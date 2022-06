"El naufragio del PSOE puede ser el ensayo de una catástrofe nacional"

El Mundo

"La fuga de votos del PSOE a favor del PP es ya del 16,9% en Andalucía". Santiago González avisa a Juanma Moreno sobre Vox. "Vox no va a volver a entregar su representación parlamentaria para formar una mayoría que no se negocie con el partido verde, actitud esta muy comprensible: no sería en absoluto razonable que los dirigentes de Vox se sumaran, aunque fuese resignadamente, a la descalificación de sus votantes que promueven con entusiasmo el sanchismo, sus socios y sus cómplices. Vox va a poner toda la carne en el asador para legitimar su alternativa. ¿Cómo no comprender su querella contra la editorial Santillana por calificarles en un libro de texto de «herederos del nazismo»?". Esto se está pasando ya de castaño oscuro. Esperemos que los jueces no hayan perdido también el juicio y le metan un buen paquete a la editora de Prisa.

Federico Jiménez Losantos se sorprende de la campaña del PP en Andalucía. "Anteayer vi a Feijóo, presidente del PP, llamando a votar a un partido llamado Juanma. No El PP de Juanma o Juanma el del PP, simplemente Juanma. ¿Confianza en sí mismo del candidato por encima del partido? Sin duda. Feijóo hace igual en Galicia. Pero sucede que, tras contar los votos, ambos representan en sus parlamentos regionales al PP, no a Juanma ni a Alberto; y el Gobierno, por los errados precedentes de las encuestas herradas, deberán pactarlo con otro partido, Vox, que, al revés del Partido Juanma, se presenta con sus siglas y una candidata a la que los juanmasinos llaman «la alicantina». ¡Qué respeto a la ciudadanía española! Luego hablan las urnas y los encuesteros quedan fatal, pero ya andarán urdiendo otro fervorín demoscópico. ¡Será por dinero!". Pues a algunos parece que les sobra.

Julio Valdeón dice con alivio que "la reconquista del sentido común, la centralidad, la política adulta, y hasta el rescate del principio de realidad, pueden llegar el próximo domingo. Las terminales de un PSOE aturdido chapapote, no saben cómo contraprogramar la abstención". Ferreras da vergüenza ajena.

"Asusta la posibilidad de que la paracaidista Olona, vestida de faralaes, reedite el avispero de CyL, pero las encuestas barruntan ya la mayoría absoluta". "Quizá lo más deprimente sea el merecido castañazo de la otra izquierda, entre el cesarismo populista y el peronismo cañí, invocando un Al Ándalus paradisiaco que no se cree ni ciega de manzanilla". Y apareció por ahí Yolanda Díaz la del espacio. Ese espacio tan grande que hasta caben encubridores de violadores (todo muy presunto).

El País

"La izquierda no despega y el PP afianza su ventaja en Andalucía". No hay manera, por mucho que los medios glosen las hazañas de Sánchez podría ser que la gente sea menos idiota de lo que ellos creen. "La mitad de los votantes populares apoyan un pacto con Vox, según la encuesta de 40dB. para EL PAÍS y la SER". A ver si Juanma se entera.

Dice Belén Barreiro, directora de la empresa encuestadora, que "ante un contexto de incertidumbre económica, muchos andaluces se agarran al partido en el Gobierno, que goza de una valoración razonablemente buena y cuenta con un candidato con bastante más aprobación que cualquier otro". ¿Incertidumbre económica? ¿Pero no dice El País que todo va a pedir de boca, que España crece más que ningún país, que el paro baja? ¿Nos ha estado mintiendo Pepa Bueno? Pues parece que sí, porque Barreiro dice que "Andalucía, como España, afronta en estos momentos un escenario económico complejo". Vamos, lo que afirman todos los economistas independientes y niegan los medios sanchistas.

Elsa García de Blas sigue, inasequible al desaliento, atacando a Ayuso e intentando dividir al PP. Hasta ahora no le ha dado ningún resultado. "El PP se juega el 19-J el futuro de una estrategia nacional: la moderada del presidente andaluz o el liberalismo agresivo de la líder madrileña. También qué liderazgos sobresalen en el partido para el largo plazo". Se ve que Elsa trata de provocar que Feijóo se haga un Casado, pero el gallego no cae en la trampa. Es un adulto.

ABC



"El PP se coloca a dos escaños de la mayoría absoluta". El editorial aconseja al PP que no se tome en serio la encuesta. "Se equivocaría mucho el Partido Popular si incurriese en el triunfalismo y la autocomplacencia con la encuesta que hoy ofrece ABC para las elecciones andaluzas del próximo domingo". Pues vaya manera de tirar el dinero.

