Duras críticas en 'El País' al indulto de la madre secuestradora María Sevilla

El Mundo

"Sánchez desafía al Supremo y se venga de un fiscal crítico". A la de la información vaginal se le está subiendo el poder a la cabeza. "Todo fiscal general cuenta con un margen de discrecionalidad para ejecutar sus nombramientos. Pero una cosa es ese margen razonable y otra dar rienda suelta a la arbitrariedad, dice el editorial. "Sus continuas injerencias al servicio de la estrategia de Moncloa, sus maniobras para obstruir investigaciones que no convenían al Gobierno -o para avivarlas, como la calculada demora en el archivo de las diligencias sobre Juan Carlos I- o su desahogada política de nombramientos minan el crédito de una institución medular en todo Estado de derecho". Está actuando con la falta de vergüenza y sectarismo dignos de quien la puso en el cargo.

"La irresponsabilidad de Delgado, que abusa de su condición de ex ministra, hace tiempo que rebasó los límites a partir de los cuales el decoro impone la dimisión. Pero ella no dimite porque sabe que el listón moral lo fija Sánchez". Y con eso está dicho todo.

"En estos cuatro años Moncloa ha hecho del enfrentamiento con la Justicia -empezando por los indultos a los golpistas del 1-O- una seña de identidad por su noción plebiscitaria de la política: quien no está con el PSOE y sus aliados, aunque estos sean fuerzas antisistema y promotores de una sedición, se convierte en enemigo del progreso. Solo desde esta concepción divisiva se puede culpar al PP de no prestarse al cambalache habitual por el que el bipartidismo ha venido repartiéndose los vocales del Poder Judicial. Corresponde al Gobierno crear las condiciones de confianza para reclamar el pacto a un Feijóo que debe mantenerse firme en su exigencia de despolitización de la Justicia y no ceder al chantaje de un Sánchez sectario".

Arcadi Espada responde a Bolaños, que ayer acusó al PP de ser responsable del golpe en Cataluña. Recuerda las cosillas de socialistas como Zapatero, Maragall o Montilla, que "convocó una manifestación contra el Tribunal Constitucional diciendo, y aguántenlo: "No hay tribunal que pueda juzgar nuestros sentimientos ni nuestra voluntad. Somos una nación".

"Los primeros responsables del golpe de 2017 fueron los nacionalistas catalanes y por eso pagaron con la cárcel en la que debían seguir pagando para tranquilidad de las noches de la gente honrada. Pero la ampliación de campo y la ilusión de legitimidad con que actuaron se las proporcionó el Partido Socialista". "Se dice que los socialistas de hoy están a un pequeño paso de justificar el levantamiento contra la democracia de 2017. Son personas benevolentes, aunque desatentas, las que hablan así. Como demuestra la sucesión de los hechos, el levantamiento lo justificaron los socialistas antes de que se produjera. Es decir: lo alentaron". Y lo siguen alentando.

David Jiménez Torres recuerda la nefasta moción de censura que colocó a Sánchez en Moncloa. "Hace cuatro años que Pedro Sánchez alcanzó la presidencia del Gobierno. Hace cuatro años, también, que una gran impostura se instaló en el discurso de la izquierda oficial. Consistía en pretender que la división entre defensores e impugnadores de la Constitución era menos relevante que la división entre izquierdas y derechas. Con un añadido crucial: se incluía a los nacionalistas en ese bloque de progreso que debía oponerse a la derecha".

"Los críticos con Sánchez suelen destacar sus mentiras, su falta de escrúpulos o su colonización y erosión de las instituciones. Pero no se debería olvidar el daño que causó esa impostura fundacional del sanchismo. Aquello echó por tierra la pedagogía del sentido de Estado que había hecho el propio PSOE con su abstención en la segunda investidura de Rajoy o su apoyo al 155, y acrecentó los ya considerables niveles de sectarismo y cinismo en nuestro debate público. La guinda: cuatro años y una tempestad de polarización después, aún me queda la duda de si los dirigentes socialistas realmente se creían todo aquello". Despeja tus dudas, David, naturalmente que no se lo creían.

El País

"Pelea en el centro en el inicio de la campaña del 19-J". "El PP arranca la campaña andaluza rehuyendo el frente común con Vox que agita Ayuso". Hay que meter a Ayuso en el titular aunque sea con calzador. El País no logra sobreponerse al revolcón que les dio su tonta favorita. Deberían hacer terapia.

"La presidenta de la Comunidad de Madrid y principal ariete de la derecha española más dura ha sido relegada a un segundo plano en la campaña andaluza , a diferencia de su papel protagonista en la de Castilla y León, precisamente porque su discurso distorsiona la estrategia moderada de Moreno Bonilla", miente con su desparpajo habitual Elsa García de Blas. A Ayuso la llamaron en Castilla León precisamente cuando las encuestas empezaron a ir mal.

