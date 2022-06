Aunque este Gobierno ya nos tiene acostumbrados al uso partidista de los recursos públicos y la utilización de todas las instituciones, desde el CIS a las ruedas de prensa del Consejo de Ministros, no deja de sorprender que caigan en el mismo uso y abuso una y otra vez, más aún cuando estamos inmersos en plena campaña electoral andaluza.

Muy mal deben ver la situación en Andalucía de cara a las elecciones del 19-J para que desde la cuenta oficial de Twitter del Ministerio de Justicia hayan publicado un tuit de marcado carácter electoralista, ilustrado con una foto de la ministra de Justicia, Pilar Llop, y dos militantes de las Juventudes Socialistas de Jerez de la Frontera.

"Encuentros casuales por las calles de Madrid que te alegran el día. Esta semana coincidí con @claudiamzs y @PabCabelloM, dos jóvenes militantes de @JSAJerez. Juventud y motor de cambio para #Andalucía. Adelante siempre, con fuerza e ilusión", se podía leer en el tuit publicado el domingo por la tarde y posteriormente borrado, tras recibir numerosas críticas de los usuarios de esta red social.

A medida que el deterioro electoral de la izquierda se acrecienta, mayor es la tentación por parte del Gobierno de utilizar todos los medios a su alcance para intentar que el descalabro no sea tan grande como vaticinan las encuestas y atestiguan las dos últimas elecciones celebradas: las de la Comunidad de Madrid del pasado 4 de mayo y las de Castilla y León del pasado 13 de febrero. En ambas, la izquierda en general y el PSOE en particular obtuvieron unos resultados muy malos, por no decir catastróficos.

Andalucía, el 19-J, es el siguiente hito, con previsiones de una victoria abrumadora de la derecha, donde la suma de PP y Vox estaría muy por encima de la mayoría absoluta. A esta cita electoral seguirán las autonómicas y municipales de mayo de 2023 y las generales —finales de 2023 o principios de 2024, si no hay adelanto— , por lo que lo más previsible es que la utilización de los recursos públicos, incluidas cuentas oficiales de Twitter como ha hecho la tarde del domingo el Ministerio de Justicia, vaya a más.