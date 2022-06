La alcaldesa socialista de Gijón propone elimar el "ok" en whatsapp para reducir "la huella de carbono"

La alcaldesa socialista de Gijón, Ana González ha sido la reina de las redes sociales este fin de semana después de una original propuesta realizada el pasado viernes. González ha animado a eliminar los mensajes superfluos en WhatsApp, como la respuesta "ok", para reducir la huella de carbono. Se da por hecho que se refiere tanto al "ok" escrito como al emoticono con el dedido hacia arriba.

En una conferencia sobre la Agenda 2030, la alcaldesa asturiana cree que obviar estas respuestas supondrían un gran ahorro energético. "Casi todo el mundo tiene WhatsApp y pertenece a grupos de WhatsApp. Pues fijemos una norma en los grupos de WhatsApp y en nuestras relaciones, que es que cuando alguien nos dice 'hasta mañana' o 'mañana nos vemos' no empecemos todos a poner 'ok', porque cada 'ok' de esos supone huella de carbono", afirmó la alcaldesa.

Como no podía ser de otra manera, la extraña propuesta se hizo viral en redes provocando una catarata de "ok".

No es la primera vez que la socialista asturiana la lía parda. Recuerda Noticias de Navarra que aace dos meses, a principios de abril, fueron muy comentadas unas declaraciones que realizó en un acto organizado por el PSOE en el que hablaban sobre la igualdad. "Nos toca volver a defender la dignidad de las mujeres, de los derechos humanos y, les voy a decir una cosa, hasta la dignidad de los hombres, que yo, de verdad, sigo creyendo que no son animales, que son seres humanos; sigo creyendo que no funcionan por instinto, que son racionales. Yo tengo este empeño, que no son pura explosión fisiológica descontrolada. Tengo aquí alguna médica..., son así, ¿no? Son racionales, ¿no? Somos el partido de la racionalidad". Naturalmente, estas palabras desataron una oleada de críticas.