Sustracción parental en Segovia: una directora de colegio mantiene a su hijo en paradero desconocido desde enero

"¿Quién defiende a mi hijo?", esa es la pregunta que Francisco de Borja Herrero se hace cada día. Lleva sin ver al pequeño Borja, de sólo 2 años y medio de edad, desde el mes de enero. Según relata, la madre del niño, en connivencia con su abogado -y pareja sentimental-, se lo llevó y no le permite verlo. De hecho, se ha negado a comunicarle su nuevo domicilio. Se ha limitado a informarle de que se encuentra en Madrid.

Dice el refrán que "lo que mal empieza, mal acaba". Francisco sabía que tendría problemas con la madre del pequeño, tras su ruptura. Nunca fue una relación idílica. Se conocieron en una boda en 2017 y comenzaron a salir inmediatamente. A los 15 días ya estaban viviendo juntos y los conflictos no tardaron en llegar. "Rompimos 1000 veces", reconoce en declaraciones a LD. Lo achaca en parte a sus diferencias ideológicas.

"Ella es de extrema izquierda", explica, "hasta ha publicado un libro sobre el movimiento femenino". "Se repartió entre mujeres maltratadas, por un contacto que tiene en la Diputación de Segovia", añade. Francisco considera que el ambiente en el que se movía la que era su pareja pudo influir -para mal- en su forma de comportarse con él, especialmente en lo que tiene que ver con su hijo.

Celos de todo

La fase final de su relación comienza el 14 de marzo de 2020, el mismo día en que Pedro Sánchez declaró el estado de alarma. Unos días antes habían operado al padre de Francisco y éste quería estar con él, ir a cuidarle y estar pendiente de lo que pudiera necesitar. A ella no le parecía bien que su pareja estuviera yendo y viviendo, así que le hizo elegir.

Francisco decidió quedarse "a pasar la cuarentena" en la casa de sus padres. "Ella tenía celos de todo, de todo lo que me hiciera feliz", asegura. Él cree que ese es el motivo por el que nunca trató con afecto a su familia. "Echó a mi madre del hospital, cuando nació mi hijo", recuerda. "Hizo un montón de cosas horribles". Pero nada como mantenerle alejado de su pequeño, eso es lo peor.

Desde el mismo momento en que acabó el confinamiento le ha puesto problemas para ver a Borja. Él le expresó a su pareja que ese tiempo de distanciamiento le había servido para darse cuenta que no quería continuar con la relación que mantenían. "Su respuesta fue que, si no volvía a casa, no me dejaría ver al niño", señala. Eso es lo que ha hecho prácticamente desde entonces.

Ella tenía celos de todo, de todo lo que me hiciera feliz. Echó a mi madre del hospital, cuando nació mi hijo. Hizo un montón de cosas horribles.

Manipulación y chantaje

Hubo un pequeño periodo en el que la comunicación fue relativamente fluida, después de que ella asumiera la ruptura y entendiera que era mejor no estar juntos. Pero no duró demasiado. Después inició una guerra contra él, usando a su propio hijo como arma arrojadiza. "Mi error fue no pedir medidas cautelares", admite. "Pero es que me parecía muy fuerte que un juez tuviera que decidir cuándo veo a mi hijo", exclama.

"Confié en ella y me equivoqué, desde abril no me ha dejado ver al niño y cuando lo ha hecho han sido sólo 10 minutos". Tampoco a la abuela paterna del niño, una mujer sorda a la que ha vejado en la puerta de su casa cuando se ha acercado para intentar ver al pequeño Borja. "Se ríe de ella por querer ver a su nieto", señala. Dibuja a la madre de su hijo como una mujer cruel y sin escrúpulos, lo que le hace estar preocupado por el estado del menor.

Según asegura Francisco, ella es una persona muy manipuladora y le ha estado haciendo chantaje con su hijo desde que se separaron. "Le pusimos una querella y me dijo: venga, quita la querella y te dejamos ver al niño", explica. Él cumplió con su parte y la retiró. Pero ella le volvió a engañar. Las primeras visitas eran de dos horas, después se fueron reduciendo. Llegó un momento en que ni siquiera se producían. La madre del pequeño se las daba y se las quitaba a su antojo.

Mi error fue no pedir medidas cautelares. Pero es que me parecía muy fuerte que un juez tuviera que decidir cuándo veo a mi hijo. Confié en ella y me equivoqué.

