Begoña Gómez amplía el negocio: asesora en "competitividad social" usando una Cátedra de la Complutense

Begoña Gómez está dispuesta a aprovechar todo el protagonismo que le dé la Presidencia de su marido, Pedro Sánchez, hasta el último minuto. Y no deja de explorar nuevas áreas de negocio personal. Su última incorporación es la de ofrecerse como gurú en "competitividad social". Y, ante la inexistencia de una titulación universitaria oficial que avale sus conocimientos, ha decidido presentarse como directora de la Cátedra de Transformación Social que le ha concedido por su preparación y experiencia en la muy pública Universidad Complutense.

La mujer de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, ha accedido a todo un filón de contactos en Marruecos y en el momento más polémico imaginable. La alianza del Africa Center que dirige la mujer del presidente con el principal centro de formación de directivos en Marruecos, le ha abierto las puertas de todo un universo de contactos y negocios.

Pero Begoña Gómez, pese a carecer de cualquier titulación oficial universitaria, no tiene límites. Y ahora se vende como gurú de todo lo que acabe en social: transformación social, competitividad social o, simplemente, sectores sociales.

Su última expansión se ha producido, de hecho, este mes de mayo, dentro de un programa muy "social" y "humano" de la firma de comunicación Atrevia.

Allí, y bajo distintos epígrafes como el de "marketing humanizado que conecta e impacta" e "influencia y cocreación en contextos de cambio", ha figurado con brillo propio un nombre: el de "Begoña Gómez, directora de la Cátedra de Transformación Social Competitiva (TSC) de la UCM". Su compañera de panel era, de hecho, Asun Soriano, CEO de Atrevia.

Y el tema era igualmente muy social: "Transformación social competitiva". Todo ello dentro del marco, por supuesto, del "desarrollo sostenible" y de los "ESG". ¿Qué son los ESG? Pues, como no, la versión social y sostenible de la gobernabilidad: "Environmental, social and governance". Porque la mujer del presidente es una experta en los criterios ESG y sus factores ambientales, sociales y de gobierno corporativo que se tienen en cuenta a la hora de invertir en una empresa. Todo un área, por cierto, de adaptación a criterios y subvenciones públicas para poder optar por la mejor "inversión socialmente responsable (ISR)". Un área muy lucrativa en los últimos tiempos a la vista de la ingente cantidad de recursos públicos destinados.

Begoña Gómez no cuenta con titulación universitaria que avale su formación en este área. Pero ese punto no ha frenado a la mujer del presidente, que se presenta bajo el manto de "directora de la Cátedra de Transformación Social Competitiva (TSC) de la UCM". De la misma Universidad Complutense que albergó el bautismo a la política de la gran mayoría de cachorros de Podemos.

Y es que, efectivamente, cuenta con el respaldo de esa cátedra, pese a no ser licenciada ni graduada en titulación universitaria alguna: fue el mes de octubre de 2020 -con Sánchez ya en la Presidencia- cuando se conoció que la Universidad Complutense de Madrid había otorgado a la mujer de Sánchez la dirección de esta nueva cátedra. La cátedra no es en Derecho, ni Economía, ni Comunicación, ni nada parecido equiparable a una titulación homologada: lo es en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y la Agenda 2030 de las Naciones Unidas. Eso sí, centrada en enseñar ese programa político a las empresas privadas, algo que abre muchas puertas.

La propio Begoña Gómez definió por aquellas fechas la cátedra: "La cátedra surge ante una demanda de la sociedad al sector privado para que esta actividad sea algo más que la maximización de la cuenta de resultados y forme parte de la solución de las debilidades sociales incrementando el estado de bienestar", afirmó la mujer del presidente Sánchez.

Gómez no tiene ninguna licenciatura universitaria. Su único CV pseudo académico lo compone un título no oficial en Marketing de la Escuela Superior de Marketing y Negocios, no homologado.

Pero Begoña Gómez está empeñada en seguir construyendo su universo profesional y de negocios. Recientemente, la mujer del presidente, también ha ampliado horizontes en Marruecos. Ella dirige el Africa Center y esta institución formativa ha cerrado alianza con APD Marruecos, el mayor centro de formación para directivos del país. Y allí, Gómez ha vuelto a encontrar todo un mundo de influencias a través de la vicepresidenta de APD Maroc, Miriem Bensalah Chaqroun: la mujer más poderosa de Marruecos y una persona con intereses empresariales en Canarias. Y todo ello, por supuesto, se ha visto beneficiado por la sumisión de Pedro Sánchez ante Rabat al cambiar la postura histórica de España en el Sáhara y pese a la crisis de espionaje que apunta a Marruecos.