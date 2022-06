Al fin, Yolanda Díaz ha fijado una fecha para empezar su "proceso de escucha" y crear lo que Pedro Sánchez llama "el espacio de Yolanda". La esperada fecha, sobre todo en los medios sanchistas, será el 8 de julio en Madrid, coincidiendo con la celebración del Orgullo LGTBi, y ya ha informado del arranque de esta fase a todos los partidos de Unidas Podemos, que son legión y se llevan a matar. El último ejemplo lo tuvimos hace unos días, cuando Irene Montero fulminó a su asesora, del PSC.



También ha puesto Díaz una fecha aproximada para concluir el "proceso de escucha" y empezar a tomar decisiones. Será, más o menos, allá por diciembre. Lo que tampoco tiene claro es si ella será la candidata del "espacio" a las elecciones generales, o eso dice, porque la decisión se tomará de forma "colectiva" y mediante "primarias".

Y es que Yolanda Díaz se ha quejado de la "forma poco extraña" en la que fue elegida vicepresidenta, en referencia al dedazo de Pablo Iglesias. Tampoco le gustó cuando, ha dicho, fue "señalada para liderar el espacio de Unidas Podemos".

"A la única que no me han permitido debatir siquiera si iba a ser vicepresidenta o no es a mí y no lo voy a hacer con nadie", ha lanzado. Con ello, hacía referencia a la designación que hizo en su figura el exvicepresidente Pablo Iglesias cuando dejó el Ejecutivo para ser candidato a las últimas elecciones madrileñas, donde también le propuso como futura candidata del espacio.

"Me comprometo a partir de diciembre a tomar una decisión que no va a ser mía. Va a ser de ese proceso ciudadano que va a decir colectivamente lo que tenemos que hacer. ¿Convertir este proceso democrático sí o no? No la voy a tomar yo, la vamos a tomar colectivamente y democráticamente", ha avanzado en declaraciones a 'La Sexta.

El "espacio de Yolanda" se va a llamar "Sumar", y se propone consolidar un país "moderno, ecológico, inclusivo y feminista". Esta plataforma va a "misturar" a "muchas gentes", augura la vicepresidenta.