Verónica Saldaña, la madre que ha conseguido que la Justicia suiza le devuelva sus hijos a pesar de contar con una orden de busca y captura internacional, ha contratado al famoso abogado Olivier Peter. En su última conversación con este periódico, el padre de los pequeños Izan y Jorge, de 8 años, ya aseguró que su exmujer había contratado a "un muy buen abogado" y que temía que lograse salirse con la suya.

Ahora, José Manuel Ortiz le pone nombre a ese letrado, que cuenta con una curioso historial de casos en contra de la Justicia española. Especializado en Derecho Internacional y extradiciones, Olivier Peter asesoró a la dirigente de la CUP Anna Gabriel cuando, tras el referéndum ilegal de Cataluña celebrado el 1 de octubre de 2017, la exdiputada decidió huir a Suiza. Además, también es el letrado del que fuera presidente de Ómnium Cultural, Jordi Cuixart, que hace tan sólo unos días confirmaba su intención de instalarse definitivamente en el país helvético.

Aunque estos son sus casos más recientes, lo cierto es que Peter es un viejo conocido de la Justicia española por defender a numerosos terroristas de ETA ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. En 2018, el letrado logró que Estrasburgo condenara a nuestro país por el trato que habían recibido los etarras del atentado de la T-4, Igor Portu y Martín Sarasola, y que el tribunal calificó como "inhumano y degradante". De hecho, el Estado tuvo que abonar a los dos asesinos 30.000 y 20.000 euros respectivamente por daños morales.

Más grave si cabe fue el daño que infringió a España en 2013, cuando el fundador del bufete Interdroit consiguió que Estrasbrugo derogase la llamada Doctrina Parot. Aquella sentencia tuvo graves consecuencias en nuestro país, ya que permitió que fueran excarcelados terroristas, asesinos y violadores reincidentes, algunos de los cuales volvieron a delinquir al quedar en libertad.

La victoria de Verónica Saldaña

Con tremendo historial, José Manuel Ortiz teme que su exmujer logre salirse con la suya. Saldaña, que cuenta con una orden de busca y captura internacional desde el verano pasado, llevaba casi un año desaparecida y más de dos impidiendo al padre ver a los niños, amparándose en denuncias falsas que la Justicia fue desestimando.

Después de una ardua investigación de la Policía española, los agentes suizos lograron liberar a los pequeños y ponerles a salvo en un centro de menores. Sin embargo, en el momento en el que irrumpieron en su casa, Saldaña no se encontraba allí, lo que le permitió ganar tiempo antes de ser detenida.

Tras contratar a Olivier Peter, éste logró que la detención no se produjese y que el tribunal suizo encargado del caso le devolviera a sus hijos. Según el padre, todo se debió a un problema de traducción. "El juez dice que no ha podido traducir todos los documentos y los informes de los servicios sociales de España y, al parecer, lo único que ha entendido es que no se está cumpliendo el régimen de visitas, por lo que ha concluido que no es motivo suficiente para tener a los niños solos en un centro de menores", explicaba a Libertad Digital José Manuel Ortiz.

La Asociación Niños Sin Derechos (Nisde) apuntaba, sin embargo, a que el error provendría de la diferencia entre ambas legislaciones. "A diferencia de lo que sucede en otros países, aquí distinguimos entre patria potestad y guardia y custodia, y los tribunales se hacen un lío -resumía su presidente, Javier Somoza-, En la mayor parte de los casos, se retira la custodia, pero no la patria potestad, por lo que, cuando el tribunal de destino ve que ésta última la tienen los dos padres, como no sabe distinguir, no ve motivo para impedir que los niños sigan con el progenitor que se los ha llevado, al menos hasta que se investiguen los hechos".

Olivier Peter es perfectamente conocedor de las diferencias entre ambas legislaciones, por lo que las fuentes consultadas están convencidas de que el letrado se habría aprovechado de esta confusión para conseguir que la Justicia suiza no sólo no haya detenido a Verónica Saldaña, sino que le haya devuelto sus hijos.