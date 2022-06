Delgado desecha al otro candidato a la Fiscalía de Menores por su "falta de sensibilidad en perspectiva de género"

La fiscal general del Estado, Dolores Delgado, ha desechado al otro candidato que optaba a ser designado fiscal de Sala de Menores, José Miguel de la Rosa, por su "falta de sensibilidad en perspectiva de género". Delgado ha vuelto a designar a Eduardo Esteban como fiscal de Sala de Menores, tal y como avanzó Libertad Digital, aunque su nombramiento fue anulado por la Sala Tercera del Tribunal Supremo por "falta de motivación".

En el escrito de nombramiento de 22 páginas, al que ha tenido acceso Libertad Digital, Delgado señala que el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal EOMF "otorga un amplio margen de discrecionalidad a la Fiscal General del Estado para la elección de los Fiscales de Sala Coordinadores, circunstancia que resulta razonable".

"El EOMF no contiene precepto alguno que imponga que la elección de los Fiscales de Sala Coordinadores deba realizarse en atención a su especialización, a diferencia de la acreditación exigida para la provisión de los Juzgados de Menores", añade.

Según Delgado, "el juicio de idoneidad para la elección de un/a Fiscal de Sala Coordinador/a de una Unidad especializada de la Fiscalía General del Estado, incluido el Fiscal.de Sala Coordinador de Menores, no puede limitarse. en exclusiva a tomar en consideración el caudal de conocimiento jurídico adquirido y/o alegado por los candidatos sobre una determinada especialidad. Para estos cargos de libre designación, los criterios de elección deben ser mixtos, pues debe valorarse la idoneidad de los candidatos para desarrollar todas y cada una de las funciones inherentes al cargo".

"Concedo mayor valor a los méritos resultantes del desempeño de su actividad profesional como fiscal que a los derivados de otras actividades que, pese a que puedan adornar el currículum del otro aspirante y revelar su valía, se desarrollan extramuros de la tarea propia y específica de los miembros de la carrera fiscal. Del examen de la trayectoria profesional de ambos candidatos considero que el llmo. Sr. D. Eduardo Esteban Rincón es el más idóneo para el cargo de Fiscal de Sala Coordinador de Menores", continúa la fiscal general.

Posteriormente, Delgado destaca: "Motivo; asimismo, mi decisión con otros parámetros, imprescindibles y presentes - como ejes programáticos de mi jefatura al frente de la Fiscalía española: la perspectiva de género. La he percibido a través del conocimiento directo que - tengo del llmo. Sr. D. Eduardo Esteban Rincón, de sus informes e intervenciones en la Fiscalía ante el Tribunal Constitucional".

"El otro candidato, en su trabajo en la Sección Civil de la Fiscalía del Tribunal Supremo, viene sosteniendo posturas con las que no me identifico en asuntos concretos y que reflejan, a mi juicio y en mi discrecionalidad, una falta de sensibilidad para el abordaje de las cuestiones jurídicas desde esa perspectiva. Esa es mi experiencia en mi cometido como Fiscal General del Estado, lo que en su momento —y en coherencia— me llevó a proponer la jefatura de la Sección Civil de la Fiscalía del Tribunal Supremo a una fiscal que sí posee esta perspectiva y que no he advertido en el desempeño profesional del Excmo. Sr. D. José Miguel de la Rosa Cortina", sostiene Delgado.

Más ataques al fiscal De la Rosa

En su escrito, Delgado sigue despreciando la trayectoria del fiscal José Miguel de la Rosa y loando a Eduardo Esteban: "Algunos de los borradores de circulares, consultas o instrucciones en materia de menores que alega haber escrito motiva que no opte por proponer el nombramiento del Excmo. Sr. D. José Miguel de la Rosa Cortina, pues no comparto su concepción del derecho aplicable a los menores".

"No da, a mi juicio, una respuesta social, no avanza hacia un modelo social de responsabilidad en línea con las propuestas internacionales de justicia discriminalizadora. Por lo tanto, en la comparativa entre aspirantes, no solo elijo a uno de los candidatos, también elijo un modelo", concluye.