El PP pregunta a Sánchez si "el volantazo" en política exterior tiene que ver con "la información robada de su móvil"

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido este jueves a Argel que "distinga entre el Gobierno de España y el pueblo español", y que no haga pagar a los ciudadanos de nuestro país "la decisión improvisada del Gobierno" de Pedro Sánchez.

Feijóo ha afeado al Ejecutivo "la confusión" que existe dentro del Gobierno sobre las consecuencias que puede tener para España la ruptura del Tratado de Amistad con Argelia "en una mañana en la que un ministro dice que no peligra para nada ni la relación con Argelia ni el suministro del gas", pero luego, "otro, señala que se denunciará a los organismos internacionales cualquier decisión de Argelia sobre el precio del gas".

"El Gobierno tiene que explicar si tiene claro qué va a pasar con el gas, tiene que explicarnos si peligra o no peligra tanto el suministro como el precio del gas", ha insistido. También ha explicado que la oposición "no ha recibido una llamada que explicara lo que está pasando". "Creo que todos los grupos deberíamos haber recibido una llamada del Gobierno para saber cuáles son los efectos que puede tener esta decisión, y la verdad es que, ahora mismo, no tenemos ninguna información", ha exigido.

Feijóo también ha avanzado su abstención en la votación en el Congreso del tope al precio del gas para Portugal y España "porque no nos debemos oponer a la bajada del precio del gas, pero no estamos de acuerdo con que ésta sea la medida que hay tomar".

Además, desde el PP también se ha pedido en las últimas horas al gobierno que aclaren si "el inexplicable volantazo diplomático" del Ejecutivo respecto al Magreb tiene que ver "con la información privada robada de su móvil oficial".

Según su vicesecretario institucional y vicepresidente del PP europeo, Esteban González Pons, este robo, denunciado el pasado mes, está teniendo para España "unas humillantes consecuencias" y es el origen de la "errática actuación" de Sánchez en la política exterior española en la zona.

El PP ha pedido además la comparecencia del ministro de Exteriores, José Manuel Albares, en el Congreso para dar explicaciones por este asunto.