La familia de Marta del Castillo, a la espera de resoluciones pendientes: "La justicia es una lotería"

En la eterna espera, así vive la familia de Marta del Castillo desde que desapareciera el 24 de enero de 2009. Trece años años de lucha incesante que les tiene "cansados y agotados", según reconoce su padre en declaraciones a LD. En 2011 se celebró un juicio que acabó con la absolución de los tres adultos implicados en el caso y con la condena de Miguel Carcaño como único responsable del asesinato de la joven hispalense. Pero aún hoy queda queda mucho por esclarecer.

Cabe recordar que nunca se encontró el cuerpo de la víctima y que siguen coleando multitud de flecos pendientes en los tribunales. Resoluciones que están por llegar y en las que —cómo no— los padres de Marta tienen puestas todas su esperanzas. Entre las más importantes, Antonio cita "el estudio de los móviles".

Se refiere al que está realizando Manuel Huerta, CEO de la empresa Lazarus, sobre los terminales de Miguel Carcaño y la propia Marta del Castillo. Lamenta —en este punto— que el juez de Instrucción número 4 de Sevilla, Álvaro Martín, "no quiso que se investigara también el del hermano de Carcaño" porque podía haber ofrecido información importante para el caso.

La familia de la joven siempre creyó que Francisco Javier Delgado tuvo una implicación en el asesinato de su hija mayor de la que se determinó en el juicio. De hecho, le apuntan como verdadero autor de la muerte de la joven y siguen confiando en conseguir que se siente en el banquillo para poder demostrarlo.

Uno de los temas legales que se ha de resolver próximamente es precisamente el recurso que interpusieron a raíz del archivo de la causa contra el hermano de Carcaño. La Audiencia Provincial de Sevilla, desestimó —en el mes de marzo— el recurso de apelación de la familia contra el auto del Juzgado de Instrucción número 4 de Sevilla en el ratificaba su decisión previa de archivar las actuaciones incoadas contra Francisco Javier Delgado. Unas diligencias que fueron reabiertas en 2020 a petición de la familia de la víctima.

La condena a 'el Cuco' y su madre

La reciente condena a el Cuco y su madre por falso testimonio —es decir, por mentir— durante la celebración del juicio por el asesinato de Marta del Castillo, pone en entredicho la sentencia por la que se condenó a Carcaño y se absolvió a otros implicados, entre ellos Francisco Javier Delgado. Ha quedado patente que se basó en una exposición de los hechos que no se correspondía con la realidad.

En esa misma línea, la fiscal argumentó que el falso testimonio de el Cuco y su madre condujo al tribunal encargado de juzgar a los adultos implicados en el caso a "un convencimiento erróneo, sobre cuya base se dictó la sentencia". Cabe preguntarse qué hubiera sucedido si entonces —en 2011— el Cuco hubiera reconocido que estuvo en la escena del crimen la noche en la que desapareció Marta y hubiera contado algo de lo que allí pasó.

En cualquier caso, Antonio del Castillo tiene claro que ese juicio ya "se queda ahí". Como los acusados reconocieron los hechos que se le imputaban, la juez ya no permitió la presentación de las pruebas testificales solicitadas por la Fiscalía y la acusación particular, de las que —confiaban— sí podrían haber aportado algún dato nuevo. El interés de la familia no era otro que el de tirar de cualquier hilo que pudiera salir para encontrar por fin el cuerpo de Marta.

El padre de la joven prefiere no comentar más al respecto. "Para qué", se pregunta. Ahora tienen que coger fuerzas para lo que está por venir. Antonio cree que "después de verano, ya entrado el otoño empezará a salir todo (las resoluciones judiciales)" y será entonces el momento de "volver a dar la batalla". "Nunca se sabe lo que puede pasar", asevera, "la justicia es una lotería".