Colau multa con 1.500 euros a una vecina por poner un limonero en la puerta de su casa

Tener un limonero en Barcelona puede salir muy caro. El Ayuntamiento que preside Ada Colau le ha impuesto una multa de 1.500 euros a una vecina del distrito de Sarriá por tener una maceta con un limonero en la puerta de su casa, en la calle semi peatonal Jaume Piquet. Las ordenanzas municipales son muy estrictas al respecto. La señora ha cometido, según esas ordenanzas, una infracción "muy grave".

Es lo que señalan las normas sobre Vías y Espacios Públicos del Ayuntamiento de Barcelona, un texto que acostumbra a ser papel mojado pero que ha descargado todo su peso sancionador en una vecina de Sarriá que lo único que pretendía era darle una mejor vida al limonero porque en el interior del domicilio se estaba agostando.

Según explica Crónica Global, un portavoz municipal aduce que otro vecino denunció la presencia del macetero con el árbol porque entorpecía el paso de los peatones y en especial de las personas con discapacidad visual". Además, la señora no había pedido permiso al Ayuntamiento, de tal modo que el pasado 3 de junio le llegó una notificación con el membrete del Ayuntamiento de Barcelona y una multa de 1.500 euros que se han quedado en 525,35 por pronto pago.

La calle Jaume Piquet está jalonada de macetas con plantas puestas por el propio Ayuntamiento para delimitar el espacio exclusivamente peatonal y el que pueden utilizar los vehículos de los vecinos y los de carga y descarga. A simple vista no parece que el limonero fuera un gran obstáculo, pero la señora ya ha anunciado que no piensa recurrir la multa. El portavoz municipal antes citado estaba abierto a estudiar el caso si la mujer presentaba un recurso, pero ella ha decidido que prefiere no meterse en líos con el Ayuntamiento de Ada Colau. Retiró el limonero, pagó la multa y ya.

Sin embargo, la sanción ha soliviantado a no pocos vecinos por el contraste entre la inactividad municipal en el cuidado y mantenimiento de las calles y la eficacia recaudatoria. La suciedad en las calles y los malos olores son de las principales quejas ciudadanas, sólo por detrás de la inseguridad y el tráfico. El panorama es tan desalentador que los expertos avisan de un incremento de las plagas de ratas e insectos. Una de las acciones más comentadas del Ayuntamiento ha sido la multa a la señora de Sarriá que tenía un limonero en el portal.