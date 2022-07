Bofetada a Sánchez en El País: "Los intereses ocultos pueden ser argumento para 'Star Wars', no para gobernar"

El Mundo

"Podemos monta un verano caliente a Sánchez por el gasto en Defensa". Como no habían nacido cuando ese tema estaba de moda. Como en realidad no habían nacido cuando había cosas por las que protestar y no son más que niños pijos mimados en algo se tienen que entretener.

Manuel Arias Maldonado lo tiene claro. "Podemos y sus derivaciones pintan poco ya. Pero el socio menor de la coalición se opondrá al acuerdo de la OTAN y Sánchez exigirá el apoyo del PP; es previsible que los insulte por la mañana antes de votar juntos por la tarde". Incluso que los insulte después de que le den su apoyo. Incluso mientras estén votando. De este individuo maleducado y faltón te puedes esperar de todo.

El editorial sacude a Sánchez. "El Gobierno no puede quedarse a dormir en los laureles de la cumbre de la OTAN, porque la realidad está planteando muchas dificultades a los españoles". "Asumir el diagnóstico en vez de maniobrar para purgar a quien elabora las estadísticas es el primer paso para diseñar recetas eficaces". "Al Ejecutivo se le exige que reconozca el problema y se movilice para atajarlo. Y eso pasa por renunciar a promesas electoralistas -incluyendo la revalorización de las pensiones sin un factor de sostenibilidad- que hipotecan el margen de maniobra de una deuda disparada en un contexto de recesión, subida de tipos y retirada de estímulos del BCE". Bueno Rosell, déjale disfrutar al menos el fin de semana.

Javier Redondo comenta el cuento de los poderes oscuros que quitan el sueño a Sánchez. Unos "«poderes oscuros», por quienes se hacía aplaudir, garboso, hace poco. Su entrevista en la Ser supuso un súbito giro sobre sí mismo y en relación con el papel que representaba instantáneamente como gallardo y rutilante anfitrión de la cumbre de la OTAN. La perorata no sorprende porque en 2016 se expresó igual con Évole: «Hubo responsables empresariales que trabajaron para que hubiera un Gobierno conservador»; y denunció la existencia de «una burbuja de medios de comunicación que están en manos de pocas empresas del sector financiero o telecomunicaciones, como Telefónica». Se refería a Prisa, hoy bastión". Parece que le van las conspiraciones. Mira hoy Prisa, lamiéndole las botas.

"Sánchez, bífido, combate su desgarro. Le ha chupado la narrativa a Iglesias al tiempo que cultiva su prestigio con su desempeño internacional. Lo hace en clave interna. El sucesor de Michel en el Consejo Europeo ha de conocerse a mediados de 2024. Sánchez dispondría de poco tiempo para despejar dos incógnitas: si podrá gobernar como candidato del segundo partido más votado o si tendría opciones de repetir un golpe de efecto como el de la moción. Nuestro «actor global» no se rendirá. Si no anticipa las elecciones, se queda". No nos des esos disgustos en fin de semana, Javier. Sánchez se tiene que ir.

El País

"El Gobierno ultima un gasto de .1000 millones en Defensa este año". Se acabó lo de cerrar el ministerio de Defensa, ¿eh, mentirosillo?

Ana Iris Simón le agría a Sánchez su maravillosa cumbre. Dice que Luis García Berlanga ha sido el autor de la cumbre de la OTAN en Madrid" . "Madrid ha sido elegida para anunciar entre risas la III Guerra Mundial, que Europa recibirá a 100.000 soldados americanos y que los yanquis nos exigen incrementar el gasto militar al 2% de nuestro PIB mientras nos las vemos y nos las deseamos para llenar la cesta de la compra".

Iris Simón se carga de un plumazo el relato de Sánchez y El País sobre Ceuta y Melilla. "Sánchez sueña que llega la aviación yanqui. Y que, en vez de un tractor, nos lanza desde el cielo protección frente a las amenazas geopolíticas. Animado por su revelación onírica, le dice a Biden que habría que proteger Ceuta y Melilla, obviando que si Marruecos las invadiera sería con la ayuda del portaaviones Harry S. Truman y la quinta flota de la US Navy, como decía el exdiputado de Podemos Óscar Guardingo". Chúpate esa.

"Los yanquis, cuya comitiva sí que ha parado esta vez, se marchan. Y lo hacen dejando una Europa debilitada, política y económicamente. Alimentar, cuando no montar guerras al otro lado del globo, es una de sus especialidades junto con las hamburguesas y los tiroteos en institutos. Pero son sus costumbres y hay que respetarlas. Son sus normas y hay que acatarlas". ¿No será Iris uno de los poderes oscuros que aterran a Sánchez y se ha infiltrado en su periódico portavoz?

Y Berna González Harbour le arrea a Sánchez un bofetón de los que duelen. "La debacle socialista en Andalucía hacía prever una reacción importante por parte de Pedro Sánchez ante lo que se vislumbra como un cambio de ciclo que puede poner fin abruptamente a su proyecto en breve. La autocrítica habría sido deseable, pero no llegó". No, llegó la mamarrachada de Lastra y el cabreo de Sánchez, pero de autocrítica nada.

