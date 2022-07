Veinticinco años después de la liberación de José Antonio Ortega Lara, el que fue el secuestro más largo y salvaje de los terroristas de ETA, Jaime Mayor Oreja ha comentado con Luis Herrero los recuerdos de una noche, la del 30 al 1 de julio, que fue "de las más felices de su vida".

En la entrevista, el ministro ha destacado cómo el mérito de la liberación "fue de principio a fin de la Guardia Civil, que nos dio una profunda alegría" y que llevaba meses trabajando en silencio para localizar al funcionario de prisiones. En enero de 1997, recuerda, le informaron de que tenían la "primera pista seria". No fue hasta el mismo 30 de junio cuando se le habló de una intervención, de que "existía un 99% de posibilidades de que estuviese en un zulo de Mondragón".

Mayor ha contado cómo tras montar el dispositivo policial y judicial para la liberación de Ortega Lara se vivieron "dos horas de angustia" cuando, "después de tener casi la certeza de que estaban en el lugar adecuado" parecía que no se encontraba. "Insistimos, se confió, y fue un guardia civil el que pudo mover la pesada maquinaria" para encontrar el zulo y liberar a Ortega Lara. "Fue una noche llena de angustia y de dudas. Yo la recuerdo como una noche de las más inolvidables de mi vida por esa zozobra. Fue un final feliz hasta el extremo", ha rememorado.

Esa misma noche también se produjo la liberación del empresario Cosme Delclaux, algo que produjo una confusión en la primera llamada de Mayor Oreja a Domitila, la mujer de Ortega Lara, tras la liberación. "Llamé lo primero a su mujer, que es una mujer extraordinaria. Y la primera reacción que tuvo", cuanta, fue decirle "yo sabía que era cruel pero no sabía hasta qué punto". Pensó, ha explicado Mayor, que el ministro la llamaba para anunciarle la liberación de Delclaux. "Yo le dije no, no, es tu marido. Te voy a enviar un helicóptero para que te lleve a Intxaurrondo. Y se echó a llorar".

Sobre Ortega Lara, Mayor ha recordado cómo tenía "un hilillo de voz" y "apenas se le podía entender", pero le dijo, lo primero, que él "sabía que no iban a negociar" y que así se lo había dicho a los secuestradores. "No lo hizo en tono de reproche, sino que entendía que no se negociara en esas dramáticas circunstancias", en alusión a que los terroristas habían puesto como condición el acercamiento de todos los etarras en prisión. "Es un hombre ejemplar", ha continuado diciendo el ex ministro, que se "honra" de ser su amigo. "Es de las cosas más importantes de las que puedo alardear".

En la entrevista, el ex dirigente popular también ha aludido al acuerdo del Gobierno y Bildu sobre la Ley de Memoria Histórica. Tras lamentar el "cinismo del actual gobierno", ha lamentado que ETA "ha hecho de la mentira un proyecto". También ha subrayado cómo "nos gobierna un proceso" en el que "el protagonismo esencial es de ETA" y "busca la ruptura de España". "ETA gobierna en la sombra", ha afirmado.