"No en vano, y aunque es evidente que buena parte de los votantes acudirán a las urnas en clave específicamente andaluza, también estos comicios tienen un amplio componente de plebiscito y castigo al sanchismo". Cada vez que se vota se castiga al sanchismo. Lo de Madrid fue una auténtica paliza. "El desplome más llamativo es el de la extrema izquierda". Eso también empezó en Madrid cuando Ayuso mandó a Pablo Iglesias a berrear a los medios. Gracias, Ayuso.

"En clave eminentemente nacional, Andalucía puede convertirse en un serio problema para Pedro Sánchez". " Andalucía no será en sí misma la que marque un posible final de ciclo de Pedro Sánchez, porque ese factor se contemplará con mayor claridad en las autonómicas y municipales de mayo del año que viene. Pero sí puede convertirse en el desencadenante de más nervios e inestabilidad en el PSOE, porque la tendencia parecerá difícilmente reversible ya para el sanchismo. Ojo con Pedro Sánchez. Si ya es un peligro público, a saber lo que puede hacer herido de muerte.

Cristina Casabón habla de Yoli, la del espacio. "Se rumorea en los círculos de la derecha que Yoli quiere quitarle a Sánchez la capitanía y la bandera, toda la confalonería de la izquierda". "Yolanda acaricia la cabeza del presidente como para absorberlo y pronto serán como dos carneros políticos que se besan pero a la vez se embisten, algo que suele ocurrir en política cuando hay algo importante en juego". La verdad, a mi lo de Yoli me parece un invento de los medios de comunicación.

La Razón

"Encuesta elecciones andaluzas: el PP roza los 50 escaños y el Gobierno en solitario". En cuanto al PSOE, "la candidatura de Juan Espadas se puede quedar por debajo del resultado de Susana Díaz. Si esto se confirma el próximo domingo, el socialismo andaluz entrará en una crisis con efectos colaterales sobre el partido a nivel nacional y sobre el liderazgo de Pedro Sánchez". "Los socialistas buscan consuelo en la posibilidad de que el PP se vea obligado a gobernar en coalición con Vox y esto les sirva de «pancarta» a nivel nacional para distraer la atención de su derrota electoral", dice Carmen Morodo. O más bien repite, porque lo cuenta en todas sus piezas.

"En los últimos días el PP está multiplicando los llamamientos a su votante a que no se confíe el próximo domingo. En la fontanería popular hay preocupación porque la buena marcha de las encuestas generen una sensación de falsa confianza que ponga en peligro esa mayoría amplia que buscan para gobernar en solitario. De momento, la dirección andaluza ha conseguido controlar la campaña para que no se desvíe en ningún momento de la línea estratégica fijada, a diferencia de lo que sucedió en Castilla y León, cuando la campaña del hoy presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, quedó trastocada por la intervención del equipo de Pablo Casado". Vaya, la teodorica Morodo reniega ahora de Casado.

José María Marco explica muy bien lo que le ha pasado al PSOE en Andalucía. "El PSOE se ha especializado en polémicas sobre el género, debates sobre la memoria histórica, medidas a favor del aborto y la eutanasia, reformas educativas de pura demagogia… y un curiosísimo empeño por exhibir sus simpatías con los separatistas catalanes, que no sólo quieren acabar con España y la Constitución, sino que presumen de su desprecio hacia el resto de los españoles, desprecio que encuentra en la figura de lo «andaluz» uno de sus tópicos más celebrados… ¿A dónde se va con todo esto?". Pues va a que te odie todo español que no sea podemita, separtatista o proterrorista. Esto es lo que ha conseguido Sánchez gobernando contra más de media España, que el PSOE solo represente a un porcentaje muy pequeño de la población. "Los socialistas se dirigen al naufragio. Y lo peor, o lo mejor, según se mire, es que el naufragio puede ser el ensayo de una catástrofe nacional". Lo mejor, Marco, se mire como se mire.

Martín Beaumont dice que pase lo que pase, Sánchez está empeñado en resistir, en hacer que nada de lo que ocurre va con él. "La tierra tiembla bajo los pies presidenciales. ¡Ay, sus peligrosos socios! Todos van a achacar el paso atrás andaluz a sus amistades y a unas políticas equivocadas que quitan dinero del bolsillo de los ciudadanos para pagar un Consejo de Ministros mastodóntico e ineficaz que va de lío en lío. Sin embargo, el secretario general de los socialistas sigue empeñado a tirar para adelante". Es increíble que gaste a manos llenas el dinero de los españoles que no llegan a fin de mes, hay que ser un miserable sinvergüenza y un desalmado. Hay que ser, simplemente, Pedro Sánchez.