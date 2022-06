Se cumple un mes del secuestro de Bastian: "Irene Montero ha hecho flaco favor a la defensa de los menores"

El 6 de mayo de 2022 ocurrió justo lo que Alexandre Riera temía que pasara: su ex pareja y madre de su hijo de 5 años, la portuguesa Ana Patricia Trindade, se llevó al pequeño sin previo aviso. Bastian se encuentra en paradero desconocido desde entonces. Los intentos de contactar con la progenitora no han dado frutos y su entorno asegura no saber nada de ella.

Sin embargo, no ha sido hasta el pasado martes 31 de mayo cuando el Juzgado de Instrucción nº23 de Barcelona ha emitido la orden de búsqueda y captura contra la mujer. Un tiempo perdido de cara a la investigación y la localización del menor que resulta incomprensible para Joaquín Amills, presidente de la asociación SOS Desaparecidos.

Según ha relatado para LD, él mismo ha sido portavoz de casos de secuestro parental en los que es un hombre quien se ha llevado a los menores y lo habitual es "que se tomen medidas rápidamente". Pone como ejemplo el caso de la desaparición de Anna y Olvia. "Inmediatamente se da la orden de busca del padre".

"Es absurdo emplear una doble vara de medir, no podemos entrar en eso". Hubiera sido de esperar que se procediese de la misma manera tras la desaparición de Bastian. El comportamiento de Ana Patricia desde que la separación del padre del pequeño inducía a pesar que se trataba de un secuestro y es sabido que los primeros días son determinantes en estos casos.

La situación se veía venir. "Estaba incumpliendo el convenio regulador", señala. Tienen la custodia compartida, pero "ya hacía dos meses que no dejaba que el padre viera al niño, poniendo mil y una excusas". En ese periodo, lo máximo que consiguió Alexandre fue hablar con él a través de una videollamada.

Por eso, se alarma cuando el 6 de mayo intenta ponerse en contacto con la madre y no lo consigue. "No hay forma de que la madre responda nada y el día 8 pone la denuncia", explica Amills. A ese momento, al menos solía atender a sus llamadas o le contestaba con algún mensaje a través de WhatsApp.

Cuando los Mossos acuden al domicilio ese día, "se encuentran a una mujer -amiga de la madre- que está haciendo fotografías de los muebles y de los enseres para ponerlos a la venta en una plataforma de Internet". Es decir, que "estaba claro que la madre había huido y no pensaba regresar".

Y -lo peor de todo- al encontrarse con esa escena, los agentes consiguen contactar con la madre desde la casa y le reclaman una videollamada para ver cómo se encuentra el niño. Cuelga el teléfono y hasta hoy. La familia paterna de Bastian sólo espera que se por fin se estén haciendo las indagaciones pertinentes, que permitan dar con el paradero del pequeño que -se cree- podría estar en Francia, Portugal, o incluso no haber salido de España.

El calvario de Bastian

Según explica Amills, atendiendo a las declaraciones del padre del pequeño y los servicios sociales, Bastian ha sido usado por su madre como "arma arrojadiza" contra el que fuera su pareja. El menor ha sido "manipulado e incluso adoctrinado" por su progenitora, colaboradora de centros de terapias alternativas, con la única intención de hacer daño a Alexandre.

Eso es precisamente lo que hace que él tema por el bienestar de su hijo, más de lo que lo hacía antes. Las continuas idas y venidas de su madre hacían peligrar la custodia compartida y podían llevar al juzgado a otorgarle la custodia en exclusiva. Justo eso es lo que el entorno paterno cree que pudo llevar a Ana Patricia a marcharse y llevarse al niño.

Desde que se separaron en 2018, ella se propuso convertir la vida de Alexandre en un calvario. En 2019 firmaron el convenio regulador, pero encadenó un incumplimiento detrás de otro. "Desde el principio ha estado poniendo problemas para recoger al niño, luego empezó a poner denuncias por todo tipo de motivos", señala el presidente de SOS Desaparecidos.

"La mayoría fueron archivadas", añade, "y el abogado del padre cree que tiene que ver más denuncias de las que ni siquiera se ha enterado, porque no fueron estimadas". Su idea era "alargar los procesos" y que Alexandre "no pudiera ver a al niño". "Luego no se presentaba en el juzgado o no acudía ante los servicios sociales para las evaluaciones", destaca. Todo esto explica por qué "el juzgado emitió una ejecución forzosa, ordenando que tenía que cumplir el convenio regulador". Pero "tampoco hizo caso".

El amparo de la izquierda

"Ha habido 33 incumplimientos del convenio regulador", antes de que Ana Patricia ejecutara el secuestro de su hijo. "Esto es algo de lo que venimos avisando", comenta Amills, "es un tema muy peligroso". Las actuaciones del Gobierno de Pedro Sánchez en casos similares pueden dar la sensación de que se da "vía libre a las sustracciones".

Se refiere al indulto parcial de María Sevilla, por ejemplo, que fue condenada a dos años y medio de cárcel por sustracción de menores. Una petición directa de la ministra de Igualdad, Irene Montero, quien hizo un alegato a favor de las "madres protectoras", entre las que citó a la exasesora de Podemos y expresidenta de Infancia Libre, junto a otras como Juana Rivas o Irene Costumero.

"Irene Moreno ha hecho un flaco favor a la defensa de los menores", advierte Amills. "Deberíamos aprender y actuar para revenir este tipo de situaciones. Los niños no son propiedad de ninguno de los padres. Ni de papá, ni de mamá", asevera. Ha visto ya muchos casos como este a lo largo de su trayectoria. "Se trata es la protección del menor", sentencia.

SOS Desaparecidos ruega a quien haya visto o pueda tener información sobre el paradero del menor o su madre, que avise a las autoridades o contacte con la organización a través de los teléfonos 642 650 775 y el 649 952 957, en los que ofrecen asistencia las 24 horas del día. Cualquier dato puede ser crucial para la investigación y/o localización de Bastian.