Verónica Saldaña, una madre en busca y captura desde el 15 de agosto de 2021 por el secuestro de sus mellizos de seis años, ha sido localizada en el cantón suizo de Neuchatel, según informa El Mundo.

Sobre quién se hace cargo de los menores, liberados por la Policía, deberá decidir ahora un juzgado de lo Civil de Berna. El padre, José Manuel Ortiz, viajó el domingo a la localidad suiza para hacerse cargo de los menores en virtud de la orden de búsqueda internacional emitida por el juzgado de Instrucción número 3 de Pozuelo.

Su aparición en 'El Programa de Ana Rosa'

El caso de Verónica Saldaña se dio a conocer de cara a la opinión pública cuando fue entrevistada en El Programa de Ana Rosa a finales del pasado mes de enero. Antes de la entrevista, la presentadora, Patricia Pardo, indicó que la Policía se había puesto en contacto con el programa para pedirles "explicaciones" sobre el paradero de la madre y para recalcar que estaba siendo buscada por las fuerzas de seguridad.

En la entrevista, Saldaña aseguró que a ella no le había llegado notificación alguna sobre la orden de busca y captura mientras la presentadora insistía en que la propia Policía le había confirmado su existencia. "Quizás deberías comparecer", le llegó a sugerir la presentadora. La madre no sólo insistió en que no lo haría sino que negó la acusación de su exmarido de que los niños estuviesen sin escolarizar: "Mis hijos están perfectamente escolarizados", dijo, "pero no quise dar el nombre del colegio porque soy una víctima".

La versión del padre

Verónica Saldaña y José Manuel Ortiz se separaron en febrero de 2020 por los problemas derivados de un negocio. La pareja ha estado, desde entonces, inmersa en un complejo proceso judicial con denuncias por abusos y violencia de género y otro proceso por la custodia.

Tras la separación, José Manuel acudía a ver a sus hijos de manera frecuente hasta que, el 2 de mayo de 2020 se produjo la discusión que desembocó en la denuncia por violencia de género. "Me clavó unas tijeras entre los dedos y la Policía me detiene por violencia de género. Desde ese día, no vuelvo a ver a mis hijos", relató a Europa Press. Tras lo ocurrido, pudo tener algún contacto con los niños a través de videollamadas.

En el juicio rápido se le impuso una orden de alejamiento de 200 metros y se estableció un régimen de visitas de fines de semana alternos. Pero Saldaña nunca llegó a cumplir la resolución judicial y se marchó con los niños de manera unilateral a Tarragona. El padre de los niños denunció a su expareja por sustracción de menores. Los abogados de la mujer la convencieron entonces de que regresara a Madrid y declarase en la causa.

Tras su declaración, la juez impuso a la mujer medidas cautelares y le prohibió salir de Pozuelo, fijando comparecencias cada lunes en el juzgado más próximo a su domicilio. Sin embargo, Saldaña huyó junto a sus padres y desde entonces se desconocía su paradero. De ahí el interés de la Policía en localizarla a raíz de la entrevista en El Programa de Ana Rosa.

Asesorada por María Sevilla, de Infancia Libre

Saldaña fue asesorada en su huida por María Sevilla, la tristemente célebre presidenta de Infancia Libre, detenida y condenada en 2021 a dos años y cuatro meses de prisión por secuestrar a su hijo y a cuatro años sin patria potestad. Según la Policía, se habrían producido más de 50 casos de hijos secuestrados por sus madres y asesorados por la asociación de Sevilla que asesoraba a Podemos. El caso concreto de María Sevilla ha vuelto a reactivarse a raíz del indulto que le ha concedido el Gobierno el pasado 25 de mayo.

Además, el exmarido de María Sevilla, Rafael Marcos, ha iniciado una ofensiva judicial contra la ministra de Igualdad, Irene Montero, y la secretaria de Estado de Igualdad y contra la violencia de género, Ángela Rodríguez Martínez (también conocida como Rodríguez Pam), y contra la tertuliana Ana Pardo de Vera, que se refirió a él como "pederasta" en la televisión pública.

Podemos y su entorno siguen justificando el escandaloso indulto a María Sevilla, que secuestró a su hijo tras alejarlo de su padre a base de denuncias falsas. En total, Rafael Marcos fue denunciado seis veces por abusos sexuales. En todos los casos fueron desestimadas, como comentó en una entrevista en Libertad Digital, donde apuntó que no actuó contra Sevilla por denuncia falsa por falta de medios económicos.

Para poder hacer frente económicamente a los procesos judiciales en los que está inmerso, Rafael Marcos acudió a Anavid (Asociación Nacional de Ayuda a Víctimas de Violencia Doméstica) para que fuera la depositaria de la recaudación obtenida a través de un crowdfunding con personas anónimas que quisieran ayudarle a hacer frente a esos procesos judiciales que tiene abiertos. Lo hizo así porque "quería la máxima transparencia posible". Anavid, además, convocó una concentración el pasado sábado frente al Ministerio de Igualdad.

Durante la concentración, un emocionado Rafael Marcos anunció que se habían recaudado 100.000 euros con aportaciones de unas 4.500 personas. "No sé cómo agradecerlo. Os prometo que vamos a ir a por todas", señaló el ex de María Sevilla.

Gracias al apoyo y solidaridad de ciudadanos anónimos, los abogados que representan a Rafael Marcos han presentado una solicitud para celebrar un acto de conciliación, un paso previo necesario antes de la interposición de una demanda, con Irene Montero, Ángela Rodríguez Martínez, secretaria de Estado de Igualdad y para la Violencia de Género, y con la periodista Ana Pardo de Vera.

En estos actos de conciliación Marcos y su equipo jurídico exigen que la ministra reconozca que las declaraciones del día 25 de mayo, unos días después de que el gobierno indultase a Sevilla, "en las que presentó a don Rafael Marcos como un maltratador tanto de su hijo como de su expareja, María Sevilla, son inciertas y determinan una intromisión ilegítima en el derecho al honor", por lo que piden una indemnización de 85.000 euros y que la ministra publique una rectificación en los mismos medios en los que aparecieron las declaraciones en la que reconozca expresamente que los hechos que imputó a Marcos son falsos.

Del mismo modo, en el caso de Ángela Rodríguez Martínez, secretaria de Estado de Igualdad y para la Violencia de Género, le exige que rectifique las declaraciones que hizo los días 23 y el 24 de mayo en las que "presentó a don Rafael Marcos como un maltratador y un abusador tanto de su hijo como de su expareja", que son "inciertas", y le indemnice con la nada despreciable cantidad de 65.000 euros.