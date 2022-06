"Hacer campaña contra Vox es legitimar a la izquierda y deslegitimar al futuro gobierno... con Vox"

El Mundo

"Las facturas de la trama corrupta: El PSOE de Valencia pagaba 6.000 euros al trimestre al intermediario de Azud". Unos mangantes, los socialistas.

El editorial alerta, o más bien asusta con la inflación. "La escalada de la inflación se extiende peligrosamente por toda la economía a gran velocidad y asfixia a los hogares españoles. Las familias ven cómo su poder adquisitivo disminuye mes a mes al mismo ritmo que se dispara el Índice de Precios de Consumo (IPC) y sin que el Gobierno sea capaz de frenar la peligrosa espiral inflacionista que no cesa". No, el Gobierno está a otras cosas. A contentar a los independentistas, soltar etarras, aprobar leyes tan imprescindibles como la del sí es sí, regular la regla. Está muy ocupado, Sánchez.

"La escalada inflacionista acorrala a Sánchez. Pero él no reacciona. Debe asumir su responsabilidad y liderar un pacto de rentas entre sindicatos y empresarios que alivie la angustia de los españoles. Urge deflactar el IRPF de acuerdo con la evolución real de los precios -como le ha pedido incluso Jordi Sevilla- y contener el gasto público. El BCE va a subir el precio del dinero y la deuda española está disparada. Se avecinan tiempos duros". Se avecina una catástrofe. Pero para los ciudadanos. Sánchez y sus ministros y ministres seguirán gastando a manos llenas y no sufrirán con la inflación. Ande yo caliente..

A Federico Jiménez Losantos no le gusta la actitud de Moreno con Vox. "La campaña de las andaluzas del Partido Popular está repitiendo, punto por punto, todos los errores de Pablo Casado en las de Castilla y León".

"Las elecciones se ganan como lo hace el Real Madrid: ganándolas. Ayuso, madridista genuina, lo demostró hace un año. Pues en Castilla y León, por intereses bastardos -apropiarse de victorias ajenas-, y también por manías de partido, se hizo lo contrario: no recurrir a las ideas sino a las encuestas para "orientar" el voto. Y les salió fatal, pero no aprenden.

"En Andalucía recurren al flotador de Ciudadanos, más hundido que el Titanic. ¿Cómo formar un gobierno estable con un partido fantasma? Entonces vuelven a lo de "gobernar en solitario". Fácil: sacad mayoría absoluta. ¿No podéis? Pues dejad de hacer el ridículo. Hacer campaña contra Vox es legitimar a la izquierda más ilegítima de la historia y deslegitimar al futuro gobierno... con Vox". Lo de Moreno es de locos. No te puedes poner en plan chulo e insultón con quien vas a tener que contar para gobernar.

"Insisten: ¿cómo no vamos a atacarlos, si ellos nos atacan? Pues atacando a la izquierda, no a ellos, que además es lo que buscan. Inútil: lo que les dice Vox les preocupa más que lo que hace el PSOE. En vez de ver quién es más hostil a la izquierda, a ver quién es más hostil a Vox. Son manías, arraigadas como acacias. De las que luego se quejan". ¿Irá Moreno al notario como le ha exigido Espadas para firmar que no gobernará con Vox? ¿No? Pues que cierre la bocaza.





El País

"Sánchez planea prorrogar tres meses las ayudas a la luz y la gasolina". "El Gobierno aprueba un plan de 50 millones para Andalucía antes del inicio de la campaña electoral". Hacer trampas, muy típico de Sánchez, no sabe lo que es jugar limpio.

"La negativa de la Generalitat a aplicar el 25% del castellano en las aulas reabre la batalla judicial". "Fuentes gubernamentales sostienen que el Govern tendrá que acatar la resolución: de lo contrario estarían prevaricando. La Moncloa no contempla por el momento dar ningún paso y aguardará a que la vía contencioso-administrativa continúe y los magistrados diriman si el decreto ley aprobado por la Generalitat se ajusta a la legalidad". Vamos, que el Gobierno no hará nada porque son sus socios. "Mientras la alianza entre progresistas y nacionalistas se fractura, la derecha agitó el fantasma del artículo 155 en Cataluña". El cuento de nunca acabar.

