Las izquierdas "saldrán en tuiter en la madrugada, y con el megáfono el lunes a tomar las calles"

El Mundo

"España pide a la OTAN que actúe ante chantajes con la inmigración y la energía "en el flanco sur"". Aunque en realidad El Mundo se centra en el rapapolvo de la vicepresidenta de la Comisión Europea al Gobierno por la politización de la justicia.



"La advertencia de la vicepresidenta de la Comisión Europea respecto de la necesidad de despolitizar el órgano de gobierno de los jueces españoles no ha podido ser más cristalina: "Tiene que haber un sistema de elección por parte de sus homólogos de acuerdo con los estándares del Consejo de Europa"", dice el editorial. "Las palabras de Vera Jourová -que además de vicepresidenta es comisaria europea de Valores y Transparencia y anteriormente lo fue de Justicia- vierten un jarro de agua fría sobre los políticos que se niegan a renunciar al anacrónico privilegio de su influencia en el Poder Judicial. Empezando por Sánchez".



"La estrategia de Moncloa de culpar al PP del bloqueo en la renovación del CGPJ queda desenmascarada: no es el PP quien bloquea, puesto que Feijóo exige un cambio en el sistema de elección como condición vinculada al pacto de nombres". "Quien no demuestra voluntad de despolitizar el nombramiento de los jueces es quien colocó a su ministra de Justicia como fiscal general". Y el cabreo de la portavoz ayer en el Consejo de Ministros demuestra que les ha sentado como una patada en el estómago la llamada de atención de la Comisión Europea. Quien se pica, ajos come.

Federico Jiménez Losantos está hasta el gorro del centrismo. "Excitando los absurdos complejos de la derecha desde la derecha misma, aunque siempre según el guion de la Izquierda, al centrismo se acude como un mantra cada vez que vamos a las urnas o venimos de ellas. Difícil, decía, desarraigar prejuicio tan asentado, pero intentémoslo: es mentira que las elecciones se hayan ganado siempre en el centro". "La alternancia entre izquierda y derecha no se basa en la conquista de un centro fantasmal, sino en la supremacía de la izquierda o la derecha en la realidad política. Los grandes bandazos o cambios de ciclo son a izquierda o derecha, no hacia el centro. El talante de Juanma es como el de ZP: un estilo pastueño que sirve a la derecha o la izquierda clásicas". "Andalucía ha cambiado hacia la derecha, cuyo triunfo empezó con Vox en las pasadas elecciones y se mantiene al asentarse al alza Vox mientras PP y Cs se unen y suman. El centro vuelve a la Derecha que siempre fue". Lo que cuenta es que gane.

El País





"El órdago de Vox al PP para un futuro pacto marca el final de la campaña". ¿Órdago de final de campaña? Pero si lo llevan diciendo desde que empezó, lo dejaron muy clarito. "Abascal, dispuesto a forzar la repetición electoral si el PP no mete a Vox en el gobierno andaluz". Puede ser un regalo al PSOE que no le perdonarán sus votantes. "Vox ha quemado las naves", dice Miguel González. "Abascal tiene a gala que cumple lo que dice, aunque perezca el mundo". Pues mira, Sánchez podría aprender algo de él. "Los coches de Vox y el PP van a rodar hacia el abismo mientras avanza el cronómetro de la repetición electoral, pero Abascal asegura que él no será el primero en frenar". Demasiado temerario. Abascal puede acabar como Rivera, Casado o Iglesias. La diferencia es que a él no le importa.



ABC





"Ofensiva de los grandes países de la UE para suplir a España en Argelia" . Con amigos así, ¿quién quiere enemigos? Dice Julián Quirós que "al Gobierno le empieza a salir todo mal". "Ahora que el Covid está orillado era la ocasión de echar las campanas al vuelo, pero la inflación y el encarecimiento de los combustibles están incitando a británicos y alemanes a quedarse en casa. A Sánchez ya sólo le falta acostarse el 19-J con la certeza de que ha comenzado su cuenta atrás".





Dice Ignacio Camacho que Sánchez "ha convertido el 19-J en una especie de desafío plebiscitario y deberá asumir la responsabilidad si acaba malparado. Los boxeadores hablan de «aprender a caer», ese fenómeno por el que un púgil con fama de imbatible pierde su halo tras el primer K.O. y en cada combate posterior acaba derribado. Desde 2020, el presidente viene cosechando en cada elección parcial un fracaso". "Es factible que en 2023 o 24 caiga Sánchez y se abra en el PSOE un proceso de catarsis en el que sus peones de obediencia más patente sufran el clásico efecto de arrastre. O como poco tengan que cuidarse del brillo traicionero de los puñales". Largo me lo fiáis, querido Ignacio. De aquí al 2024 puede pasar cualquier cosa. Incluso que lleguen de una vez los extraterrestres.





Manuel Marín quiere que siga Sánchez. "Si un día la derecha regresa, las calles serán un infierno de terrorismo machista, habrá racismo con los inmigrantes, la capilla de la Complutense será de nuevo un divertimento de podemitas ociosos, los sindicatos serán sindicatos y no rebaños de mansedumbre ovina, regresará el acoso sexual libre, y las manadas de violadores serán excarceladas porque la derecha siempre gustó de las penas bajitas. Habrá pobreza energética, entonces sí, e injusticia social. Las batas blancas serán desempolvadas, y Yolanda cambiará de estilista y fular para parecerse más a Pepe Álvarez, unos días más palestino y otros más cuqui y eso".

"Habrá encadenamientos a las puertas de Moncloa, huelgas de hambre, el Ejército tendrá generales franquistas y no ‘oenegistas’ como ahora, y la vivienda será inasumible, excepto en Galapagar, tierra de heraldos y herederos. Los alumnos dejarán de saber que Sánchez es la democracia porque su sonrisa y su ‘vota PSOE’ saldrán de los libros de texto, y tendrán que volver a memorizar las cosas del glorioso alzamiento del 36. Qué pereza". Muy dicho así casi me convences.

Jesús Nieto Jurado también nos mete el miedo en el cuerpo. "Saldrán en tuiter en la madrugada, y con el megáfono el lunes a tomar las calles; como si Andalucía fuera una cortijada bolivariana. Como Marinaleda, mismamente".

"Es lo que tienen algunos españoles de por allí y de por aquí, que si no les gusta lo que dicen las urnas sacan el altavoz y el tirachinas, y ya está formada la zapatiesta hasta que llegue la tanqueta, que los suele poner firmes. Y no siempre". Ya se les pasará, como se les pasó la alerta antifascista.





La Razón

"Alarma en la izquierda por la desmovilización y la abstención". Marhuenda cree que lo que dijo Olona sobre que aunque el PP solo necesite un diputado de Vox tendrá que meterlos en el Gobierno era un farol. "Es un escenario insólito. Este tipo de sobreactuaciones son típicas en política, aunque bastante difíciles de llevar a la práctica. Olona debió de pensar que tendrá un «diputado» o «diputados de oro» que le permitirá tener mando en plaza como si hubiera ganado las elecciones con mayoría absoluta. Es lo nunca visto. No soy el oráculo de Delfos, aunque me gustaría, por lo que no sé si mantendrá o no el pulso hasta el final, pero no imagino a Vox votando con el PSOE, Izquierda Unida, Podemos, Adelante Andalucía… para impedir que Juanma Moreno sea el presidente de la Junta". Vox se juega mucho en ese órdago, que se ande con ojo y mire lo que le pasó a Ciudadanos por entregar Moncloa a Podemos.