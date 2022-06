Las mentiras de 'el Cuco' y su influencia en el caso de Marta del Castillo

Francisco Javier García —más conocido como el Cuco— se ha convertido en la pieza clave del caso de Marta del Castillo. Trece años después, todos los caminos llevan hasta él. Es evidente que sabe más de lo dice y —según reconoció él mismo, el pasado 26 de mayo— mintió durante la celebración del juicio por el asesinato de la joven sevillana, desaparecida el 24 de enero de 2009, por el que se condenó a Miguel Carcaño como único responsable.

"Estoy de acuerdo con esos hechos, pero no voy a contestar a más preguntas", afirmó ante la magistrada del juzgado de lo penal 7 de Sevilla Olga Cecilia Simón, en referencia a la acusación de falso testimonio por la que él y su madre, Rosalía García, se han visto sentados en el banquillo. Ambos se enfrentan a penas de entre ocho meses y dos años de cárcel por haber "urdido un plan para engañar al tribunal" —refleja el auto de procesamiento— cuando declararon como testigos el 25 de octubre de 2011.

Llama la atención que tantos años después, tanto uno como otro decidieran admitir que mintieron en aquella ocasión. Es decir, que no dijeron la verdad cuando testificaron que el Cuco no estuvo en el piso de la calle León XIII —la escena del crimen— aquel 24 de enero y que a las 1.15 horas del día 25 estaba "acostado" en el domicilio familiar. Eso sí, no quisieron explicar el porqué de esa mentira que, según cree la familia de Marta, pudo cambiar el rumbo del juicio hasta el punto de influir en la absolución de alguno de los culpables.

El reconocimiento del falso testimonio por parte de los dos acusados probablemente responda a alguna estrategia. Con ello, consiguieron que la juez no permitiera la presentación de las pruebas testificales solicitadas por la Fiscalía y la acusación particular, de las que —se cree— podría haber salido algún dato nuevo que llevara hasta el cuerpo de la víctima. Eso es lo que esperaba su familia. De ahí que, precisamente, ellos pidieran la declaración de Miguel Carcaño. Pero la magistrada estimó que —una vez reconocido el delito— no tenía sentido continuar con los testimonios.

Trece años de burlas

La abogada que representa a los padres de Marta del Castillo, Inmaculada Torres, no comparte la visión de Olga Cecilia Simón, al considerar que los acusados reconocieron los hechos del escrito de acusación de la Fiscalía de manera "genérica y abstracta", incurriendo en un "reconocimiento a medias" con el que nuevamente habrían conseguido "burlarse de la Justicia" y la familia de la víctima.

Como explicaron los padres de la joven hispalense, los únicos a los que la jueza quiso escuchar —el pasado 27 de mayo— ante la insistencia de su abogada, los acusados llevan "13 años riéndose" de ellos. La madre de Marta, Eva Casanova, recordó que "por culpa de tantas mentiras" no se ha podido encontrar el cuerpo de su hija. De ahí, la "humillación", el "dolor" y la "pena" que sienten.

El calado de las mentiras

La Fiscal cree que el falso testimonio de el Cuco y su madre afectó directamente al resultado final de la sentencia. Según ha argumentado, condujeron al tribunal encargado de juzgar a los adultos implicados en el caso a "un convencimiento erróneo, sobre cuya base se dictó la sentencia", que —cabe recordar— se saldó con la condena de Carcaño a 20 años de prisión como único culpable y a la absolución del resto de los acusados.

En la misma línea, se ha expresado la abogada de la familia, que ha reclamado deducir testimonio contra los dos acusados por un presunto delito contra la integridad moral, considerando que su falso testimonio "influyó" en la sentencia del juicio de 2011 y "pudo haber provocado" la absolución de tres de los acusados. Todo apunta a que la historia hubiera sido muy distinta si El Cuco hubiera reconocido que estuvo en aquella casa y, por ende, hubiese contado —todo o parte— de lo que allí pasó.

En cualquier caso, este jueves se conocerá la sentencia para Francisco Javier García y Rosalía García —que le proporcionó una coartada, con otra mentira— por falso testimonio. Antonio del Castillo no tiene puestas demasiadas expectativas en ella. Está escaldado después de más de una década luchando contra viento y marea para conocer la verdad sobre el asesinato de Marta y que los culpables cumplan con la justicia.

No haremos declaraciones hasta la salida de la sentencia que seguramente dará mucho de que hablar.

Pues la justicia en este país da mucho juego. Desgraciadamente — Antonio del Castillo (@kastillo62) May 27, 2022

El último varapalo

Este mismo miércoles la justicia le ha dado un nuevo varapalo. El juez de Instrucción número 4 de Sevilla, Álvaro Martín, ha llamado al orden al perito judicial para recordarle que sólo puede acceder a las tarjetas SIM de Miguel Carcaño y de la propia Marta, según ha adelantado el Diario de Sevilla. Es decir, que no tiene autorización para analizar los móviles de otros implicados en el caso.

El reproche del magistrado hacia Manuel Huerta, CEO de la empresa Lazarus, viene por su insistencia en acceder a los códigos PIN y PUK para desbloquear las tarjetas SIM de los terminales usados por el hermano de Miguel Carcaño, de el Cuco, así como de los adultos que fueron juzgados y absueltos.

Cuando hay profesionales que quieren hacer bien su trabajo, y la justicia te lo impide. Es la depravación del sistema. pic.twitter.com/HH29HyoPau — Antonio del Castillo (@kastillo62) June 8, 2022

Por otra parte, en el auto —dictado en la pieza separada para la búsqueda del cuerpo de Marta— el juez insta al experto a que presente su informe en un plazo máximo de dos meses. Tiempo en el que el perito debe clonar los móviles para tratar de reconstruir la geolocalización de los aparatos y así confirmar los movimientos que los investigados realizaron la noche de los hechos.