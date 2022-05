"La máxima aspiración del sanchismo es alzar a Olona hasta la vicepresidencia"

El Mundo

"Compró dos rifles al cumplir lo 18 y masacró a los niños 30 minutos". "El Gobierno induta a María Sevilla y le devuelve la patria potestad de su hijo". María Sevilla es a madre secuestradora y maltratadora favorita de Irene Montero.

"Hablamos de una barbarie que no cesa, que se repite con una frecuencia que debiera avergonzar definitivamente a la mayor democracia del mundo. A la vista de esta tragedia cabe preguntarse, con el mismo hartazgo que Biden, cómo es posible que ni haya cambiado nada hasta la fecha ni parece probable que vaya a hacerlo ahora. Se apagarán los ecos del sufrimiento por este caso, y hasta la siguiente masacreIglesia. Mientras no se ponga coto a la tenencia de armas, será imposible salir de este bucle del horror", dice el editorial.

Rafa Latorre habla con horror del indulto a la secuestradora psicópata amiga de la también psicópata Irene Montero. "Una mujer que secuestró a su hijo de 11 años y le hizo vivir en lamentables condiciones de clandestinidad, sin escolarizar ni vacunar, para evitar que viera a su padre". "Su indulto proclama la victoria definitiva sobre el PSOE de la cosmovisión patológica de Irene Montero. Causen el quebranto que causen en las socialistas adultas, todas sus neuras terminan convertidas en ley y eso indica que Pedro Sánchez ha asumido que, más allá de las necesarias transacciones con el socio de coalición, Montero es una avanzadilla generacional y no una extravagancia. En definitiva, que pronto todas las socialistas pensarán como ella". Tu piensas mucho, Rafa. Lo único que ha asumido Sánchez es que la ex pareja de Iglesias ha dado una orden y él está para cumplirla o sale de Moncloa.

"El indulto revela algo mucho peor que la extensión de una concepción delirante de la vida. Ese algo tiene que ver con la relación del Gobierno con la Justicia y aun con la democracia. Los procedimientos protegen a las democracias de los delirios de un gobernante y con esta decisión es patente que este Ejecutivo no concibe freno para sus delirios". Sánchez se ha cargado la democracia, la fiscalía, los jueces, el CIS, el CNI, todo lo que suponga un freno a su poder.

"El indulto de María Sevilla es la negación de un delito, la deslegitimación del tribunal que la condena y el desprecio de la ley que pena su conducta. Una prerrogativa que está fuera del alcance de un Gobierno y que por tanto es furiosamente antidemocrática". Es que este gobierno es furiosamente antidemocrático. Cuanto antes lo asumamos y lo destruyamos, mejor.

David Jiménez Torres se hace una pregunta melancólica. "¿Se aplicará alguna vez en las escuelas catalanas el mínimo de un 25% de enseñanza en español? Quizás sí; pero cuánta tensión, cuánto esfuerzo y cuántas miserias contiene este «quizás»". No se aplicará, David, ya te lo adelanto. "Se da una nueva excusa a un sector que se ha mostrado contumazmente reacio a reconocer el derecho de los estudiantes al 25%. Se prolongará la disociación entre realidad legal y realidad a secas. Y me temo que se obligará a las familias que quieran ese humilde 25% a enfrentarse con las autoridades escolares de los colegios de sus hijos. Deberán emprender largas reclamaciones legales que sin duda ganarían, pero que traerían aparejado un proceso de hostilidad y estigmatización -recuerden Canet de Mar- que puede desanimar a muchos. Lo que es peor: una vez más, quienes reivindiquen sus derechos no serán las poderosas instituciones que en teoría los representan, sino asociaciones modestas". El cuento de nunca acabar.

Arcadi Espada cree que el PSC se lo ha puesto a huevo a Feijóo con su decisión de sumarse al golpe. "La raya que le han trazado en el suelo es especialmente taxativa después de que los socialistas hayan apoyado la desobediencia". "La decisión tiene una dificultad relativa. En otros lugares siempre hay que estar ponderando el equilibrio entre las convicciones y el pragmatismo. No es el caso de Cataluña. En Cataluña es imposible hacer política de un modo honrado y veraz y eso facilita las cosas. Elija el camino que elija, Feijóo no va a sacar, de inmediato, al Pp de su marginalidad. De modo que poco le costará ser decente, que, además, siempre rinde a largo plazo. Una decencia que ponga en valor, por ejemplo, el principal activo de su partido respecto al catalanismo político, que es el de haber metido en la cárcel al Gobierno de la Generalidad en pleno. Esta deuda colosal que muchos catalanes tienen contraída con el Pp y de la que sólo esperan que el Pp, recordándosela, les obligue un día a pagarla con su voto". Largo me lo fiaís.