"Pero, a pesar de ese papel secundario, en su primera y única incursión, Ayuso lanzó un misil directo a la línea de flotación de la estrategia del PP andaluz. El martes, en Jerez, la presidenta madrileña defendió un frente común del PP y Vox para sacar a Pedro Sánchez de La Moncloa, uniendo así los destinos y los potenciales pactos de ambos partidos". Hombre Elsa, solo el frente común PP y Vox sacará a vuestro psicópata del poder, eso es una realidad como un templo.

"En ninguna consigue por sí solo mayoría absoluta y necesita a Vox", la única verdad del artículo de Elsa. "El fantasma de la extrema derecha sigue siendo el principal dolor de cabeza del PP". Sí, es de psiquiatra. Ahí está Sánchez, gobernando con ultra radicales de izquierda, golpistas y terroristas y tan pancho, oiga, es que se le ve tan contento. Y estos tontainas del PP preocupados por un partido que no ha cometido ningún delito, que no tiene a sus miembros condenados por extrema violencia como Podemos, que no son expresidiarios como ERC o Bildu. Ver para creer.

Pero volviendo a Ayuso, que es lo que le interesa a la pobre Elsa, que lleva fatal que sea la política más importante del momento. Moreno Bonilla tuvo que salir al paso este miércoles de las declaraciones de "Ayuso e insistió en que él aspira a lograr una mayoría "suficiente y serena, para gobernar en solitario". O sea, lo que consiguió Ayuso. ¿Escuece, eh Elsa?

En el PP de Castilla y León identifican el paralelismo. "Es lo mismo que ocurrió aquí, Ayuso te distorsiona el mensaje", señala un dirigente del PP castellanoleonés que estuvo en la cocina de la campaña de Mañueco. "Ella está alimentando su propia campaña electoral, porque se examina el año que viene y porque mucho votante de Vox en Madrid la vota a ella. Ayuso juega a ser la cabeza y la líder de Vox; por eso habla de frente común, porque ese frente lo lidera ella". O sea, que Ayuso resta votos a Vox. ¿No es lo que pretende Bonilla? Pues hala, majete, vas a tener a Vox hasta en la sopa.

"El PP quiere meter en el cuadrilátero a Moreno Bonilla contra Juan Espadas, no contra Pedro Sánchez, porque el presidente socialista tiene más apoyo en ese territorio. Quien desde luego ya no volverá a ser invitada a participar en el combate será Ayuso". A Juanma Moreno se le está poniendo cara de Casado.

Daniel Gascón denuncia con valentía, por el periódico en el que lo hace, lo ocurrido con la madre secuestradora. "Al conmutar la pérdida de patria potestad por 180 días de trabajo comunitario, el Ejecutivo hizo algo legalmente muy discutible: el indulto afectaba a una tercera persona. Según la ministra de Igualdad, el indulto a una secuestradora era una victoria del feminismo. Era una madre protectora criminalizada a base de sospechas, decía, cuando había una sentencia firme y unos hechos probados. La ministra extendía sospechas sobre el padre; una periodista lo acusó en la televisión pública, sin pruebas, de abusos. El Gobierno en su conjunto es responsable de la medida; una ministra celebra la decisión negando el delito. La medida tiene algo de autoindulto y, como ha escrito Rafael Latorre, es "furiosamente antidemocrática". Nadie a quien le importe el feminismo debería permitir que se use de ese modo. Y nadie a quien le importen el Estado de derecho y la protección del menor debería celebrarlo". Bravo, Daniel, te doy dos telediarios en el periódico de Sánchez.

Pepa Bueno critica con la boca chica el decreto del gobierno catalán sobre el español en la escuela. "Es difícil no ver detrás de algunos pasajes del decreto del Govern (y del cuestionario) una desafiante provocación al tribunal antes que un instrumento para consolidar por fin las lenguas en la escuela". Es una desobediencia como una casa, Pepa, no pongas paños calientes. "La sentencia del TSJC llegaba tras la larga inacción de la Generalitat ante los requerimientos de la justicia desde el mes de diciembre de 2020 para incrementar el uso del castellano en el currículo escolar. Solo después de la sentencia la Generalitat activó a los partidos en busca de una solución en forma de nueva ley de política lingüística . Ese pacto inédito de ERC y Junts con socialistas y comunes —en torno al 80% de la cámara— sigue siendo la mejor opción y permite acatar la intención de la sentencia del 25%". No te lo crees ni tu.

ABC

"Errejón forzó a simpatizantes a hacer donaciones al partido" "Los exediles de Más Madrid presentan este jueves ante el Tribunal de Cuentas una denuncia contra sus excompañeros por «financiación ilegal»". Pues más tontos fueron ellos". "Errejón no es en absoluto diferente a Pablo Iglesias, y maneja su partido a imagen y semejanza de lo que hacían juntos en Podemos. Dinero, odio a la disidencia, chantajes y purgas. O se está con el líder, o si existe cualquier tipo de discrepancia, actúa la exclusión como sistema de laminación", dice el editorial.

"Primer conato de rebelión en Podemos contra Yolanda Díaz por su «falta de liderazgo»".Mal empieza el espacio de Yoli.

