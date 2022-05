La estremecedora historia de un secuestro parental: "Estuve siete años sin saber dónde estaba mi hija"

La historia de Alberto Encinas tiene un final feliz. Sin embargo, aún estremece escuchar el camino recorrido por este padre mallorquín para recuperar a su hija, Olivia.

Su ex mujer, decidió huir con ella a Polonia cuando sólo tenía 3 años. "Pasaron 7 años completos sin saber nada de mi hija con todo lo que conlleva esto: Montones de viajes, montones de gastos, cargas emocionales muy potentes, la dejadez policial, engaños de detectives …"

Todo era poco para encontrar a la pequeña, en paradero desconocido. A pesar de que pesaba una orden de detención contra la madre, las autoridades polacas no se lo pusieron fácil. "Nadie quería hacer este trabajo, incluso fui engañado en varias ocasiones", recuerda. En su caso, fueron clave la colaboración de la Guardia Civil y de una unidad contra el crimen organizado que, pese a no tener potestad en estos casos, decidió colaborar con él.

La desesperación se convirtió en obsesión: "Venía a España, trabajaba y cuando ganaba algo de dinero volvía a Polonia y vuelta a empezar. A veces, ponía el dedo en un mapa y me iba a ese pueblo. Llegué a pasar horas en una estación de tren con unos prismáticos, vigilando una casa … Haces de todo porque no hacer nada es peor. ¿Te vas a olvidar de tu hija? No puedes"

Era como buscar una aguja en un pajar con la certeza de que la niña no estaba en las mejores condiciones: "Ni siquiera vivía con su madre los primeros años, sufría maltrato físico y estaba escondida, sin escolarizar y sin relacionarse con otros niños. De hecho, con 11 años cuando llegó a España no sabía dividir y el retraso escolar era importantísimo"

El rescate de Olivia

La voz de Alberto aún tiembla cuando recuerda el rescate de su hija. "La Policía me avisó de que esa misma noche iban a entrar en un domicilio en el que había altas probabilidades de que estuviera la niña. Así que me saqué los vuelos y en unas horas estaba en Polonia con mi madre y con mi hermana, que han sido el mejor soporte"

"Cuando los agentes entraron en la casa fueron muy delicados con la situación. Obligaron a la madre a que le contaran a su hija la verdad, que había un papá que le buscaba. Eso hizo que la niña lo asimilara todo más fácil por boca de su madre porque ella no sabía que yo era su papá"

Rápidamente, tuvieron que huir del país ante el alto riesgo de que se truncara la operación, como ya le había sucedido en ocasiones anteriores. "No descansé ni encendí el móvil hasta que estuvimos en Alemania", recuerda.

La adaptación de Olivia fue muy rápida. "Pensaba que no tenía familia y se encontró con un hermano y unos familiares que la esperaban". En dos años se había adaptado al curso escolar y "estaba feliz, todo lo vivía como un descubrimiento", relata Alberto, emocionado.

Existen herramientas de prevención

En todo este camino, Alberto nunca estuvo solo. Le acompañaron la Fundación QSD Global de Paco Lobatón y la Asociación Niños sin Derechos que ayuda a los padres y madres víctimas de secuestro parental.

La historia de su Presidente, Alejandro Altisent, ha logrado modificar la normativa sobre el control de fronteras. Hace 8 años que perdió el rastro de su hijo después de que saliera "por una frontera europea rumbo a Kenia". A pesar de que se había casado con su mujer en España y de que su hijo tiene pasaporte español, sus opciones son prácticamente nulas. "Tengo pocas expectativas porque mi hijo está en un país que no tiene ningún acuerdo de justicia internacional y además, no sabe que yo existo"

Sin embargo, no se rindió y se centró en que otros padres pudieran tener herramientas legales para que lo que a él le pasó, no volviera a suceder. Su petición llegó al Congreso de los Diputados y de ahí, al artículo 158 de la Ley de aeropuertos y fronteras que ahora permite que, ante la amenaza de secuestro por parte de uno de los progenitores, se retire de forma cautelar el pasaporte del menor. Una herramienta preventiva, desconocida por muchos padres en su misma situación y que hubiera evitado la salida del país del último caso conocido, el de Bastián Riera.

Protocolo de prevención

La labor de esta asociación que trabaja por los derechos de los menores, ha sido clave para que se cambie la ley también una sospecha de sustracción. Ahora permite que se pueda retirar la patria potestad como medida cautelar y que, en caso de consumarse ese secuestro, el padre o madre secuestrador no pueda ejercerla por un periodo de entre 4 y 10 años. Ley que se le había aplicado a María Sevilla.

Alejandro explica que para NISDE, "lo principal es pensar en el punto de vista del menor: Que a un padre o a una madre, me da igual el sexo, que haya sido condenado le devuelvan la patria potestad de ese niño. Eso es lo realmente grave"

La Ley establece un protocolo claro de actuación para poder evitar estas sustracciones que este indulto deja sin efecto. Desde la Asociación esperan que no acabe sentando jurisprudencia ante las más de 1000 diligencias abiertas en la Fiscalía por secuestro parental.