Sánchez planea deshacerse de Iceta y enviarlo de candidato a las municipales de Barcelona

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, planea deshacerse de Miquel Iceta y enviarlo de vuelta a Barcelona como candidato para competir con Ada Colau y Ernest Maragall por la alcaldía de la capital catalana. El titular de Cultura y Deportes no tiene ningún protagonismo en el Ejecutivo de Sánchez más allá de ocupar la cuota del PSC y Sánchez considera que podría hacer un buen papel en la contienda municipal.

El propósito de Sánchez, según cuenta "El Periódico de Catalunya", es repetir la "operación Illa", cuando esgrimió unas encuestas de popularidad para retirar a Iceta de la candidatura e imponer el nombre del que entonces era su ministro de Sanidad como candidato en las autonómicas, que se celebraron en febrero de 2021. Iceta fue premiado entonces con el ministerio de Política Territorial y Función Pública, cargo que ocupó de enero a julio de 2021. En la crisis de Gobierno ejecutada por Sánchez fue "degradado" a ministro de Cultura y Deportes porque los independentistas catalanes no querían negociar con él.

Sánchez está muy orgulloso del relevo que ejecutó en Cataluña. La de Salvador Illa fue la lista más votada, aunque no le sirvió para acceder a la presidencia de la Generalidad por la alianza de los dos principales grupos separatistas, ERC y Junts per Catalunya (JxCat). Ahora planea algo parecido con Miquel Iceta y Jaume Collboni, teniente de alcalde en el Ayuntamiento de Barcelona, donde los comunes de Colau gobiernan en coalición con el PSC. Collboni no sería del agrado de Sánchez para liderar la candidatura municipal en Barcelona. En cambio, opina que Iceta tendría más tirón electoral y más probabilidades para recuperar la alcaldía de la segunda ciudad de España, que perdieron en 2011 a manos del convergente Xavier Trias, que sólo aguantó cuatro años y fue revelado por Ada Colau.

La reacción de Collboni

Pero Collboni, al menos de momento, no está dispuesto a renunciar a su puesto como cabeza de cartel en Barcelona y ha respondido este lunes calificando de "especulaciones" las informaciones, que son recurrentes, sobre Iceta y su futuro. También ha advertido de que si se produce una "operación Iceta", el ministro deberá contar con el aval de la militancia en unas primarias en las que se da por supuesto que Collboni participaría. Al respecto, ha declarado en la emisora del conde de Godó, que "la candidatura que yo presento será la única y la ganadora".