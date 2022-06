González Pons muestra las intenciones del PP: "Hay que renovar el CGPJ con la ley actual"

Esteban González Pons es uno de los hombres fuertes del Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo. Además este miércoles, fue elegido vicepresidente del Partido Popular Europeo en el congreso de Rotterdam.

Entre sus funciones, Feijóo le ha encargado negociar la renovación del Consejo General del Poder Judicial y este jueves en El Mundo deja claras cuáles son sus intenciones: "Hay que renovar el CGPJ con la ley actual sin cambiar cromos y con regeneración".

Preguntado Pons por si habrá acuerdo entre PSOE y PP para renovar el CGPJ, el responsable institucional del PP asegura que "los jueces son los que aplican la ley y los diputados y senadores, que son los que redactan la ley, son los últimos que deberían incumplir la ley y la Ley Orgánica del Poder Judicial". "Llevamos incumpliendo la ley los legisladores y asociaciones de jueces por culpa de los partidos políticos durante tres años. Por lo tanto, yo creo que el CGPJ debe renovarse aplicándose la ley actual", sentencia.

"¿Sin esperar a que el Gobierno cambie la ley para despolitizar el poder judicial?", le repreguntan a Pons que dice que "defender que el Consejo no se renueve y no se aplique la ley es impropio de un legislador. Si el legislador no le gusta, la ley la cambia. Pero mientras la ley es ley, la aplica. Esto no quiere decir que se tenga que hacer ni de forma apresurada, ni de forma opaca, ni cambiando cromos.

"Debemos ir a una renovación del Consejo que en la medida de lo posible implique regeneración. Es tan importante como la renovación es la regeneración política. No hablo de la regeneración de los magistrados ni del órgano judicial. Hablo de regeneración política, del enfoque de este asunto. Y creo que al mismo tiempo que la renovación, deberíamos plantearnos que las cosas deben cambiar", añade González Pons.