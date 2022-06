Enfado en la Guardia Civil: Sánchez defiende a la Policía marroquí pese a las muertes y nunca a la española

Al Gobierno "se le encoge el alma" por los muertos a manos de Marruecos en el último asalto a la valla de Melilla -palabras de su portavoz Isabel Rodríguez-, pero Pedro Sánchez se deshace en halagos a la policía de ese país, cosa que nunca ha hecho con los agentes españoles. Mandos de la Guardia Civil no dan crédito a lo que ocurre. El presidente nunca ha defendido a los guardias españoles en su labor de control de la inmigración pese a la mínima incidencia de víctimas. Y ahora, el mismo Pedro Sánchez, no cesa en su defensa de los agentes de Marruecos en pleno escándalo por el elevado número de muertos.

Isabel Rodríguez, la portavoz oficial del Gobierno, aseguraba este lunes que no podía contener su pena. Lo dijo mientras los periodistas le preguntaban por las felicitaciones de su propio Gobierno, y en concreto de Pedro Sánchez, a Marruecos tras un asalto a la valla de Melilla, el pasado viernes, que se ha saldado con una veintena de muertos: "Esas imágenes nos conmueven a todos. Habríamos dejado de ser humanos si no nos conmovieran, claro que son imágenes que nos duelen y nos encogen el alma y el corazón. El gobierno lamenta las pérdidas humanas y traslada el pesar también a los heridos entre los miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad y a sus familias".

Mientras su presidente Sánchez no deja de felicitar a los agentes marroquíes, responsables de ese resultado mortal. La respuesta del Gobierno a este choque fatal no pudo ser más errática este lunes: responsabilizó de todo a las mafias internacionales que trafican con seres humanos, porque son las que "provocan estas situaciones. Hay combatir a esas mafias" para evitar que se produzcan estas tragedias, señaló. Pero son las mismas mafias de las que el Ejecutivo no quiere ni hablar cuando se le señalan como impulsoras de la inmigración ilegal que llega a Canarias de forma cada vez más multitudinaria y por medio de una lluvia de pateras.

Pero, sobre todo, de ninguna de las maneras se logra una sóla crítica del Gobierno a Marruecos, pese a que las muertes han sido generadas en ese lado de la frontera.

Y es que Sánchez quiera dar la apariencia de que la actuación de Marruecos responde a su pacto de entrega del Sáhara, supuestamente, a cambio de control de la inmigración ilegal.

"Es increíble que nunca hayamos visto una defensa así de los guardias españoles por parte de este Gobierno, pese que la incidencia de víctimas es mínima en nuestras intervenciones. Somos uno de los cuerpos más expertos en control de estas situaciones de todo el mundo. Y, pese a ello, nunca nos ha defendido ni felicitado el presidente", señala un mando de la Guardia Civil que prefiere mantener su anonimato. "Pero con Marruecos, ahora, con los muertos en la mesa, todo son defensas y halagos, cuando es obvio que ha sido un desastre con un resultado letal", añade.

Un mando de la Policía Nacional comparte el mensaje: "Nunca hemos visto a este Gobierno defender a los compañeros de la Guardia Civil en situaciones que nada tenían que ver con lo del viernes pasado: nuestros guardias nunca actúan así, y la prueba son los datos ínfimos de víctimas ocasionados en el lado español de forma absolutamente tradicional".

Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado no dan crédito a una comparativa que saca los colores al Gobierno. "En el lado español sabemos que el más mínimo enfrentamiento con violencia puede suponer un problema para los agentes. Se nos mira con lupa. Y ahora vemos esta defensa férrea de Marruecos. No entendemos nada", comenta un guardia conocedor de estas operaciones en la frontera española.

Y es que la línea de defensa del Gobierno ante la tragedia, pasa por poner el ojo en las mafias y ensalzar a Rabat. Fuentes del Ministerio de Interior volvieron a lamentar este lunes los fallecimientos de estas personas que son muertes "importantes y serias" pero recalcaron que un Estado no puede permitir que las mafias violenten las fronteras y afirmaron que la situación es "compleja".