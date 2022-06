Los fiscales, escandalizados con Delgado: "No puede reivindicar perspectiva de género tras sus audios con Villarejo"

La decisión de la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, de desechar al otro candidato que optaba a ser designado fiscal de Sala de Menores, José Miguel de la Rosa, por su supuesta "falta de sensibilidad en perspectiva de género" ha desatado una nueva ola de indignación en el seno del Ministerio Público. La razón es que nadie olvida las afirmaciones de Delgado que grabó el comisario José Villarejo en la comida celebrada en el restaurante Rianxo en el año 2009.

Delgado volvió a designar a Eduardo Esteban de la Unión Progresista de Fiscales (UPF) como fiscal de Sala de Menores, tal y como avanzó LD. Todo ello, a pesar de que su nombramiento fue anulado por la Sala Tercera del Tribunal Supremo por "falta de motivación".

Fuentes fiscales consultadas por Libertad Digital afirman que "el fiscal De la Rosa no ha parado de recibir el apoyo y la solidaridad del resto de fiscales, incluso pertenecientes a la UPF tras el desprecio público de Delgado y sus acusaciones".

"Es un escándalo que Delgado reproche al fiscal De la Rosa su falta de sensibilidad en perspectiva de género, tras las barbaridades sexistas, machistas y homófobas que ella misma pronunció y que conocimos en las grabaciones del Villarejo", añaden.

Durante la comida con Villarejo en el restaurante Rianxo en el año 2009 publicada por moncloa.com, Delgado se refiere al actual ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska como "un maricón". El comisario afirma que no le gustan "las muñecas hinchables" y Delgado contesta: "A mí me pasa lo mismo, a mí los tíos me gustan igual, tontitos nada. (…) Ha venido un tío a la Audiencia monísimo, para que lo vamos a negar, parece George Clooney, pero le pasa lo mismo, es una nenaza".

Después la actual fiscal general añade: "Mira, yo te voy a decir una cosa, a mí que me den un tribunal de hombres, de tías no quiero. Y no me llevo mal con las tías, pero de tíos, sé perfectamente por dónde van. Y cada gesto, cada cosa… por dónde va la historia". Otro comensal señala que "no hay igualdad entre el hombre y la mujer" y la fiscal apunta: "O, no la hay. Tenemos una ventaja, indiscutible. Mira, ya sé por dónde vas".

En la misma comida, Villarejo relata cómo creó a principios de los noventa una "agencia de modelos" que, en realidad, era una red de prostitución con la que sonsacó información sensible a políticos y empresarios y que bautizó como "información vaginal". Delgado, que no reprende en ningún momento a Villarejo tras su revelación, apostilla con su ya famoso: "Éxito garantizado". Por su parte, la actual pareja de Delgado, el exmagistrado Baltasar Garzón, afirma en referencia a la propia Delgado: "Aquí hay una fiscal que solo está bebiendo cerveza. Aunque luego bebe el vino de mi copa".

Las mismas fuentes consultadas por LD aseguran que tras las citadas afirmaciones de la actual fiscal general del Estado "no tiene legitimidad para reprochar al fiscal De la Rosa su supuesta falta de sensibilidad en perspectiva de género".

Tal y como desveló este diario, Delgado aseguró a Villarejo en un encuentro en 2015 que "todos los cometidos son importantes porque al final son piezas de un mismo engranaje. Para que los engranajes funcionen a veces a algunos nos toca estar en un sitio a otros en otro". Todo ello, después de que el comisario hiciera referencia al "clan" y a "la lealtad".

¿Cuál es el "modelo" y "perfil" al que alude Delgado?

Las citadas fuentes consultadas destacan que "en el escrito de 22 páginas en el que Delgado intenta justificar la elección de Eduardo Esteban se descalifica a De la Rosa porque no puede enumerar méritos y capacidades de su candidato en materia de menores. Además, hace referencia a un supuesto ‘modelo’ y ‘perfil’ que cumple Esteban y no De la Rosa que nunca llega a aclarar cuál es. Cualquiera podría sospechar que se refiere a un ‘modelo’ y ‘perfil’ ideológico".

Recordamos que tanto el fiscal José Miguel de la Rosa como la Asociación de Fiscales (AF) estudian en estos momentos la posibilidad de presentar un nuevo recurso ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo para anular el nombramiento por segunda vez de Eduardo Esteban como fiscal de Sala de Menores.