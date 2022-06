Anticorrupción recurre a la Guardia Civil para conseguir los expedientes de varios Ministerios denunciados por Ayuso

La Fiscalía Anticorrupción ha recurrido a la Guardia Civil para conseguir los expedientes de varios Ministerios que denunció la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

El pasado mes de abril, Anticorrupción decidió que investigaría los contratos relacionados con los padres del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el marido de la ministra de Economía Nadia Calviño y los exministros Salvador Illa y José Luis Ábalos. Todo ello, tras la denuncia presentada por el PP de Madrid. La investigación afecta a 13 contratos por un valor total que supera los 325 millones de euros que se suscribieron con 7 empresas diferentes.

Fuentes de la investigación confirman a Libertad Digital que "han solicitado los expedientes al Ministerio de Economía de Nadia Calviño y a otros Ministerios". No obstante, restan importancia a la actuación, ya que el objetivo es simplemente "obtener los expedientes para estudiarlos" y la Guardia Civil actúa únicamente "como mensajera" en dicha actuación.

Las mismas fuentes consultadas por LD señalan que esta diligencia "es mera rutina" en todas las investigaciones. Cuando Anticorrupción conoce qué departamento en concreto tiene el expediente se le oficia directamente y en caso contrario, se manda un oficio con la policía para conseguir los expedientes de forma más directa.

La investigación de las 7 empresas denunciadas afecta a un total de 13 contratos será efectuada por el fiscal jefe Anticorrupción Alejandro Luzón y el fiscal Luis Pastor. Luzón que ya investiga el contrato del hermano de Ayuso se encargará de las investigaciones que afectan a los padres de Sánchez y al marido del Calviño, el resto de diligencias las asumirá Pastor. Cabe destacar que se abrirán unas diligencias por cada una de las empresas supuestamente favorecidas, es decir, en total 7 investigaciones distintas.

Los contratos investigados por Anticorrupción



1. Diligencias de Investigación nº 10/2022 en relación con SOLUCIONES DE GESTIÓN Y APOYO A EMPRESAS, S.L.

Tiene relación, según información periodística, con el entonces Ministro de Trasportes, Movilidad y Agenda Urbana, D. José Luis Ábalos Meco.

Además, se dan otras circunstancias:

a. Su actividad social no tiene relación directa con el objeto del contrato.

b. Falta de comprobación de la solvencia de la adjudicataria.

c. En 2019 su cifra de negocio fue de 0 euros, frente a los 53,13 millones de euros en 2020 por las adjudicaciones públicas directas.



2. Diligencias de Investigación nº 11/2022 en relación con FCS SELECT PRODUCTS, S.L.

Los medios de comunicación apuntan como causa de la adjudicación de los contratos la relación de amistad de los administradores de la sociedad con el entonces Ministro de Sanidad, D. Salvador Illa Roca.

Concurren, además, otras circunstancias:

a. Su actividad social -servicios de fabricación de productos de artículos de marketing para el sector de bebidas alcohólicas- no tiene relación directa con el objeto del contrato.

b. Falta de comprobación de la solvencia de la adjudicataria.

c. En 2018 su cifra de negocio fue inferior al millón de euros. En 2020 alcanzó los 263,1 millones de euros por las adjudicaciones públicas directas.

d. La administradora de la empresa fue condenada en 2016 por un delito de estafa.



3. Diligencias de Investigación nº 12/2022 en relación con MEMBER OF THE TRIBE, S.L.

En la denuncia se destacan las siguientes circunstancias:

a. Su objeto social es el diseño, fabricación y comercialización de prendas de vestir y accesorios. No existe correlación alguna con el suministro de productos sanitarios.

b. Falta de comprobación de la solvencia de la adjudicataria, y carencia de justificación de su no necesidad.

c. Precio excesivo de la unidad de guante frente a otros proveedores. El coste se estima entre un 25% y un 500% superior al ofertado por otros proveedores.

d. Sanidad adelantó el 30% del primero de los contratos que se relacionan por un importe de 1.669.200 euros. La compañía incumplió el plazo de entrega por lo que se resolvió el contrato. La administración no ha recuperado el dinero adelantado.



4. Diligencias de Investigación nº 13/2022 en relación con WEIHAI TEXTILE GROUP IMPORT & EXPORT Co, LTD

En relación con esta sociedad, cabe reseñar:

a. Falta de comprobación de la correlación entre el objeto social de la empresa y el suministro de productos sanitarios.

b. Falta de comprobación de la solvencia de la adjudicataria, y carencia de justificación de su no necesidad.

c. Precio de adjudicación excesivo de la unidad de bata, 16,7 euros, frente a otros proveedores cuyas ofertas rondaban los 0,3263 euros y 0,2783 euros.



5. Diligencias de Investigación nº 14/2022 en relación con HYPERIN GRUPO EMPRESARIAL.

a. Su objeto social es la fabricación de yesos para la construcción. No existe correlación alguna con el suministro, en este caso, de dispositivos de ventilación mecánica invasiva.

b. Falta de comprobación de la solvencia de la adjudicataria, y carencia de justificación de su no necesidad.

c. Sanidad adelantó el importe total de contrato que alcanzaba la suma de 3.310.556 euros. La compañía incumplió el contrato y está pendiente de reintegrar 1.801.481, 74 euros.



6. Diligencias de Investigación nº 15/2022 en relación con PÁGINAS AMARILLAS SOLUCIONES DIGITALES, S.A., ahora BEEDIGITAL

Esta sociedad es relacionada por el denunciante con la titular del Ministerio de Economía, Dña. Nadia Calviño Santamaría, al ostentar su cónyuge el puesto de director de marketing de la empresa.

Además, la adjudicación del contrato se realizó cuando la adjudicataria tenía deudas con el Estado por un importe de 1,6 millones de euros. Cuando se prorrogó el contrato en 2020 la deuda con el estado ascendía a 884.000 euros.



7. Diligencias de Investigación nº 16/2022 en relación con INDUSTRIAS PLASTICAS PLAYBOL, S.L.

Las ayudas recibidas por esta sociedad las relaciona el denunciante con la vinculación de la empresa con los padres del Presidente de Gobierno. Al parecer, estos vendieron en 2018 los activos, fondo de comercio y maquinaria de la empresa PLAYBOL, S.A., de la que continúan como administrador y apoderada ambos cónyuges. La empresa compradora INDUSTRIAS PLÁSTICAS PLAYBOL, S.L., se subrogó en los contratos laborales. La empresa PALAYBOL, S.A. sigue siendo propietaria de las naves en las que se desarrolla la actividad empresarial trasmitida, por cuyo arrendamiento percibe anualmente 156.000 euros.