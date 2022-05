Begoña Gómez se convierte en pluriempleada: cuatro líneas de negocio desde la llegada de Sánchez al mando del PSOE

Begoña Gómez ha visto engordar claramente su actividad y currículum desde la llegada de su marido a la Secretaría General del PSOE y a la Presidencia del Gobierno de España. La última línea de actividad acaba de ser destapada por Libertad Digital: gurú en "competitividad social". Pero desde que Pedro Sánchez llegó a la cima del PSOE su despegue profesional ha sido continuo: dirección del Africa Center (lo que incluye una potente alianza con el principal centro de formación de Marruecos), dirección de masters universitarios y dirección de una cátedra en la Complutense. Y, todo ello, pese a no contar con un sólo título universitario oficial.

Cuatro líneas de actividad profesional altamente representativas. Ese es el logro de la mujer del presidente Sánchez. Un logro que no había despegado hasta que su marido ha pasado a tener el mando del partido y de La Moncloa.

Y los dos últimos años han sido especialmente significativos. La mujer de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, ha accedido a todo un filón de contactos en Marruecos y en el momento más polémico imaginable. La alianza del Africa Center que dirige la mujer del presidente con el principal centro de formación de directivos en Marruecos, le ha abierto las puertas de todo un universo de contactos y negocios. Entre otros con la vicepresidenta de APD Maroc, Miriem Bensalah Chaqroun. Ella es la mujer más poderosa de Marruecos y una persona con intereses empresariales directos en Canarias. Begoña Gómez es la directora del Africa Center del IE, cargo que se conoció dos meses después de la llegada de Sánchez a la Presidencia del Gobierno. Y desde el Africa Center, Gómez mantiene una alianza con el mayor centro de formación y contactos empresariales de Marruecos, el APD Maroc. El presidente de esta entidad, Saad Kettani, ya ha llegado a ser invitado a un evento en el que se encontraban miembros del Gobierno de Marruecos y la directora de Comercio del Gobierno de España, María Paz Ramos, lo que confirma el carácter estratégico de esta alianza.

Y el APD Maroc tiene, además, como vicepresidenta a Meriem Bensalah Chaqroun, quien ha entrado ya en el famoso ránking de la revista Forbes y ha sido presidenta de la Confederación General de Empresarios Marroquíes, la patronal de Marruecos.

El APD Maroc es el gran centro formativo de este país, con más de 20.000 directivos vinculados a su estructura.

La mujer de Pedro Sánchez carece de cualquier titulación oficial universitaria. Pero ya se ha empezado a presentar como gurú de transformación social, competitividad social o, simplemente, sectores sociales. Su última línea de actividad es el "marketing humanizado". Y allí asesora para lograr "influencia y cocreación en contextos de cambio". Lo mejor es que para presentarse en este área de negocio, Begoña Gómez, ha utilizado otra vía profesional: la que le ha permitido la Universidad Complutense al nombrarla directora de la Cátedra de Transformación Social Competitiva (TSC) de la UCM.

Begoña Gómez, de este modo, cuenta con el respaldo de esa cátedra, pese a no ser licenciada ni graduada en titulación universitaria alguna: fue el mes de octubre de 2020 -con Sánchez ya en la Presidencia- cuando se conoció que la Universidad Complutense de Madrid había otorgado a la mujer de Sánchez la dirección de esta nueva cátedra. La cátedra no es en derecho, ni economía, ni comunicación, ni nada parecido equiparable a una titulación homologada: lo es en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y la Agenda 2030 de las Naciones Unidas. Y centrada en enseñar ese programa político a las empresas privadas, algo que abre muchas puertas. Gómez también cuenta con el respaldo de la Complutense para dirigir masters. Masters que se venden a titulados universitarios pese a que ella incumple ese requisito. Su única formación pseudo académico la compone un título no oficial en Marketing de la Escuela Superior de Marketing y Negocios, no homologado.

De hecho, Begoña Gómez ha visto como la Universidad Complutense y el propio Gobierno han reforzado su perfil supuestamente académico. Hace dos años, el antiguo Centro Superior de Estudios de Gestión se transformaba en Escuela de ‘Gobierno’, y quedaba encuadrado en el Campus ‘Moncloa’ con el respaldo de cuatro instituciones públicas.

La materia del máster es la ‘Dirección en Fundraising Público-Privado para ONL’ -captación de fondos, en este caso para organizaciones no lucrativas- y ha contado con el patrocinio y apoyo de todo un listado de entidades públicas: el CIEMAT -Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y tecnológicas, dependiente del Ministerio de Ciencia-; el CSIC -Consejo Superior de Investigaciones Científicas, también insertado en el Ministerio de Ciencia-; el INIA -Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria, también del Departamento de Ciencia-; y la Agencia Estatal de Meteorología -dependiente de la Vicepresidencia de Teresa Ribera-.