Antonio Elorza dice que " Pedro Sánchez insiste razonablemente en el diálogo y las concesiones. ¿Hasta dónde estas? Desde una visión abstracta de la democracia, ¿por qué negar el deslizamiento de la hegemonía catalanista hasta la autodeterminación y la independencia? Solo que ese dominio nada tiene de democrático, basándose en una presión homogeneizadora permanente, ante todo colectiva, que tantos hemos experimentado incluso a título personal. Un totalitarismo horizontal que se vuelve agresivo ante cada obstáculo constitucional. El mejor ejemplo es la reciente movida contra la sentencia del 25% de enseñanza en español. De ahí que el paso socialista del Rubicón, adhiriéndose al bloque independentista, no para impulsar el catalán, sino para relegar al castellano "curricular" como lengua de aprendizaje, conlleve una quiebra del constitucionalismo. Precio a pagar, dada la subordinación táctica al secesionismo impuesta por nuestro presidente". Un periodista crítico en El País con la relación de Sánchez con los independentistas. Se le va a caer el pelo.





ABC





"La Generalidad ordena a los directores de los colegios que incumplan el 25%". "No consta que el Ministerio de Educación vaya a recurrir la ilegalidad flagrante de ese decreto, y menos aún su inconstitucionalidad. De nuevo la Generalitat se sitúa en rebeldía frente a los jueces, frente al Estado, y frente a mandatos constitucionales transparentes. No es de recibo esta inacción del Gobierno, como tampoco lo sería que en los próximos días el Tribunal Superior catalán no tome nota de esta desobediencia de facto y ordene ejecutar la sentencia en sus justos términos", dice el editorial. "Es una cuestión de derechos fundamentales lo que está en juego, no un nuevo capricho del independentismo". Es el resultado de la política de concesiones de Sánchez.

Hoy se cumplen cuatro años de la moción de censura que ha causado la desgracia de España. De ello habla Ignacio Camacho. "De entre los principales líderes que hablaron aquella mañana en el Congreso sólo Sánchez continúa en su puesto, apurando el poder entre la generalizada sensación de que no le queda en él mucho tiempo. Es lo de menos. Cuando se vaya dejará un paisaje de cenizas, una estructura institucional desguazada y una economía en ruinas". De todas las barbaridades que ha hecho este psicópata, "lo peor de todo sea la destrucción definitiva del consenso, el regreso al frentismo, a la estrategia del enfrentamiento, a la dialéctica de bandos sin posible punto de encuentro". Ha marginado, despreciado y escupido a todos los que no son separatistas, proetarras o ultraizquierdistas. A la mayoría de los españoles, concretamente.

"Este cuatrienio demuestra que la opinión pública española se ha instalado sin remordimiento en una atmósfera de encono sectario que será muy difícil de revertir con un simple cambio de liderazgo. Y esa ruptura emocional de los espacios de diálogo es el mal profundo que este ciclo dejará como legado. La base moral y cívica del régimen del 78 hecha pedazos". Es el legado del PSOE, destrozar España.





José María Carrascal advierte al PP de la trampa de Sánchez en Andalucía. "Pedro Sánchez puede ofrecerle su apoyo directo, o absteniéndose, para que gobierne sin tener que depender de Vox. Lo hace, dice, para ‘evitar que la extrema derecha gobierne en Andalucía’. Listo que es el chico, pero el favor se lo haría a sí mismo, en caso de encontrarse en la misma situación en las elecciones generales de 2023. Es decir, en La Moncloa".

