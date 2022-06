"Sirenas de alarma nuclear en el entorno sanchista" y "pánico" en las comunidades socialistas

El Mundo

"Crece la alarma en el PSOE por la desmovilización de su electorado". Se lo explicamos. El PSOE ya no existe, existe el sanchismo. "Feijóo fija Andalucía como la "palanca" clave para llegar a La Moncloa". Y Sánchez, el de los pactos con terroristas y golpistas, está tan asustado que ya piensa en ilegalizar a Vox. Habrá que advertirle de que la gente se echará a la calle y las consecuencias serán impredecibles. Se confirma la deriva de Pedro Sánchez hacia la dictadura impuesta en Nicaragua por Daniel Ortega encarcelando a la oposición. A este paso Sánchez conducirá a España a una segunda guerra civil al ilegalizar a miles de votantes de una formación que no ha cometido ninguna ilegalidad. Al contrario que sus socios, por cierto.

"Vox afirma que no votará a Moreno si Olona no es vicepresidenta: "O en el Gobierno o nada". «No es no». El mensaje de Vox es claro. No habrá una situación como la de Madrid, como aquel pacto con Isabel Díaz Ayuso. «O en el Gobierno o nada», apuntan desde Vox, que se muestran decididos a votar no a una posible investidura de Juan Manuel Moreno (PP) si la formación verde no entra en el Gobierno y Macarena Olona no es vicepresidenta", cuenta Fernando Lázaro. Como anda el patio. Ahora Vox va a regalar Andalucía a la extrema izquierda.

Dice el editorial que "todo apunta a que las urnas van a revalidar el cambio histórico que se produjo hace cuatro años cuando el centroderecha descabalgó de la Junta al PSOE". "Pero a nadie se le escapa que estos comicios se insertan en un claro cambio de ciclo en la política nacional. Y el estancamiento del PSOE en el que tradicionalmente ha sido su gran feudo electoral, junto a la debacle de la izquierda más radical, tienen mucho que ver con un voto de censura al Ejecutivo sanchista y con el anhelo creciente de que se produzca la alternancia en Moncloa". A ver si Sánchez se entera. Fuera de Moncloa, que se vaya con sus otegis, sus ultras y sus rufianes a tomar viento fresco.

Pese a todo esto, Fernando Palmero ve a Sánchez reforzado, como un roble, sin desgaste ninguno. Ya puede perder unas elecciones tras otras, que Palmero lo ve en plena forma. "Quienes quieren ver debilidad y desgaste en Sánchez y su Gobierno de coalición, quizá estén confundiendo sus deseos con la realidad". Pues no sé, chico, ¿perder elecciones es una realidad o una ensoñación? "Cuenta el PSOE, con la ventaja del voto nacionalista, que juega a su favor, en las próximas elecciones generales. Estos cuatro años son, si la ciudadanía española no despierta, el preludio de un largo mandato". De eso se trata, de que la ciudadanía española, según las últimas elecciones, ha despertado y quiere barrer al socialcomunismo-etarraseparatista. España no soporta otros cuatro años de sanchismo.

Federico Jiménez Losantos habla de la Fiscal General de Sánchez, la entusiasta de la información vaginal." Delgado es «la que bebe de mi copa», la de «Marlaska maricón», la de «información vaginal, éxito asegurado», la de «he visto jueces y fiscales del Supremo, de menores en Colombia» o la última confidencia a Villarejo: «Todos formamos parte de un engranaje, se trata de no salirnos del papel». «Un clan», había dicho el comisario encarcelado sobre su banda o asociación, aunque decir «engranaje» resulta menos delictivo". "Si en una persona cupiera resumir la degradación de las instituciones de la democracia en los cuatro malditos años de Sánchez, sin duda sería en Dolores Delgado". Es una vergüenza que esta tía siga en el puesto. Es el sanchismo lo que habría que ilegalizar.

