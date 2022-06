El secretario de Estado y comunista Enrique Santiago organiza desde el Gobierno los actos contra la OTAN

Los días 29 y 30 de junio se celebra en Madrid la cumbre de la OTAN para regocijo de Pedro Sánchez, que encima va a poder agasajar al presidente de los Estados Unidos Joe Biden, extremo que venderá casi como aquel "acontecimiento histórico en el planeta" de Leire Pajín cuando iban a coincidir Zapatero en la presidencia de la Unión Europea y Obama en la de los EEUU.

Pero no todo va a ser un camino de rosas para el presidente Sánchez, ya que ese tallo lleno de espinas en esa rosa marchitada forma parte de su Gobierno de coalición. Son numerosísimas las muestras de repulsa desde dentro del Ejecutivo a la Alianza Atlántica y también los apoyos a la contra cumbre que comenzará este sábado y que ha sido organizada por la plataforma OTAN No y apoyada por Izquierda Unida y Podemos.

Desde este viernes al domingo se celebrará la conferencia alternativa por la paz, se desplegarán en el auditorio 'Marcelino Camacho' de CCOO distintos paneles contra el aumento del gasto armamentístico, reflexionarán sobre mecanismos de seguridad desmilitarizada, la crisis alimentaria o el cambio climático, entre otros aspectos.

Pero el plato fuerte se servirá este domingo mediante una manifestación en Madrid para expresar su rechazo a la OTAN y pedir su disolución, como recoge el manifiesto unitario de las organizaciones que conforman la plataforma.

Pedro Sánchez trata de vender una imagen de unidad dentro del Gobierno socialcomunista que no es tal y entre los participantes a la manifestación habrá una nutrida representación de Izquierda Unida. A la cabeza de la misma estará un miembro del Gobierno, el secretario de Estado para la Agenda 2030 y líder del PCE, Enrique Santiago. El líder comunista ha mostrado en repetidas ocasiones que él preferiría que España no formara parte de la OTAN y ha llegado a afirmar que "la OTAN representa un esquema de seguridad colectiva heredado de la Guerra Fría y que deberíamos superar" y que "la OTAN ha llevado una política de confrontación que sólo ha azuzado conflictos".

La 'manifa' contra la OTAN empezará a las 12:00 en Atocha y acabará en la Plaza de España bajo el lema "OTAN No, Bases Fuera, Gobierno Cómplice".

Algunos de los ministros que forman parten del Gobierno no han descartado su asistencia. "Yo no lo sé todavía", ha afirmado el ministro de Consumo, Alberto Garzón, que ha recordado que el partido del que es coordinador federal, IU, "es parte convocante". Tampoco hay que olvidar que el coordinador federal de IU calificó a la OTAN de "organización terrorista". La vicepresidenta Yolanda Díaz tampoco ha confirmado si asistirá a alguno de los actos de protesta.

Además de Enrique Santiago y la duda de Garzón asistirán a la manifestación para mayor escarnio del Gobierno, la portavoz federal de la formación, Sira Rego, la integrante de la Ejecutiva de IU, Eva García Sempere, el eurodiputado, Manu Pineda, y el responsable del área Internacional, Jon Rodríguez.

El papel de Podemos

Aunque Podemos se afana en vender un perfil bajo de representación en las protestas contra la cumbre de la Alianza Atlántica en los actos intervendrán la diputada en el Congreso, Lucía Muñoz, y el secretario de Sociedad Civil y Movimiento Popular, Alejandro Zapico.

Pero peor que esas intervenciones son las declaraciones de la ala morada del Gobierno de Sánchez y que ya provocó tensiones con la ministra de Defensa Margarita Robles. Fue cuando la líder orgánica de Podemos y ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, llegó a asegurar que prefería que en la capital de España no se celebrase la cumbre de la Alianza Atlántica. "Me gustaría que España fuese anfitriona de una cumbre de paz", culpabilizando en parte a los países aliados de la invasión rusa de Ucrania. Algunos de sus subordinados en el Congreso de los Diputados llegaron incluso más lejos y calificaron a la OTAN de "alianza criminal".

Más recientemente Belarra ha rechazado el concepto de seguridad de la Alianza Atlántica y ha insistido en que "con balas no se come, con las bombas no se cura y con los tanques no se apagan incendios. La seguridad pasa por ampliar las políticas sociales".

Y ha advertido de que en los próximos días, refiriéndose a la cumbre de la OTAN que se celebrará en Madrid, se van a intensificar los mensajes de que "la paz es una quimera y que la única opción es ser parte activa", pero tanto la guerra como la paz "no son fenómenos naturales sobre los que no podemos hacer nada", ha dicho.

"Obstáculo para la paz"

Uno de los coportavoces del colectivo y exeurodiputado de IU, Willy Meyer, ha destacado que la cumbre alternativa pondrá de relieve que la OTAN es "un obstáculo para la paz, para un marco de seguridad desmilitarizado y para reducir los presupuestos militares".

También criticó que uno de sus puntos sea la denominada estrategia "OTAN 360 grados" y que, a su juicio, supone otorgarle capacidad para "poder intervenir en todo el mundo sin autorización del Consejo de Seguridad de la ONU", lo que contraviene el derecho internacional y de la Carta de Naciones Unidas".

Frente a ello, criticarán el compromiso de elevar un 2% el presupuesto militar e incidirán en la recuperación de la Carta de París y los Acuerdos de Helsinki, que consagraban la inviolabilidad de las fronteras, el rechazo al uso de la fuerza armada y de toda injerencia a asuntos internos de las naciones.