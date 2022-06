"Desasosiego y desesperación" en 'El País': "Al sanchismo se las dan por todos los lados"

El Mundo

"Las notas del tesorero del PSOE valenciano: 'Facturas B' como 'condición de adjudicación'". La Gürtel socialista. A Puig le crecen los enanos. Y encima se ha desatado una guerra en el seno del consejo valenciano. Puig ajusta cuentas con su ex número dos filtrando información sobre Oltra por su enroque tras ser imputada con bailecito incluido, y Oltra, a su vez, se venga de Puig: "Que Compromís le haga la vida imposible en el Consell hasta las elecciones". La cosa se pone de lo más divertida.

El editorial habla de economía. "Bien está que Sánchez acceda a la rebaja del IVA de la luz del 10% al 5% que hace varias semanas le reclamó Feijóo. Tanto María Jesús Montero como Teresa Ribera tildaron en su día esta propuesta sucesiva de irrealizable, prohibida, cosmética, indeseable y ultraderechista. Parece que ha bastado una mayoría absoluta del PP en Andalucía para abolir todas esas reservas. Pero acierta el Ejecutivo cuando rectifica , y sería deseable que acordase con Feijóo otras medidas de su plan fiscal". Sí, se pasó el día anunciando a bombo y platillo una propuesta del PP. "El problema del Gobierno es que no es libre para rectificar" porque "sigue atrapado en su manual de supervivencia, dividido por corrientes internas que pugnan por el mismo espacio electoral, incapaz de adoptar un rumbo coherente". Lo del impuesto a las eléctricas de ayer fue rocambolesco. A las 12 Isabel Rodríguez anunciaba el impuesto a las eléctricas y a las 12:10 Calviño lo negaba. De frenopático.

David Jiménez Torres dice que "hace algún tiempo que las cosas le van francamente bien al PP", después de la que ha caído. "¿Cómo se explica este éxito? ¿Qué está ofreciendo a los votantes el PP? No, desde luego, un proyecto ambicioso de transformación social o nacional. Los populares parecen conformarse con ofrecer una alternativa al sanchismo que resulte factible y generalmente aceptable". Cualquier alternativa al sanchismo es, no aceptable, sino imperativa, necesario.

Para David no es suficiente y exige que haya una "ambición transformadora". "Es esa ambición transformadora, esa propuesta de cambio que vaya más allá de derrotar a la coalición sanchista, lo que el PP puede terminar echando de menos. Aunque solo sea el día después de llegar a Moncloa". Pues chico, muchos nos conformamos con que eche a patadas a Sánchez de la Moncloa. Esa es la prioridad. Ya hablaremos después de ambición transformadora.

El País

"El Gobierno prepara un cheque para cuatro millones de beneficiarios vulnerables ante el golpe de la inflación". "El Ejecutivo trabaja también en la reducción al 50% del bono transporte, y se discute un gravamen extra sobre el beneficio de las energéticas". Tras el tortazo en Andalucía han decidido tirar de chequera. Nuestra chequera, que oyendo a Lastra parece que el dinero es de Sánchez.

"El Ejecutivo lleva aprobados más de 10.000 millones en medidas en lo que va de año", insiste el aparato de propaganda sanchista. Pepa, Barroso, podéis llenar el periódico de loas a Sánchez. No servirá. La gente le odia, el problema es él, mientras esté Sánchez el PSOE seguirá perdiendo elecciones.

Dice Estefanía Molina que "el Gobierno está desesperado, y ese desasosiego se huele a cada aparición de sus portavoces casi implorando que la ciudadanía valore sus muchas medidas contra la inflación."

La ciudadanía valora que sus medidas no han servido para nada, que son unos arrogantes despreciando las propuestas del PP para luego apropiárselas, y sobre todo, la ciudadanía valora los pactos de Sánchez con la ultraizquierda, los separatistas y los filoetarras. Vaya si la ciudadanía valora.

"Una parte de la izquierda cree que faltan más medidas de izquierdas, que el Gobierno ha sido poco progresista". Pues una parte de la izquierda está en Babia. La palabra progresista está tan desprestigiada que la gente normal huye despavorida cuando la escucha.

"En cambio, es curioso que algún barón socialista y la oposición al Gobierno piensan que el problema son las alianzas con el independentismo o el acuerdo con Podemos". Curiosísimo, Estefanía. Están más perdidos que el barco del arroz.

"La pregunta en la calle es si este Gobierno seguirá siendo capaz de solucionar su incertidumbre a cinco años vista. Los ciudadanos se cuestionan eso en su desesperación, y si su respuesta es que no, o se quedarán en casa o votarán a la derecha. Ya sea con desesperación o por gusto". Por el gustazo de echar al embustero Sánchez de la Moncloa.

