Nueva bomba para Oltra: el PP exige una inspección ante la confirmación de consumo de drogas en los centros de menores

El Síndic de Greuges de la Comunidad Valenciana acaba de destapar un nuevo escándalo en los centros de menores responsabilidad hasta hace nada de Mónica Oltra. Cuando sigue el eco de su imputación, acusada de encubrimiento de los abusos a una menor de su entonces marido, aflora un nuevo foco de fuerte polémica: el consumo de droga en esos centros. El Síndic ya ha detectado un centro de acogida con fuertes indicios de consumo de drogas y el PP ha reclamado la supervisión de los 25 centros similares en la Comunidad.

El informe del Síndic de Greuges valenciano ha señalado que "en fecha 13/01/2022 tuvo entrada en esta institución, oficio de la Fiscalía de Menores de Alicante, al que se adjuntaba Acta de Inspección al Centro de acogida de menores (CAM) Les Rotes de Denia, realizada el 10/12/2021 por la Fiscal encargada de la misma que estuvo acompañada de dos técnicos del equipo adscrito a Fiscalía de Menores".

En esa inspección "se destacaban deficiencias y carencias del centro que llevan a la Fiscalía de Menores a concluir lo siguiente", señala el informe: "Observamos un centro abandonado, tanto en el aspecto técnico como en el material. Con una franja muy dispersa en la edad de los menores ingresados, donde cada uno hace lo que quiere. Con un alto porcentaje de absentismo, de fugas, de conductas disruptivas y de consumo de tóxicos".

El informe es demoledor. Y prosigue señalando que esa "situación ha influido en el comportamiento de los educadores, con falta de recursos para ejercer la autoridad, de motivación para emprender proyectos y objetivos con los menores, y una dirección implicada —asumiendo funciones de administrativo que no le corresponden— y cuyo objetivo de sacar el Centro adelante está lejos de estar a su alcance en las circunstancias descritas".

El Síndic de Greuges recuerda en su documento que "tiene la condición de defensor de los derechos de la infancia y de la adolescencia, sin detrimento de las funciones que correspondan al Ministerio Fiscal". Y que "en fecha 31/01/2022, el Síndic de Greuges, en el ejercicio de sus competencias, inició la presente investigación de oficio mediante resolución motivada en la que se expresaban los derechos o libertades que podían haber sido presuntamente vulnerados (artículo 23 de la ley 2/2021, de 26 de marzo, antes citada)".

El Síndic señala que "la problemática descrita en el informe de Fiscalía, que motivó el inicio de esta queja de oficio, parece haberse reducido con el traslado de varios menores a otros centros". Pero eso no implica, obviamente, que el consumo de drogas no haya existido ni que no se haya trasladado de lugar. De hecho, el Síndic pide que "se adopten las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento de lo dispuesto en la Instrucción 6/2017, de la Dirección de Infancia y Adolescencia, en cuanto a los seguimientos periódicos al centro y al asesoramiento técnico a sus profesionales".

Pero, sobre todo, el PP ha reclamado ya una supervisión de inspección de todos los centros, 25 en total contando con el mencionado, para certificar el consumo de drogas en los centros que dependen, una vez más, del Gobierno Valenciano y, hasta hace una semana, de la imputada Mónica Oltra.