El País

"Sánchez propone un cambio de la ley del CNI para mejorar los controles judiciales e internos". Si Sánchez propone un cambio de ley es para hacerse con el control total de algo, que ya conocemos bien al pollo. "El presidente ofrecerá agilizar la nueva ley de secretos y algunas desclasificaciones de espionajes con autorización judicial y pasará a la ofensiva contra el PP por los audios de Villarejo y Kitchen". En resumen, que desclasificará documentos para contentar a sus amos de ERC y utilizará a institución para acusar al PP de corrupto viendo que los viajes de su órgano de propagada, el periódico sanchista, no está dando el resultado deseado. Dice Cue que así "disipan todas las sospechas sobre ellos en línea con lo que le ha reclamado el PNV, su aliado más estable". El PNV el socio más estable, que se lo diga a Rajoy. Yo es que me troncho con este tío que dice que es periodista. Miente como si tal cosa, engaña como si tal cosa, es la bomba, Cué.

Nos cuenta el siervo de Sánchez que amito "y su equipo están preparando, además, una ofensiva en el discurso contra el PP y los partidos de derechas, que le criticarán por motivos opuestos a los de la mayoría de la investidura y por haber destituido a la directora del CNI por lo que entiende que ha sido una cesión más a los separatistas para continuar en La Moncloa". Que preparen, que preparen, ya verrán para lo que va a servir.

"El presidente tiene preparado un discurso centrado en los audios del polémico comisario José Manuel Villarejo, que ha publicado EL PAÍS en los últimos días". Superinteresante, este serial del Ministerio del Tiempo. La gente lo sigue con sumo interés, a la espera de que vuelvan a emitir el episodio en el que la Fiscal General de Sánchez garantiza con alborozo el éxito de la información vaginal y llama maricón a Marlaska.

"Sánchez intentará mostrar así que su Gobierno está dispuesto a ser más transparente y dar más garantías para profundizar en la regeneración democrática que prometió cuando ganó la moción de censura, hace ahora cuatro años, frente a un PP que hizo todo lo contrario mientras estaba en el Gobierno". ¡Anda! ¿Nos va a contar por fin porque va en Falcon hasta al vater y va a dar ruedas de prensa de verdad, donde no solo pueda preguntar Cué?

ABC

"Los socios de Sánchez exigen las lenguas cooficiales en el Congreso". Esto ya lo hemos vivido antes. Dice el editorial que "basta con ver la lista de firmantes de la propuesta para concluir que es una nueva provocación a los socialistas, quienes lejos de ser víctimas de sus socios, resultan ser responsables directos de esta impunidad política contra el orden constitucional". "El objetivo es acabar con la unidad de la ciudadanía española, introduciendo cuñas de división y fragmentación". De esa gentuza no se puede esperar ninguna buena intención. Y ya sabemos lo que hará Sánchez, el jefe de la banda. "El PSOE es una izquierda adherida a la reacción nacionalista". Dios quiera que desaparezca ese partido en las próximas elecciones.

"Montero presiona al Gobierno para que indulte a madres condenadas por secuestrar a sus hijos". Montero es el Gobierno. Dice ABC que este indulto representa "la amnistía a toda una ideología sectaria del sexismo". "En realidad el Gobierno indulta a su amiga para bendecir una ingeniería social de falso feminismo".

"Es la deriva que invita a muchas mujeres a secuestrar a sus hijos con impunidad en la conciencia de que no les ocurrirá nada, y es la patente de corso que normaliza el delito solo por tener la condición de mujer. De izquierdas, naturalmente. Todo responde a una progresiva lobotomización social para el consumo de mero alpiste ideológico, y quien no lo asuma es un ultraderechista. Es el sanchismo ‘empoderador’, en dos palabras". Es una vergüenza más de este gobierno enfermo.