"Espero que ni Juanma Moreno ni Alberto Núñez Feijóo caigan en trampa tan burda. El mayor peligro para España no es Vox, sino el Frankenstein de Pedro Sánchez, que parece listo para el desguace. Él va a hacer todo tipo de simulaciones y amaños para mantenerse. Sólo le queda, tras engañar a la izquierda y los nacionalistas, engañar a la derecha". Pues oyendo las cosas que dice Juanma Moreno de Vox no es descartable. Sería el fin del PP.





Sostres está muy afectado con lo de Saint- Denis porque estaba allí y temió por su vida. "Echar a Ada Colau y a Pedro Sánchez no es sólo una necesidad ideológica sino también física". Nos va la vida en ello, que diría Carmen Calvo. "Ada Colau y Pedro Sánchez representan esta amenaza violenta y física contra nuestra supervivencia". "Saint-Denis es lo que le espera a España si no extirpamos a Colau y a Sánchez. París es la capital y el símbolo de un Estado fallido, arrodillado". Desde luego en Cataluña ya ha empezado.

Y a Manuel Marín no le mola nada Olona. "Arranca a empellones, más trianera que ninguna, más feriante que ninguna, más rociera. Si necesitase darse a conocer, tipo Espadas, podría entenderse esa sobreactuación de candidato menesteroso. Pero Olona está permitiendo que el personaje que se ha creado, saleroso, bailón, folclórico, se trague a la candidata. De alegrona se pasa, de actriz se excede". Sí, es un poco excesiva la chica. "Vox está sobrado, de clavel en el ojal y patillas de costalero".

"Vox trata a la izquierda como a un inferior moral, riéndose a su cara, y le va de arte. Pero en las campañas de los brotes emocionales, de las paradas de burro, las imposturas y los candidatos al goya electoral, a veces lo que crece decrece, y lo que se hunde remonta", dice a modo de aviso. Es que las campañas son muy largas. Si todos los candidatos fueran como Moreno nos moriríamos de aburrimiento. Al menos Vox anima el cotarro.

La Razón





"El PSOE pierde el "voto útil" para frenar a Vox", dice Ainhoa Martínez. "Los socialistas perciben un trasvase a Moreno y temen que se refuerce a la mayoría del PP, en lugar de la de las izquierdas, para cortar el paso a Olona". Más o menos lo mismo que contó ayer Carmen Morodo solo que desde el punto de vista del PSOE.

Marhuenda comenta el último desafío separatista a la ley con el tema de la lengua. "He de reconocer que no me sorprende que los independentistas se rían de los jueces y le hagan un sonoro corte de mangas al ordenamiento constitucional". ¿Es que le ha sorprendido a alguien? "Es una reacción que se corresponde con la debilidad del Gobierno socialista comunista. La huelen, como buenos depredadores, y actúan en consecuencia. ERC y JxCat solo entienden la firmeza, porque cualquier otra actuación solo sirve para reafirmarles en su objetivo prioritario de destruir España y lograr la independencia". Y saben que en Sánchez van a encontrar un cómplice. "Por tanto, el gobierno catalán sabe que nada tiene que temer". Nadie les va a tocar un pelo.

Tomás Gómez no pierde nunca la oportunidad de vengarse de Sánchez, que le echó a patadas de la secretaría general del PSM para poner a Gabilondo. Hasta le cambió la cerradura del despacho dejándole sin su colección de motos. Hoy dice que "los mandos intermedios del PSOE señalan en privado a Sánchez como el motivo de la pérdida de votos. Muchos de ellos se juegan su futuro el próximo año, es de esperar que Moncloa intente colocar la patata caliente de los malos resultados a cada federación y que estas, la devuelvan como una pelota de frontón". Ay, Tomás, puede que tu sigas siendo socialista, pero en tu partido no hay más mando que Sánchez y nadie se atreverá a enfrentarse al caudillo. Le podría pasar lo que te pasó a ti, que te echó con cajas destempladas tras años de abrumadoras victorias en Parla.