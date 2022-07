Jordi Pujol: "Pondría la mano en el fuego por la gran mayoría de mi familia"

Con 92 años cumplidos el pasado 9 de junio, el expresidente de la Generalidad que confesó tener una fortuna oculta en Andorra, se mantiene en buena forma mental y niega ser un corrupto. Jordi Pujol dice que jamás ha cobrado una peseta, pero deja una sombra sobre una parte de su familia. "Pondría la mano en el fuego por casi toda mi familia", ha llegado a decir en alusión al caso de corrupción que le sentará en el banquillo junto a sus hijos.

Entrevistado por el periodista Josep Cuní en su despedida de la Ser en Cataluña, Pujol no ha rehusado las preguntas sobre los negocios familiares. Tras negar haber cobrado "ni una peseta" por sus decisiones y gestiones durante su mandato como presidente de la Generalidad, Cuní le ha preguntado: "¿Y su familia tampoco?". Pujol ha replicado: "No lo sé. Escuche, veamos, alguna persona puede hacer alguna cosa, ¿no?, pero la verdad es que no todo ha ido suficientemente bien. Ya se lo admito, pero evidentemente por la gran mayoría de mi familia sí que pondría la mano en el fuego".

La interpretación generalizada en Cataluña es que Pujol ha dejado a su hijo mayor, Jordi Pujol Ferrusola, a los pies de los caballos con sus afirmaciones. Sin embargo, ha atribuido su procesamiento a una "persecución política" motivada por el proceso independentista. El próximo 24 de julio se cumplen ocho años de la confesión de Pujol de que tenía una fortuna supuestamente fruto de una herencia oculta al fisco en Andorra.

En relación con el separatismo, Pujol ha negado ser independentista y ha atribuido el fracaso del independentismo a que subestimó a España. En una de sus contestaciones ha llegado a decir que España y Rusia se parecen para añadir a continuación que "nunca he tenido la idea de que España fuera un país poco importante, lo que pasa es que un país que trata de ahogar lo que tiene al lado".