Ignacio Camacho habla de la campaña andaluza. "Los dirigentes de Vox pueden estar satisfechos: su partido se ha convertido en el eje de la campaña andaluza". Es el partido de moda. Si, como se propone Sánchez, dejan votar a los niños de 16 años, Vox gana las elecciones generales.

"De hecho, a tenor de maniobras tan estúpidas como el intento fallido de desempadronar a Macarena Olona, la máxima aspiración del bloque sanchista parece consistir en alzar a la candidata cunera hasta la vicepresidencia en vista de que las cuentas para reconquistar San Telmo no le salen en la más optimista de las encuestas".

"La única idea coherente en este despropósito general ha partido, miren por dónde, de la cabeza de lista de IU-Podemos, Inmaculada Nieto, que ha sugerido «una reflexión» sobre la posibilidad de abstenerse para impedir que gobierne la formación que tanto detestan". Ni en sueños. Como dice Camacho, esa es la excusa de "Sánchez y aliados por blanquear sus propios pactos y por agitar el espantajo de la ultraderecha durante el resto del mandato". Pero no lo hicieron en Castilla y León y no lo harán en Andalucía.

Y Gabriel Albiac deja claro que el asesinato de las niñas paquistaníes, a las que la izquierda ha ignorado de manera cruel, no es un crimen, es el Islam. " Existe... Existe, como un escupitajo sobre el rostro de todos, el gélido silencio de estos días". Mucho rasgarse las vestiduras por la matanza de Texas pero ni una palabra para estas criaturas. Este Gobierno da náuseas.

Las chicas son víctimas del Corán, que, explica Albiac, en la " Sura IV, aleya 34: «Los hombres tienen autoridad sobre las mujeres, en virtud de la preferencia que Dios les ha concedido sobre ellas y a causa de los gastos que ocasionan para su mantenimiento. Las mujeres virtuosas son pías: preservan en secreto lo que Dios preserva. Amonestadlas cuando sospechéis que son infieles; encerradlas en cuartos aislados y golpeadlas»". Y eso al gobierno de izquierdas feminista le parece estupendo y maravilloso, muy multicultural.

"Nadie diga que ha sido un crimen machista más. Ha sido el cumplimiento de un mandato de la fe. Islámica. Y no hay silencio institucional que pueda ocultar eso". Ireneeeee, dí algo. Pero qué van a decir si se opusieron, toda la izquierda, a prohibir los matrimonios obligatorios porque lo propuso Vox. Su silencio les hace cómplices del asesinato de las niñas.

La Razón

"El PP condiciona la renovación del Poder Judicial a un acuerdo en el Tribunal Constitucional". Dios, qué pesadez. Marhuenda denuncia el abuso de los indultos. "El Gobierno actúa de forma manifiestamente arbitraria e injusta en el ejercicio del derecho de gracia. El indulto concedido a la expresidenta de Infancia Libre, María Sevilla, es, simplemente, un escándalo impropio de una democracia .

"Es una burla atroz al Estado de Derecho y una escandalosa perversión de la institución del indulto". "Este no es el objetivo del indulto, porque se ha decidido, además, devolverle la patria potestad a una madre que ha demostrado que no merece esta condición. Ningún jurista, y menos la magistrada que es la titular de ese Departamento, puede avalar con su firma semejante atropello". Pero esta gentuza que habita en Moncloa hasta que nos dejen votar.

Insiste el editorial en que "roza el delirio ideológico y político la argumentación justificativa de la medida de gracia por parte de la ministra de Igualdad, Irene Montero, que establece, nada menos, que una nueva categoría de mujer, «las madres protectoras», a quienes se otorga una especie de inmunidad ante las leyes, creando un remedo de jurisprudencia por la cual, el secuestro parental cometido por una mujer vendría a ser siempre consecuencia de la violencia machista del progenitor varón".

"Que el sector socialista del Gobierno haya secundado la reclamación de una izquierda radical que consideraba a María Sevilla como uno de los suyos, por lo tanto, intocable ante esa justicia tildada de machista y heteropatriarcal, explica la tendencia a la baja en los sondeos electorales que viene sufriendo el Partido Socialista". Y a este paso va a desaparecer. Sánchez va a destruir al PSOE, y no es descartable que sea su revancha por haberle echado con cajas destempladas.