Yolanda Díaz ha incrementado su presencia en la campaña andaluza a la luz de unas encuestas que no auguran buenos resultados para Por Andalucía, la coalición de extrema izquierda que concurre a los comicios y que nació con polémica entre IU y Podemos.

Las encuestas no les dan ni una decena de escaños, un resultado decepcionante que se sumaría al hecho de que el PSOE podría cosechar el peor resultado de su historia y al batacazo que se vaticina para el partido de Teresa Rodríguez. Los sondeos dejan sin opciones de gobierno a la izquierda andaluza a la que el popular Juan Moreno Bonilla superaría en votos.

Una complicada situación ante la que la vicepresidenta segunda del Gobierno no ha tenido más remedio que dejarse ver en los actos de campaña de Inma Nieto.

Es por ello por lo que Díaz ha aparecido este sábado en Córdoba con un discurso en el que no solo ha cargado contra el bipartidismo, al que responsabiliza de la situación en Andalucía, también ha implorado al voto antifranquista. La vicepresidenta segunda ha vuelto a utilizar al fantasma del franquismo como reclamo electoral como ha hecho en repetidas ocasiones en la Cámara Baja a preguntas del grupo parlamentario Vox.

"Os pido hoy aquí, en nombre de los represaliados franquistas, de nuestra gente, de la gente que ha conocido las cárceles franquistas, que ejerzamos un voto clave", ha dicho.

#EnDirecto | Yolanda Díaz: "Os pido en nombre de los represaliados franquistas que vayáis a votar. Es un derecho, os pertenece a vosotros, no es de ellos. No renunciemos a votar por muy cabreados que estemos" pic.twitter.com/XygbHpX1Ao — Europa Press (@europapress) June 11, 2022

Dispuesta a dar un paso al frente

Un acto de campaña que Yolanda Díaz ha utilizado también para su promoción personal. Aprovechando los gritos de "presidenta, presidenta" que le proferían los asistentes la vicepresidenta segunda del Gobierno contestaba con un significativo "compañeros y compañeras, poco a poco ya llegaremos" en la semana en la que ha anunciado que el próximo 8 de julio comienza un proceso de escucha que durará seis meses y que se espera que desemboque en su próximo proyecto político para optar a la presidencia del Gobierno.

"No me resigno", ha dicho Díaz durante su intervención, "si he estado nueve meses junto a la compañera Ione, peleando para subir el salario mínimo interprofesional 15 euros, no por nosotros sino por vosotras, estoy dispuesta a dar un paso para ganar España".

Palabras en presencia de la ministra Ione Belarra y el secretario general del PCE, Enrique Santiago, tras las cuales ha lanzado esta pregunta a la militancia: "¿Estáis dispuestas vosotras a pelear por Andalucía?". Militancia a la que ha pedido un último esfuerzo para movilizar el voto a 7 días de que se abran las urnas.