué cambiábamos tanto de casa ni por qué no podía ver a mi padre".

Y termina el vídeo con una sentencia demoledora hacia Irene Montero: "Si escuchase esta de su propia voz no sabría ni donde meterse".