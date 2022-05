El ex de María Sevilla se querellará contra Irene Montero y contra Ana Pardo de Vera por llamarle "pederasta"

El ex marido de María Sevilla, Rafael Marcos, interpondrá una querella contra Ana Pardo de Vera. Según ha anunciado a LD, tomará medidas legales después de que la periodista le haya llamado "pederasta" en el programa La Hora de La 1, de TVE. Pardo de Vera utilizó este calificativo en su intento de defender a la recién indultada María Sevilla, que separó a su hijo de su padre primero a base de denuncias falsas y después secuestrándolo. "Cuando hay una condena por abuso sexual del padre, qué quieres que te diga como madre", dijo en un intento de justificar a Sevilla, de quien sostuvo que "no tuvo secuestrado" a su hijo sino "alejado de su padre, que es un pederasta".

¿Y yo me creo que la justicia le va a la custodia a un pederasta? Lo digo porque Ana Pardo de Vera acaba de llamar pederasta al ex marido de María Sevilla y se ha quedado tan pancha. Es enfermizo. Espero que el padre la meta una querella de las que hacen época. pic.twitter.com/gHydEMKTyX — Gerardo Ortega (@Ortega_Gerardo) May 26, 2022

La reacción de Marcos ha sido casi inmediata tras comenzarse a difundirse las palabras de Pardo de Vera. El ex de María Sevilla se refirió este miércoles, en una entrevista en Libertad Digital, a las seis denuncias por abuso sexual que interpuso Sevilla contra él para alejarlo de su hijo y cómo todas ellas fueron desestimadas por la justicia.

Pese a las palabras de Pardo de Vera, en este proceso la única condenada es Sevilla, que en 2020 recibió una pena de dos años y cuatro meses de prisión. Sin embargo, desde la izquierda se está insistiendo en señalar al padre en medio de la polémica sobre el indulto. Este miércoles, en un debate sobre feminismo también en TVE, la secretaria de Estado de Igualdad y dirigente de Podemos Ángela Rodríguez Pam se refirió a él como un "maltratador" y señaló que está prohibido que "los niños vivan con padres que les agreden sexualmente".

Demanda también para Irene Montero

No es la única demanda que prepara la defensa de Rafael Marcos. También tomará medidas contra la ministra de Igualdad, Irene Montero, quien se felicitó ayer por el indulto concedido porque "los maltratadores no pueden asesinar a sus hijos e hijas, no pueden vulnerar los derechos de esas mujeres y, por tanto, que somos capaces de proteger de manera efectiva a las madres protectoras (...)", que lucharon hasta conseguir que "las instituciones" protegieran a las madres "frente a la violencia machista".

"Voy a tomar acciones legales. Ya he hablado con la abogada", adelantó en los informativos de esRadio Rafael Marcos. "Ya le contesté hace unos días" a través de un vídeo que se viralizó y "ella no ha tenido la deferencia de contestar", señaló Marcos.

"La única víctima aquí -recordó a Montero- es mi hijo. Ella se vanagloria de defender a las mujeres y le da igual pisotear a los niños porque es que el Ministerio Público y el órgano sentenciador se opusieron expresamente a la restitución de la patria potestad por el comportamiento de María Sevilla. Y les ha dado igual. Lo único que les importa es su discurso, blanquear a las madres que hacen este tipo de cosas y seguir con su discurso de odio".