Un editorial le hace a Sánchez la crítica de sus cuatro años en Moncloa que ayer, el ufano presidente, no hizo. "Pedro Sánchez ha socavado principios democráticos básicos que ningún presidente antes se había atrevido ni siquiera a insinuar; ha intervenido y colonizado las instituciones esenciales del Estado; se ha entregado al independentismo y al blanqueo de Bildu; su agenda ideológica es revanchista; sus leyes sociales están diseñadas para fracturar a la sociedad; y ha anulado al PSOE como un partido progresista, constitucionalista y abierto al debate y la discrepancia interna. Si a ello se suman una pésima -e ilegal- gestión de la pandemia y una ceguera preocupante en la política económica ante la gravedad de la crisis, el resultado debe ser muy diferente a la euforia con la que ayer celebró aquella victoria con sus grupos parlamentarios. Definitivamente, Sánchez vive en un mundo irreal". Ya caerá cuando lleguen las urnas.





Alberto García Reyes habla de Juan Espadas, el candidato del PSOE en Andalucía. "Su última ocurrencia ha sido exigir a Juanma Moreno que firme ante un notario que no gobernará con Vox. Lo suyo es que lo mande a la Notaría del PSOE en la que Pedro Sánchez juró que no podría dormir si pactase con Podemos, que no negociaría con los independentistas porque no iba a ser presidente «a cualquier precio», que iba a acabar con los indultos políticos o que bajaría el precio de la luz. Señor Espadas, ¿a Noé le va a hablar usted de lluvia?". Ahí le has dado, Alberto. Hay que tener cuajo.





Álvaro Martínez comenta el desacato de Dolores Delgado al Supremo. "Ahora dígale usted a Puigdemont que deje Waterloo y obedezca la orden de Llarena o a Aragonès que acate las sentencias del castellano. «¡Éxito garantizado!», como aquel puticlub que montó Villarejo y que a ella tanta gracia le hacía".

La Razón

"Cien mil votos decidirán la fuerza de la mayoría de Juanma Moreno". Dice Carmen Morodo que "la candidatura de Macarena Olona no está tirando en las encuestas de última hora, hasta el punto de que ese estancamiento, que ellos también han detectado, les ha obligado a buscar el auxilio en el desembarco del líder nacional, Santiago Abascal. Una de las debilidades de Macarena Olona es la exageración, hasta el punto de llegar a la caricatura, de su identificación con una tierra a la que ha llegado como «cunera»". Busca titulares y los consigue.

"El miedo socialista a un resultado que les sitúe en esa treintena de escaños lleva a que en Moncloa y en Ferraz se estudien fórmulas para embarrar la campaña a fin de intentar movilizar a la izquierda. Sin embargo, el perfil del candidato, en el lado opuesto al de Isabel Díaz Ayuso en Madrid, provoca que haya voces que estén advirtiendo sobre la necesidad de valorar el riesgo de que entrar en la línea del ataque más duro contra Juanma Moreno no tenga un efecto bumerán que acabe haciendo que la opinión pública se identifique más con el líder del PP. «Se puede volver en nuestra contra», comentan en el equipo socialista andaluz". A ver si te entiendo, Carmen. ¿Quieres decir que la campaña del PSOE contra Ayuso en las elecciones madrileñas, cartas con balas incluidas, navajitas plateás y demás les dio un excelente resultado en las urnas? Pues deberías consultar la hemeroteca y de paso ir a un psicólogo, tu antipatía hacia Ayuso te nubla el juicio, Carmen.

Al cumplirse cuatro años de la moción de censura, dice el editorial que "no fue un hito parlamentario del que jactarse por más que la izquierda lo reverencie. Resultó una maniobra turbia, propiciada por la palanca de un fallo judicial manipulado y fraudulento contra los populares, que sería revocado por el Supremo, y que derivó en una legitimidad apadrinada por el líder socialista con el peor resultado del partido en la historia de la democracia en compañía de todos los enemigos de la España constitucional bajo la criatura política conocida como mayoría Frankenstein". Con un caudillo al servicio de ultras de extrema izquierda, terroristas y golpistas. Y de la que la mayoría de los españoles está deseando liberarse. "La peor corrupción es la de una gobernanza que adultera las bases de la democracia. La codicia del despotismo es la involución de la responsabilidad y la representatividad políticas. Ese desapego de la realidad lo es de la gente y ni un sondeo desmiente eso". Por mucho autobombo que se de el caudillo.





Chapu Apaolaza advierte. "El sanchismo cruza cualquier línea roja con tal de mantenerse en el Gobierno porque entiende que el bien superior es el propio sanchismo. Se viene dando una peligrosa asimilación entre el país y el líder según la cual, el que está a favor de Sánchez es bueno y está a favor de España, y el que está en su contra, está en contra de España. Así Feijoo parece el doctor Mengele y Arnaldo Otegi, premio Nobel de la paz. Sánchez ha demostrado que llevará a cabo cualquier maniobra para sobrevivir; eso mismo nos estamos temiendo". Y cualquiera es cualquiera. Atentos, es un tío muy peligroso.