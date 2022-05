"Juan Espadas solo no tira, no consigue movilizar, el PSOE andaluz tiene que buscar otros recursos". Así resumen en el Partido Popular la situación de los socialistas en Andalucía de cara a las próximas elecciones autonómicas del 19 de junio. Los populares consideran que desde el PSOE han "impulsado" el caso del empadronamiento de la candidata de Santiago Abascal , Macarena Olona, para "sembrar el miedo a Vox" en el electorado de centro e izquierdas "que no está movilizado" y que acudan a votar.

Miembros de la candidatura de Juanma Moreno recuerdan que Juan Espadas es una elección personal de Pedro Sánchez tras acabar con la figura de Susana Díaz, ahora senadora, en Andalucía. "Si pierde Espadas, será también un fracaso del presidente del gobierno", añaden.

Los sondeos internos tras el caso Olona

Las consecuencias que se conocen del caso Olona se reflejan en estos momentos en los sondeos internos que manejan los partidos. Los que tienen en el Partido Popular les sitúan entre los 42 y los 44 diputados en el Parlamento andaluz y a Vox entre los 21 y los 23.

Por su parte, en Vox, tal y como ha informado Maite Loureiro en Libertad Digital, encargaron "de urgencia" un tracking electoral el pasado fin de semana para medir hasta qué punto estaba influyendo el "bulo del empadronamiento" de Olona en la intención de voto. Según confirman fuentes de Vox, para su sorpresa, constataron que en estos días han llegado a crecer hasta dos puntos, aunque no desvelan en qué porcentaje se sitúan en estos momentos.

La mayoría absoluta se encuentra en los 55 escaños en esa comunidad, por lo que ambas formaciones la alcanzarían sin problema. Pero la intención de Juanma Moreno es tratar de conformar un gobierno en solitario.

En los últimos días, el presidente andaluz ha llegado incluso a asegurar en una entrevista en El Confidencial que no descarta la posibilidad de una repetición electoral en la comunidad autónoma en función del resultado que arrojen las urnas el mes que viene si no logra una "mayoría suficiente" para gobernar. "No descarto nada, podría pasar", respondía el candidato a la Junta de Andalucía.