Los exdiputados no adscritos de UPN en el Congreso de los Diputados Carlos García Adanero y Sergio Sayas fueron expulsados del partido navarro el pasado mes de marzo por no seguir la disciplina de voto de su formación y negarse a darle oxígeno a Pedro Sánchez en la votación de la Reforma Laboral, que finalmente salió adelante gracias a un voto erróneo del PP.

Ambos han visitado Es la Mañana de Federico de esRadio para anunciar la creación de una nueva plataforma política en Navarra y, además, han comentado además el último acuerdo del PSOE con Bildu para reformar la Ley de Memoria Histórica e investigar los GAL.

Sergio Sayas ha señalado en este sentido que "nunca" pensaron que "alguien con tan pocos escrúpulos podía ser presidente de España. Es absolutamente temerario y un peligro para la democracia que Sánchez siga siendo presidente". Ha indicado que los nacionalistas "están decidiendo la política española y marcando las líneas" a seguir y eso "es un problema que tenemos que resolver con urgencia. Hay que sacarlos cuanto antes".

Carlos García Adanero ha recordado que el acuerdo con Bildu y el PSOE comienza "cuando se pacta el Gobierno de Navaarra, ese es el momento en el que Sánchez pasa la línea roja del pacto con Bildu". Y es un pacto en el que la formación filoetarra "pinta mucho" y que se aprovecha para "blanquear" y conseguir que "los presos que están casi todos en casa y en la calle en tres días".

"Lo de ayer tiene mucha importancia", ha señalado el diputado navarro que advierte que sirve para "decir que la transición fue falsa y que está legitimada la banda terrorista". "Están legitimando que ETA podía asesinar porque no había libertad en España" y "la acción terrorista de la banda" y "todo por estar un día más en la Moncloa", ha añadido García Adanero que cree que "lo fundamental es echarle de Moncloa".

"Esparza ha renunciado a ser alternativa al PSOE"

Sobre el partido que les expulsó por no apoyar la Reforma Laboral de Pedro Sánchez, Unión del Pueblo Navarro, y su presidente, José Javier Esparza, los diputados navarros han dicho que "ha renunciado ser una alternativa" a la presidenta socialista de Navarra, María Chivite y a "Pedro Sánchez". Sergio Sayas ha apuntado que Esparza "ha decidido que le den un sillón que no le van a dar" porque "está claro qué socios ha elegido el PSOE". El líder de UPN "en lugar de combatir la decadencia de Navarra la respuesta ha sido el sometimiento y poner oxígeno al gobierno de Sánchez. El elector no puede entender eso".

Carlos García Adanero ha indicado que "tienes que creerte que eres una alternativa al Gobierno" y "al electorado tienes que ofrecerle ilusión y no es lo que está sucediendo ahora". Piensa que "en estos momentos o estás a favor o en contra del sanchismo" y que "el problema que tenemos el centroderecha es que tienes que demostrar que a estos se les puede ganar".

Para Sayas "el problema no es pactar con el PSOE sino sustentarlo mientras está con el nacionalismo". "Si hay que acordar con el PSOE algo el precio a pagar no puede ser que no hagan homenajes a los terroristas porque eso es un básico de la democracia", ha señalado el exdiputado de UPN que cree que "lo que no puede ser es que lo que es o no importante para España lo decida el PSOE".

"A nosotros nos ha expulsado por decir que no se puede pactar con el sanchismo", ha recordado García Adanero que "cuando pasó lo que pasó" lo que dijeron es que se convocara una asamblea de afiliados, que fueron los que los eligieron, y que desde la dirección de UPN "no se quiso hacer".

Navarra, "el caramelo del nacionalismo"

Los diputados navarros han contestado las distintas preguntas de los oyentes de Es la Mañana de Federico de esRadio. Han remarcado "la importancia que tiene Navarra" y que "hay mucha gente de fuera (de la región)" que no es consciente. Sergio Sayas ha dicho que Navarra "es el caramelo que quieren los nacionalismos", que es "un dique de contención" y que el pacto en esta CCAA entre el PSOE y Bildu fue "el ensayo de la obra macabra para España" que tenía preparada Sánchez.

Carlos García Adanero ha apuntado que "si Navarra hubiera estado anexionada al Pais Vasco lo que sucedió el 1-O hubiera sido allí y en Cataluña. En los dos sitios a la vez que es el objetivo final". "Ellos trabajan para ese objetivo" ha remarcado el exdiputado de UPN y que en esa estrategia se enmarca el blanqueamiento a la banda terrorista.

"Si ahora resulta que eran unos luchadores antifranquistas no serán terroristas", ha dicho García Adanero que cree que el brazo político de de ETA, Bildu, puede gobernar en el País Vasco. "Es evidente que Bildu, una vez que están blanqueados, conseguirán mucho voto que fue a Podemos y las fuerzas va a estar bastante justas". "Si el PSOE entiende que que le viene mejor que gobierne Bildu no cabe duda de que Otegi será Lehendakari para que Sánchez esté un día más en Moncloa", ha añadido.