"La propuesta de reforma de la reforma judicial que el mismo Gobierno adoptó hace un año es otro bandazo difícil de comprender. El cuestionamiento de los datos del INE hasta forzar la caída del presidente tiene difícil justificación. Y el recurso del presidente a "intereses oscuros" que quieren desestabilizarlo es buen argumento para Star Wars y los jedis más convincentes que luchan contra las más devastadoras fuerzas imperiales, pero no para gobernar. Sánchez es presidente, no Ewan McGregor en el papel de Obi-Wan Kenobi". Vaya hostia. Parece que los poderes oscuros de Sánchez estaban en El País. Otra vez.

ABC

"El BCE anuncia una recesión para el 2023 si Putin corta el gas". También recuerda el secuestro de Miguel Ángel Blanco, del que se cumplen 25 años.

"La situación económica, que ya estaba tocada por los efectos de la pandemia, puede empeorar a causa de la guerra, lo que aumentará los sacrificios que los ciudadanos tendremos que aceptar como contribución a la defensa de nuestros valores". "La historia –y no hace falta retroceder mucho tiempo– nos ha enseñado que la libertad tiene un precio y que hay que estar dispuesto a pagarlo para no perderla. La paz es un bien precioso, pero sin libertad no sirve de nada". Que vamos a tener que apoquinar. El problema es que siempre pagamos los mismos.

José Pélaez comenta las barbaridades de Sánchez en "sede ferrerial", una de las muchas teles al servicio personal del presidente. Oír a Ferreras pelotear al presidente, cantar sus bondades y logros es fascinante. "Cuando los votantes de Madrid, Galicia, Andalucía o Castilla y León le han dado la espalda es porque sirven a poderes ocultos. Porque esa es otra. Sánchez se puso serio –todo lo serio que se puede poner el que sabe que va a mentir– y sacó esa cara que pone como de hacer raíces cuadradas para asegurar que la derecha política, mediática y económica está formada por señores con puros (sic) de la Villa de Madrid que se juntan para conspirar contra él porque sirven a «poderes ocultos con intereses oscuros», que se oponen a los avances que, por supuesto, están encarnados en su cesárea persona, la única que no tiene hipotecas". Ferreras fue cruel al no llamar inmediatamente a alguien para que se lo llevara con una camisa de fuerza. Pero el caso es que el periodista también ve monstruos. Estamos apañados.

"Y lo peor es que la cosa no tendría nada de raro si no fuera porque pasado mañana irá a pedir el voto a esa misma derecha, a los poderes ocultos, a los seres oscuros, a los fumadores de puros, a los conspiradores, a los negacionistas y a los hipotecados en secretas operaciones". No, lo peor es que Feijóo se lo dará sin exigirle que se retracte.

Peláez está de acuerdo conmigo pero él es mucho más vehemente. Cabreado como una mona por la monserga del presidente con CGPJ, le canta las cuarenta. "A ver, presidente, el que no tienes la mayoría suficiente para renovar el CGPJ como quiere eres tú. Y no la tienes porque el pueblo español no te la ha dado. Y como resulta que nada te impide asumir la soberanía popular y pactar la renovación con el único partido con el que puedes hacerlo, quizá el único que bloquea lo que manda la Constitución eres tú. Y si por mí fuera, hasta que no te retractes de tus palabras hacia los votantes de derechas y entiendas que ese pacto ha de incluir reforma de las pensiones, medidas contra la inflación, política exterior –especialmente Marruecos y Argelia–, materia energética, fiscal, educación, modelo de estado y gasto militar, no habría nada de lo que hablar. La OTAN va a sobrevivir sin nuestro dinero extra los pocos meses que faltan hasta que España te eche. Nosotros, no lo sé". Nada que añadir. Hoy le están lloviendo tortas al presidente. Qué poco le han durado las flores de la OTAN.

Y encima, Álvaro Martínez nos informa de que "Bildu se negó ayer a condenar el asesinato de Miguel Ángel Blanco demostrando la enorme falacia que esconde ese disfraz de «hombres de paz», un simple espantajo para evitar la mucha justicia que aún queda por hacer". El socio preferente de Sánchez. Y luego se queja de que no le votan, el muy sinvergüenza. Esos son los poderes oscuros, Sánchez, tus amigos cómplices de asesinos.

La Razón

"Los españoles creen que la Cumbre de la OTAN beneficia a España". Qué lista es La Razón, tiene una agudeza, oye.

A Marhuenda le sorprende la conspiranoia de Sánchez. "Los términos utilizados eran más propios del lenguaje decimonónico que de los tiempos actuales. Referirse a señores con puros es muy viejuno. Por supuesto, la conspiración no existe, aunque es un recurso inteligente para movilizar a su alicaído electorado". Vamos, Marhuenda, ponerse paranoico no es inteligente, es de estar tocado del ala. "Hay estadounidenses que creen que nunca se llegó a la Luna y que Kennedy o Elvis todavía viven. Por supuesto, los alienígenas se pasean entre nosotros". ¿Y crees que eso mueve al electorado? ¿Qué tu líder vea fantasmas?

"No hay un conciliábulo «judeo-masónico» en su contra. Lo que hay realmente es una estrategia de confrontación y mucho nerviosismo para este final de legislatura. Sus adversarios deberían tomar nota, porque es un político hábil que se crece en la adversidad". La "ideíca" de la conspiración de los señores con puros no ha sido muy hábil. Está todo el mundo riéndose de él y preguntándose por su salud mental.