ABC

"Apoyan a Oltra pero se olvidan de la víctima", dice ABC con una foto de Irene Montero y Ione Belarra. Han quedado retratadas, esperemos que no se atrevan a enarbolar nunca más el hermana yo sí te creo.

"Moncloa subvenciona con más de un millón de euros a una institución cultural independentista". Y luego se preguntan por qué pierden elecciones.

Dice Ignacio Camacho que "cuando se toma el camino equivocado no hay paso que no lleve a tropezar con un obstáculo. No sirven ni los cambios de equipo, ni los reclamos sectarios, ni las imposturas oportunistas, ni el uso ventajista del aparato del Estado. El sanchismo se estrelló en Madrid contra el liberalismo 'tabernario' –ocurrencia semántica de Tezanos– y en Andalucía el descalabro se ha producido ante un moderado conservadurismo pragmático. Se las dan por todos lados. Y para mayor escarnio, la agitación del miedo a Vox como única estrategia ha empujado a los ciudadanos en los brazos templados del centro-derecha. Lo último que se puede hacer con los votantes es menospreciar su inteligencia". Pues hasta ahora nos han tomado por imbéciles y no solo Pedro Sánchez. "El varapalo andaluz ha disparado las alarmas de fuego en la Moncloa". Pues algunos deben acudir de inmediato al otorrino.

Luis Herrero dice que "si la cúpula del PSOE no fuera una caterva de lameculos, algún valiente le diría al becerro de oro que las ovejas del rebaño están siendo llevadas al matadero. Solo un necio superlativo que ha llegado a creerse inmortal puede mirar al futuro, tras los desastres consecutivos de Galicia, Madrid, Castilla y León y Andalucía, con la vanidad pretenciosa que ha exhibido en sus últimas comparecencias públicas. Sánchez cree que el castigo electoral a sus barones territoriales no guarda relación alguna con él. Es más: parece estar convencido de que cuando le llegue el turno a las elecciones generales, el reflejo del sol en su brillante armadura cegará al enemigo y le otorgará la victoria". Es un fenómeno rarísimo. Pero Sánchez es así, está tan pagado de sí mismo, se ve tan guapo y tan listo que es incapaz de ver la realidad.

"La marca electoral del PSOE se desangra por el boquete que ha abierto la alianza con los independentistas. Mientras Sánchez no cambie de socios, cientos de miles de votantes socialistas optarán por quedarse en casa o votar al PP". Y aunque cambiara de socios, que no lo hará. Ya es demasiado tarde, la imagen de Sánchez está tan deteriorada que solo queda tirarla a la basura. Ha mentido tanto que ya nadie cree una palabra de lo que dice.

"Sánchez tiene que elegir un mal menor. O vuela los puentes con Frankenstein y se despide del poder dejando la marca del PSOE malherida pero no muerta, o sigue abrazado a los indepes y se despide del poder dejando al partido en la sala de autopsias. Pincho de tortilla y caña a que elige la segunda. Puestos a despedirse del poder, cuanto más tarde, mejor. Para él, naturalmente". No creo que nadie acepte la apuesta, Luis, todos sabemos que a Sánchez el PSOE le importa una higa y va a elegir el modelo Thelma y Louis.

La Razón

"CDR, radicales y abertzales quieren boicotear la marcha anti OTAN de Podemos". Qué tropa. 'Alerta en las Fuerzas de Seguridad, que detectan movimientos de los CDR, la izquierda abertzale y otras facciones antisistema gallegas para incendiar' la cumbre de Madrid". "Ministros de Podemos e IU ya han anunciado su intención de ausentarse de los actos oficiales, anteponiendo sus banderas ideológicas por encima de sus obligaciones institucionales". Los socios de Sánchez le van a jorobar su cumbre.

Julián Cabrera habla de Ciudadanos. Sí, todavía quedan columnistas que dedican su tiempo al partido que se cargó Rivera. Por el llanto de Juan Marín con Alsina. ¿Qué he hecho yo para merecer esto?, se preguntaba. ¡Ni que hubiéramos matado a Kennedy!, se quejaba Arrimadas tras el trastazo de hace dos años.

"El papel de Ciudadanos con Marín en Andalucía y en otros lugares emblemáticos como es el caso de Madrid capital con la vice alcaldesa Villacís ha sido el de la verdadera y auténtica ejemplaridad en la gestión y la coherencia política –lealtad aparte– y tal vez por ello se haga más difícil aún de asimilar la irremisible e injusta consecuencia de un globo que ya fue pinchado por otro tiempo atrás. Los cementerios políticos están llenos de siglas y de nombres eficaces e intachables, que en algún momento creyeron que su destino era reemplazar a otros grandes espacios ideológicos. Ahora es el centro liberal quien llora por su leche derramada". La que derramó Rivera cuando se negó a impedir, o al menos intentarlo, que Podemos entrará en Moncloa. Una pena, sí, sobre todo para los que confiamos en ellos.