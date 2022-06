Vocales del CGPJ planean rebelarse en la votación para elegir a los dos nuevos magistrados del TC

Vocales del Consejo General del Poder Judicial CGPJ planean rebelarse en la votación en la que se elegirán a los dos nuevos magistrados del Tribunal Constitucional. Dicha votación podría celebrarse el próximo mes de julio.

El PSOE presentaba la semana pasada en el Congreso de los Diputados un proyecto de Ley con tramitación urgente para enmendar su propia reforma aprobada el pasado año y que el CGPJ en funciones sólo pueda designar a los dos magistrados del Constitucional que le corresponden en esta renovación. Dicha contrarreforma podría estar lista en tres semanas. De esta forma, el Gobierno de Pedro Sánchez podrá designar también a sus dos magistrados correspondientes y se propiciará el cambio de mayorías en el Alto Tribunal con una presidencia progresista.

Fuentes del CGPJ consultadas por Libertad Digital aseguran que "no está claro que el Pleno del CGPJ acuerde antes de agosto elegir a dos candidatos para convertirse en nuevos magistrados del Tribunal Constitucional como pretende el Gobierno". "No vamos a entrar en el juego del Ejecutivo y a lo mejor no conseguimos ponernos de acuerdo para elegir a los dos nuevos magistrados del TC antes del verano. No tenemos ninguna prisa", afirman con ironía.

"El problema es que se pueden presentar muy buenos candidatos y eso nos pondría en una tesitura muy difícil. El Gobierno está prostituyendo las instituciones y el CGPJ no se va a dejar prostituir. Lo único claro es que los dos candidatos que elija el Consejo General del Poder Judicial para convertirse en magistrados del Constitucional serán jueces del Tribunal Supremo", añaden.

Las mismas fuentes consultadas por LD apuntan que "cada vocal puede llegar al Pleno de votación con la lista de candidatos que quiera. Luego tras debatir habría que elegir dos, los cuales tendrían que contar con un apoyo de 12 votos". El Pleno del CGPJ está compuesto inicialmente por 20 vocales y el presidente, en este caso, Carlos Lesmes. No obstante, uno de los vocales se jubiló, Rafael Fernández Valverde, y otra vocal, Victoria Cinto, está actualmente de baja por lo que en la votación podría haber sólo 19 miembros.

Cabe destacar que en las últimas semanas han sonado diversos nombres como candidatos a convertirse en magistrados del Tribunal Constitucional. Entre los favoritos que se barajan en el CGPJ se encuentran los magistrados de la Sala Penal del Supremo Antonio del Moral y Pablo Llarena, el magistrado de la Sala de lo Contencioso-Administrativo Pablo Lucas o el magistrado de la Sala Primera Ignacio Sancho. Por su parte, el Ejecutivo podría designar a José Ricardo de Prada por exigencia de Podemos.

El CGPJ explota con el Gobierno

Mientras tanto, el CGPJ ha explotado con el Gobierno tras anunciar su última maniobra para renovar el Tribunal Constitucional. Fuentes del CGPJ denunciaban que desde el Ejecutivo "quieren colonizar las instituciones a cualquier precio. El Gobierno está realizando una utilización partidista de la Ley, a conveniencia, que es impropia del Estado de Derecho. La reforma exprés es una contradicción y la postura del Ejecutivo es de un cinismo y una desfachatez enorme. Estas Leyes tienen que servir para dar estabilidad al sistema y no utilizarlas para beneficio político".

Tal y como publicó este diario, el Tribunal Constitucional no dictará sentencia sobre la Ley que impide al CGPJ realizar nombramientos en funciones antes del verano. Dicha Ley, impulsada por PSOE y Podemos, entró en vigor el año pasado con el objetivo de presionar al Partido Popular en la renovación de CGPJ colapsando el sistema judicial. PP y Vox presentaron entonces sendos recursos de inconstitucionalidad ante el TC, cuya ponencia recayó en los magistrados progresistas Juan Antonio Xiol y María Luisa Balaguer.