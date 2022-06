La izquierda ignora al hombre asesinado por su mujer en León

Un hombre de 77 años era asesinado por la que fuera su pareja en la madrugada del pasado miércoles cuando se encontraba en su domicilio, en Villagarcía de las Vega (León). Un caso de los que —de ser la víctima una mujer— la izquierda hubiera salido a condenar y habría utilizado en su lucha contra la que llaman "violencia machista".

Sobre la autora del crimen, de 56 años, para quien el juzgado de primera instancia e instrucción número 2 de La Bañeza ha acordado prisión provisional, comunicada y sin fianza, pesaba una orden de alejamiento en vigor que le impedía acercarse a la víctima a menos de 300 metros. La mujer había sido condenada con anterioridad por lesionar a su compañero sentimental y tenía prohibido acercarse a él.

No constan, sin embargo, condenas o algún tipo de medida impuesta sobre el fallecido, al que la acusada atacó con un arma blanca en el cuello. Los servicios de emergencias no pudieron más que confirmar su muerte. No debería haber lugar a dudas, el varón fue asesinado por su pareja. Es tan víctima como las demás, o debería serlo. No lo es para la izquierda, que —a la vista está— ignora los casos de hombres maltratados y/o asesinados.

Los hombres, víctimas de segunda

No hay más que ver lo que ocurría este mismo jueves en dos puntos distintos del país. A las 9 de la mañana, la Asamblea de Madrid al completo guardaba un minuto de silencio por las dos mujeres asesinadas el pasado lunes por Fernando González de Castejón, en su vivienda de la calle Serrano. Una propuesta de Mas Madrid que fue respaldada por todos los grupos parlamentarios.

Llama la atención que, sin embargo, apenas unas horas más tarde el vicepresidente de Castilla y León, Juan García-Gallardo (Vox) se quedaba prácticamente sólo ante la misma propuesta, pero en este caso por el hombre asesinado por su pareja en el citado pueblo de León. Le secundaron los consejeros de su grupo, una decena de cargos y funcionarios, y el presidente de las Cortes, Carlos Pollán.

Ni rastro de los representantes de los partidos de la izquierda, que no han salido a condenar el crimen ni han querido participar del minuto de recuerdo y respeto dedicado a una víctima de un asesinato cometido por la que fuera su pareja sentimental, en el exterior del Parlamento autonómico.