Ni custodia ni patria potestad

Francisco no podía permitir que esta situación se mantuviera en el tiempo e interpuso las demandas correspondientes. Su sorpresa ha sido que las autoridades no han defendido al menor, como cabía esperar. Cierto es que su madre ha aprovechado la circunstancia de que aún no se ha atribuido la patria potestad ni la guardia y custodia de Borja a ninguno de los progenitores para llevarse al niño.

Secuestró al pequeño precisamente el día en que se celebró la vista de ‘medidas paternofiliales’, el 31 de enero de 2022. Al día siguiente le comunica al padre el traslado del menor a Madrid, por correo electrónico. Unilateralmente decidió alejarle de todo su entorno (tanto materno como paterno) y llevárselo a otra provincia, negándose a facilitarle la nueva dirección del niño.

Llama la atención la falta de sensibilidad y empatía de la progenitora, tratándose de una docente que -además- es directora de un centro educativo. No obstante, Francisco decide no esperar esta vez y el día 2 de febrero interpone las denuncias correspondientes tanto en el Juzgado de Guardia de Madrid como en el de Segovia.

"Incomprensiblemente", explica su abogado Jesús Ángel Lorenzo González, el Juzgado de Instrucción 19 de Madrid archiva el procedimiento el 18 de febrero, alegando que "el sujeto activo del delito solo puede ser aquel progenitor que no detente la custodia del menor, teniéndolo atribuido el otro progenitor por resolución judicial o administrativa".

¿No hay sustracción?

Lorenzo González, del bufete Aboga2, asegura que "eso es un error ya que el delito fue modificado con la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia". La norma recoge de forma expresa que "pueden ser sujeto activo del mismo tanto el progenitor que conviva habitualmente con la persona menor de edad como el progenitor que únicamente lo tenga en su compañía en un régimen de estancias".

Desgraciadamente, no es la única vez que Francisco y su abogado se encuentran con este fallo. El 4 de abril de 2022, otra juez "resuelve un recurso de reforma diciendo que como la madre es la custodia (falso) no puede cometer el delito de sustracción de menores". Esto lleva la letrado a concluir que la magistrada "no conoce la legislación penal vigente". Algo "gravísimo" teniendo en cuenta que su cliente y el hijo de éste se ven perjudicados por ello por segunda vez.

"Yo quiero entender que los jueces no están actualizados, que no conocen la actualización del Código Penal", señala el letrado. "Cosa que es escandalosa, pero es que la otra posibilidad es que los jueces están protegiendo a la madre. Y esto rayaría la prevaricación", reflexiona. "Hasta el año 2021, no podía cometer el delito el progenitor que tuviera atribuida la guarda y custodia", insiste, "pero eso ha cambiado".

Yo quiero entender que los jueces no están actualizados. La otra posibilidad es que están protegiendo a la madre. Y esto rayaría la prevaricación.

Y además -advierte- en este caso es "aún más llamativo el argumento" porque "ninguno de los progenitores tiene atribuida la guarda y custodia". En uno de los autos, por ejemplo, la Audiencia Provincial de Segovia "se inventa la ficción" de que "ella tiene la guardia de hecho". Esto le lleva a preguntarse a qué se refiere el tribunal, "¿al hecho de que el padre lleva seis meses sin ver al niño?".

Sin ayuda de nadie

A día de hoy, la madre de Borja se sigue negando a decirle a Francisco dónde se encuentra el pequeño e impidiendo que el niño pueda tener contacto alguno con su padre. Dado que la vía judicial no ha servido para que se produzca el esperado encuentro, él se ha visto abocado a buscar al menor a través de las redes sociales. Acción que su expareja ha utilizado para denunciarle por violencia de género.

Francisco se siente abandonado, indefenso e impotente ante la inacción de la Justicia. Lleva mucho tiempo sin poder estar con su hijo y no encuentra explicación alguna a que se permita que una mujer se lleve a un menor de esta manera. "Es como si mi vida estuviera en pause, con un dolor constante", señala, "me falta una parte de mí". Cada día entra en la habitación del pequeño y observa sus cosas -que permanecen intactas- como si en ellas encontrara consuelo.

Es como si mi vida estuviera en pause, con un dolor constante. No soporto que Borja pueda pensar que su papá le ha abandonado. Lucho para que mi hijo sea el último.

No soporta la idea de que Borja "pueda pensar que su papá le ha abandonado" porque -apunta- "en la inocencia de un niño no entra lo que están haciendo estos señores (la madre y su nueva pareja)". Eso es quizás lo que más le duele, además del hecho en sí de no verle crecer. Ahora lucha para que ningún otro niño se vea en estas circunstancias, "que mi hijo sea el último".