El País

"Andalucía marca el punto de partida de las elecciones generales". Pepa Bueno dice en su editorial que Pese a la consolidación del liderazgo de Moreno Bonilla y el efecto positivo de Feijóo en las expectativas electorales del PP , el riesgo de depender de Vox para formar gobierno es real". ¿Riesgo? Al menos Vox no hace homenajes a terroristas, no ha dado un golpe contra el estado y no tiene condenados a varios de sus miembros por extrema violencia, como los socios de los que depende Sánchez.

"El objetivo expresado por Moreno Bonilla desde el mismo momento de convocar las elecciones es lograr un Gobierno en solitario. Incluso anuncia estar dispuesto a ir a nuevas elecciones si se viera obligado a incluir a Vox en su Gobierno. La afirmación demuestra la urgente necesidad de que los populares aclaren su posición sobre gobernar o no con la extrema derecha. Los electores tienen derecho a saber por qué deben creerse que en Castilla y León, sí, y en Andalucía, no, y cuál de las dos opciones es la que vale para un hipotético Gobierno de España". Ay, que me parto. ¿Le está pidiendo Pepa al PP que no se haga un Sánchez y mienta a los españoles como hizo Sánchez? ¿Que diga que no podría dormir con Vox, que no pactará con Vox se lo repito las veces que haga falta? Esta mujer tiene salero.



"En clave interna, los populares se juegan el triunfo del estilo tranquilo y moderado de Moreno Bonilla frente al populismo exaltado y provocador de Díaz Ayuso. Hasta ahora ella es el capital electoral más potente del partido. Si el líder andaluz obtiene un buen resultado y frena a Vox, los populares dispondrán de una hoja de ruta diferente para enfrentarse a los ultras". Si alguien ha frenado a Vox ha sido precisamente Isabel Díaz Ayuso, pero es tarea imposible que este periódico diga alguna vez una verdad.

"El reto de la izquierda es movilizar a un electorado que necesita proyectos de futuro y esperanza en un contexto de mucha incertidumbre y después de los años duros que todos hemos vivido, también los andaluces". No, hija, no, el reto de la izquierda es librarse de Sánchez.

"Los andaluces se merecen una campaña centrada en sus problemas —aunque la bajada del paro en mayo ha sido significativa, sigue siendo la comunidad con más desempleados— y no convertirse en un laboratorio de experimentos electorales". De experimentos electorales estamos curados de espanto con Pedro Sánchez.



ABC

"El 19-J sitúa a Sánchez y Feijóo en la lanzadera de las generales". "Las elecciones se juegan en Andalucía, pero su resultado podría dejar corta la expresión ‘efecto mariposa’ y su onda agitaría el escenario político hasta las generales, previstas en principio en diciembre de 2023, si el presidente del Gobierno cumple su palabra". Pues si nos tenemos que fiar de la palabra de Sánchez vamos listos. "El optimismo se extiende en el PP, aunque en público quieren ser cautos para no desmovilizar un solo voto. La realidad es que el comentario que se escucha entre diputados y senadores es este: «Vamos a arrasar». Y entienden ‘arrasar’ como una mayoría tan amplia que les permita sumar más que la izquierda. El PP quiere evitar a Vox en el Gobierno a toda costa, y para ello pedirá, si fuera necesario, la abstención del PSOE. Un ‘no es no’ de los socialistas daría argumentos a los populares para buscar vías alternativas". Que se ande con ojo Feijóo de cara alas generales, que Sánchez es un tramposo.

"Sánchez, que esta semana celebraba de manera triunfal sus cuatro años en La Moncloa, no rentabiliza electoralmente su paso por el poder". "Sánchez se empleará a fondo en campaña, participando en cuatro o cinco mítines". Que se pasee por las calles, que se enfrente a la gente. A lo mejor así se entera de lo que hay.

Dice el editorial que "la campaña electoral de Andalucía comienza marcada por un sondeo del CIS". Y claro, Quirós no se fía un pelo. "Se concede a Juanma Moreno casi el doble de escaños, rozando la mayoría absoluta, como recurso desesperado para que la izquierda se movilice allí donde gobernó 37 años y donde fue partido hegemónico". "La relevancia de los resultados en Andalucía radica en la percepción creciente que pueda producirse de que el PP es una alternativa real de gobierno frente al PSOE, se presente Sánchez a las elecciones o no". Ese rumor de que Sánchez no se va a presentar no sé de dónde ha salido. ¿Alguien cree que va a dejar el Falcon por voluntad propia?

