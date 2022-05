La madre de Bastian presentó al menos 7 denuncias falsas contra el padre antes de secuestrar al menor de 5 años

La madre de Bastian Riera presentó al menos 7 denuncias falsas contra el padre antes de secuestrar al menor de 5 años. El pequeño se encuentra en paradero desconocido desde el pasado 6 de mayo cuando la progenitora debía entregar el niño al padre y no lo hizo.

En declaraciones a Libertad Digital, el presidente de la Asociación SOS Desaparecidos Joaquín Amills, que ejerce como portavoz del padre, afirma que "desde que la pareja se separó en el año 2018, la madre de Bastian ha presentado hasta la actualidad al menos 7 denuncias falsas contra el padre".

"Posiblemente sean más, pero no se han notificado. Cuatro de las denuncias por supuesta agresión del padre a la madre, una quinta por agresión al menor, una sexta por abusos sexuales al menor y una séptima por incumplir supuestamente el convenio regulador fijado por el juez", añade.

"Las 7 denuncias fueron archivadas por falta de pruebas, la madre ni siquiera se presentaba luego ante el juez. Además, el Juzgado ha tenido que efectuar tres ejecuciones forzosas porque la progenitora ha incumplido el convenio regulador de forma sistemática durante años", apunta a LD el presidente de la Asociación SOS Desaparecidos.

Mientras tanto, el Juzgado de Instrucción nº 23 de Barcelona ha ordenado este martes a la Policía Nacional localizar el paradero de la madre secuestradora, después de que el padre de Bastián la denunciara por un delito de sustracción de menores tras desaparecer. Inicialmente, la investigación la llevaban los mossos d’Esquadra. Por su parte, el Juzgado nº 16 de Familia de Barcelona ha prohibido la salida de España de la madre y del menor, así como ha acordado como la retirada inmediata de sus pasaportes.

"Es incomprensible que los mossos no hayan intervenido cuando estuvieron en el piso y comprobaron que la madre estaba vendiendo los enseres de la casa. Hablaron con ella por teléfono y cuando le dijeron que querían hacer una videollamada para comprobar el estado de salud del menor, apagó el teléfono y no se supo nada más de ellos. Los mossos tendrían que haber realizado diligencias de investigación rápidas que no se han hecho", apunta Joaquín Amills.

La madre es de nacionalidad portuguesa y podría haber huido a su país, pero no hay ningún dato al respecto. Sobre ella pesa una orden de búsqueda y captura por incumplimiento de sentencia. La investigación sobre el secuestro no ha arrojado todavía ningún dato sobre el paradero del menor y la madre.

La asociación SOS Desaparecidos ha hecho difusión del caso a través de las redes sociales y ha pedido colaboración ciudadana para encontrarlo. El niño, de 5 años, mide 1,10 metros de altura, es de complexión delgada, tiene el pelo de color castaño y los ojos marrones. SOS Desaparecidos ha pedido que cualquier persona que haya visto al menor o puede tener información se ponga en contacto con ellos.

Bastian Riera.

Las 6 denuncias falsas de la secuestradora María Sevilla

Recordamos que la expresidenta de Infancia Libre y exasesora de Podemos, María Sevilla, fue indultada parcialmente la semana pasada por el Gobierno de Pedro Sánchez tras ser condenada a 2 años y 4 meses por secuestrar a su hijo. María Sevilla también interpuso hasta 6 denuncias falsas por presunta agresión contra el padre de su hijo. Por su parte, la ministra de Igualdad, Irene Montero, se felicitaba por el indulto y calificaba a Sevilla y a otras secuestradoras como "madres protectoras".

La Asociación ANAVID (Asociación Nacional de Ayuda a Víctimas de Violencia Doméstica) ha convocado una concentración para exigir justicia para la expareja de María Sevilla, Rafael Marcos. La protesta tendrá lugar este sábado 4 de junio, a las 18 horas, frente al Ministerio de Igualdad. Desde Anavid han señalado que van a "reivindicar justicia para Rafa Marcos, su hijo y todas las víctimas del feminismo radical" porque "la igualdad no es solo un eslogan", afirma la asociación.