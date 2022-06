El PP no rompe las negociaciones del CGPJ a pesar de la maniobra del gobierno para controlar el TC

Los puentes no están volados. A pesar de que el Gobierno de Pedro Sánchez ha maniobrado para realizar un cambio legal que le proporcione una mayoría progresista en el Tribunal Constitucional sin contar con el PP, los de Alberto Núñez Feijóo no rompen las negociaciones con el Ejecutivo para renovar el Consejo General del Poder Judicial.

Eso sí, los populares exigen a Sánchez que retire esa reforma que busca habilitar al Poder Judicial para hacer sólo los nombramientos de los dos magistrados del TC. Los de Feijóo quieren que los nombramientos se extiendan también al Tribunal Supremo.

"Donde la Justicia tiene un problema es en el Supremo, que lleva tres anos cuando el gobierno permite solo la renovación del TC y no del TS, algo hay detrás", ha explicado Pons tras acusar al gobierno de tratar de controlar las instituciones: "El CIS hace las encuestas, el INE el censo e INDRA cuenta los votos", ha dicho. Tras ello, eso sí, ha precisado que "el PP confía en los profesionales pero no en la voluntad de un Sánchez que busca controlarlo todo. Confiamos en Indra y no creemos que haya posibilidad de manipulación, pero no nos fiamos de las intenciones de Sánchez que está tratando de controlar todos los resortes", ha insistido Pons.

No rompen la negociación

Así lo ha explicado este lunes en rueda de prensa el responsable Institucional de los populares, Esteban González Pons, que ha explicado que antes de las elecciones andaluzas intercambió unos mensajes con el Gobierno en los que acordaron que, tras esos comicios, el PP haría su propuesta al PSOE para la renovación de los órganos constitucionales.

Pero los socialistas no cumplieron con esa palabra y "filtraron a un periódico" su proposición de ley para habilitar al Poder Judicial a hacer sólo los nombramientos de los dos magistrados del Tribunal Constitucional.

"Entenderán nuestra sorpresa", ha dicho Pons. Pero, tras ello, ha explicado que, aunque están "en condiciones de romper la negociación" por la actitud del Gobierno, "no lo vamos a hacer".

"Nosotros estamos dispuestos a continuar con el proceso de nombramiento y renovación como corresponde a un partido de leal oposición. Tenemos más sentido de Estado que el gobierno de España", ha añadido. Es más, Pons no ha descartado la posibilidad de que el PP haga pública su propuesta al Gobierno en esta materia en los próximos días.