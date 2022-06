Alberto Núñez Feijóo se la juega en las próximas elecciones andaluzas. El nuevo líder del PP tiene marcado en rojo en su agenda el 19 de junio, ¿pero por qué esta cita es tan importante para la estrategia de los populares?

En primer lugar, se tratan de las primeras elecciones que vive Feijóo como nuevo presidente nacional del Partido Popular. En los últimos comicios a los que se presentaron, los celebrados en Castilla y León el pasado domingo 13 de febrero, todavía era Pablo Casado el que se encontraba al frente de la formación.

Modelo Ayuso

En segundo lugar, Alberto Núñez Feijóo y Juanma Moreno han iniciado una campaña en la que su mantra es que quieren "gobernar en solitario". Es decir, sin permitir que Vox entre en el gobierno y si no lo consiguen, el paso atrás será muy complicado.

Ambos dirigentes del PP van repitiendo estas palabras allí donde van y ponen como ejemplo el caso de Isabel Díaz Ayuso, donde el PP consiguió en la Comunidad de Madrid gobernar sin Vox tras haber conseguido más escaños que toda la izquierda junta, aunque no lograron llegar a la mayoría absoluta.

En cambio, desde Vox ya han dicho por activa y por pasiva que no facilitarán con su abstención un gobierno del que no formen parte en el caso, como es previsible, de que Juanma Moreno no alcance la mayoría absoluta de los 55 escaños en el Parlamento andaluz.

Primero, el PSOE (si queda segundo)

Pero los populares tienen otros planes antes de llamar a la puerta de Vox. En el caso de que el PSOE de Juan Espadas quede segundo, como así lo indican las encuestas, el PP andaluz pretende pedirles antes la abstención a ellos, tal y como ya hizo Mañueco en Castilla y León.

Pero fuentes socialistas ya han avanzado esta semana que no se abstendrán para hacer presidente a Moreno si se quede a las puertas de la mayoría absoluta: "Eso no se va ni a debatir", aseguran desde el PSOE de Sánchez que no ven posibilidad de cambiar de opinión ni siquiera con la amenaza de una repetición electoral.