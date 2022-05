Feijóo inaugura su agenda internacional prometiendo lealtad al primer ministro de Marruecos

Alberto Núñez Feijóo ha inaugurado este martes su agenda internacional en Rotterdam. A la ciudad holandesa se ha desplazado el nuevo líder de los populares para asistir al congreso del PP Europeo en el que se elige a Manfred Weber como nuevo presidente de esta formación política. Y allí también ha organizado un encuentro con el primer ministro de Marruecos, Aziz Ajanuch.

El líder de los populares ha explicado que, a diferencia de Pedro Sánchez, él "nunca jamás" va "a engañar a Marruecos, y nunca jamás voy a engañar a mi país". La intención de Feijóo con este encuentro era que Rabat conociera cuál va a ser su postura si llega a La Moncloa.

Además, el líder del PP ha cargado contra la carta del Gobierno anunciada por Mohamed VI en unas declaraciones públicas. "El problema del Sáhara no se puede solucionar con una carta clandestina. El problema del Sáhara le tenemos que poner luz, taquígrafos, transparencia y acuerdos internacionales. Eso es justamente lo contrario de lo que ha hecho el Gobierno. La clandestinidad para resolver un problema internacional lo único que provoca es más problemas, más tensiones, más incertidumbre y menos responsabilidad hacia el pueblo saharaui, hacia Marruecos y hacia las Naciones Unidas", ha advertido.

Seriedad en la política exterior

A cambio de no entregar el Sáhara, Feijóo se ha comprometido a "volver otra vez a la seriedad en la política exterior": "La política exterior no es una necesidad por un incumplimiento, como es el no avisar a Marruecos de una acción con el líder del Frente Polisario que entra en España de forma ilegal, auspiciado por el Gobierno de la Nación. Un gobierno no puede introducir a un ciudadano de forma ilegal en su territorio".

Feijóo ha hecho tras ello una declaración de intenciones: "Lo que le puedo asegurar al primero ministro marroquí, primero, que no le voy a engañar como tampoco voy a engañar a mi país. Segundo, que todo lo que haga lo voy a intentar consensuar para que tenga una vocación de permanencia en las relaciones entre Marruecos y España, España y Marruecos. Y tercero, decirle muy claramente que en el ámbito de las resoluciones de la ONU podemos pactar muchas cosas. Fuera de las resoluciones de la ONU, los pactos no van a producir efectos internacionales".

Tras ello, el nuevo presidente del PP se ha mostrado "convencido de que el primer ministro marroquí me va a entender, porque lo importante entre dos países es que no haya engaños, que no haya deslealtades y que no haya cartas clandestinas. Esto lo vamos a hacer con claridad y con luz y taquígrafos. Y en el Congreso de los Diputados".

Además del primer ministro de Marruecos, Feijóo también va a reunirse en las próximas horas en Rotterdam con la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula Von der Leyen; la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola; el expresidente del Consejo Europeo, Donald Tusk y el primer ministro de Grecia, Kyriakos Mitsotakis. Además, se verá con el primer ministro de Rumanía, Nicolae Ciuca; el líder de la CDU, Friedrich Merz, y el de la CSU, Alexander Dobrint.