Ignacio Camacho se dirige directamente a su amigo Juanma. "Si quieres mi pronóstico te diré que no creo probable que logre gobernar en solitario, pero por el empeño de Abascal y Olona, no por el resultado. El día 19 fíjate en tres cifras: si el PP alcanza o queda muy cerca de los 50 escaños -a cinco de la mayoría-, si Vox pasa de 20 y si el PSOE baja de 33, el ‘suelo’ de Susana Díaz. En este último caso, nada remoto, van a sonar sirenas de alarma nuclear en el entorno sanchista". Ya están sonando, no hay más que leer El País o ver La Sexta.

La Razón



"La abstención será el único rival de Moreno en las elecciones". Que es lo que intenta provocar el CIS de Tezanos, que ya tenemos calado al personaje. "Su principal, y podría decirse que único adversario en esta contienda, es que su electorado se confíe, aproveche la playa y el sol, y no acuda a votar". Hombre, la playa está cerca, se puede ir a votar y luego ir a darse un bañito.

"Andalucía es una comunidad que siempre se ha tomado como referente para medir el desgaste del Gobierno nacional y el reparto de fuerzas ante unas elecciones generales. El presidente Pedro Sánchez se juega la estabilidad de su gobierno". Sánchez dirá que Andalucía no es España, como dijo de Madrid. Aquí solo es España Cataluña y el País Vasco, que es donde tiene sus socios.

"El partido espera que en ese escenario haya un movimiento de presión para que Sánchez «ceda y se modere», y en algunas de las baronías ya apuntan a la conveniencia de que el partido en Andalucía se abstenga y facilite un Gobierno de Juanma Moreno. Está más que por ver si las presiones pueden llegar a tener la fuerza necesaria como para mover a Pedro Sánchez de su firme apuesta por primar siempre a sus socios de investidura. De momento, su discurso de campaña se basa en dos ejes conductores: la identificación del PP con la corrupción y buscar la movilización de su votante con el miedo al partido de Abascal". Sí, lo de la corrupción del PP en Andalucía ha tenido su gracia.

"Un Gobierno en solitario llevaría al PSOE a profundizar en su crisis, alimentaría la confianza del PP, y le liberaría, además, del peso asfixiante de esa sombra que supone la perspectiva de que no pueda gobernar en Moncloa si no es con un acuerdo de coalición con Vox". Carmen Morodo, como siempre, compra el argumentario de la izquierda. Ay, tanto ir en ca Ferreras.

"El jefe de la oposición también dijo que el PP estaría legitimado para gobernar en solitario en cuanto su marca consiga un escaño más que la izquierda. Vox ya ha hecho oficial su órdago de que exigirá cuotas de poder en el futuro Ejecutivo andaluz". Hombre, no es un órdago. Podemos es el cuarto partido del Congreso y los tenemos el corazón del Consejo de Ministros. Pero como dice el editorial, "No hay victoria hasta que se abren las urnas".

Dice Beaumont que "el pánico todavía es más audible en los territorios en los que los barones con mando se jugarán su futuro en mayo de 2023. La incertidumbre, la convicción de que «su» panorama se complica, carga el clima. Natural. Un mar de fondo mira hacia La Moncloa. Mientras, Sánchez, «optimista profesional», asegura estar en el camino correcto. Eso sí, no ve el agujero negro que succiona a su partido". El PSOE se ha convertido en el partido sanchista, más cerca de Podemos que de lo que fue el PSOE. Se merecen todo lo que les pase. Están gobernando contra más de media España para satisfacer a otegis, rufianes y ultraizquierdistas. Que lo paguen.

"Una victoria contundente será el certificado de defunción de la legislatura, aunque Sánchez la alargará hasta diciembre de 2023", dice Marhuenda. Y espera que no intente alargarla más haciendo trampas, como le susurran ya algunos periodistas sanchistas.