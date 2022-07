"Regocijo en Moncloa" con el viaje en Falcon de "las chicas de oro de Podemos": "¡no me lo rayéis!"

El Mundo

"Bildu celebra la nueva Ley de Memoria: "Vamos a poner en jaque el relato de una Transición ejemplar"". Gracias a Sánchez, será una banda de asesinos la que escriba la historia. "La pomposamente llamada ley de Memoria Democrática que el sanchismo y sus aliados -Podemos, PNV y Bildu- apoyaron ayer en comisión nace viciada por la imposible conciliación entre sus escribas y los hechos", dice el editorial . "La obsesión revanchista incoada irresponsablemente por Zapatero empezó a enterrar el legado de conciliación que convirtió la Transición en el monumento político más admirado de la España contemporánea dentro y fuera de nuestras fronteras". ¿Pero qué le pasa a esta gente? Luego se inventan poderes invisibles.

"Hay leyes que aparentemente no tienen impacto en la vida cotidiana de la gente, máxime cuando una inflación desbocada copa sus naturales preocupaciones. Pero son leyes cainitas como esta las que más daño hacen al tejido de la convivencia entre ciudadanos distintos que da sentido a la comunidad moral que es toda nación democrática". Y sí, Sánchez, tu pacto con los etarras te costará el cargo.



"El TSJC ve "vicios de inconstitucionalidad" en la norma del Govern para eludir el 25% de castellano en las aulas". Vamos, que se hace un Pilatos. Dice El Mundo que "la justicia catalana decepcionó este lunes a muchos padres y madres coraje que llevan años batallando contra el aplastamiento de los derechos educativos de sus hijos como ciudadanos de Cataluña; es decir, de España". Se quita de enmedio y pide "que sea el Tribunal Constitucional el que se pronuncie, algo que puede tardar años mientras los derechos fundamentales siguen conculcados". Uy años, décadas, es el tribunal inútil.

"Cataluña continuará blindada a la inmersión lingüística, y el independentismo seguirá desafiando a la democracia con el respaldo de Sánchez, que no ha hecho nada por evitar esta deriva segregacionista, liderada por sus socios. Los jueces, que deben ser leales servidores del Estado, no pueden mirar para otro lado ni desentenderse de su misión de amparar los derechos y libertades de los ciudadanos. No pueden permitir que el separatismo se burle de los tribunales con el beneplácito del Gobierno. Ya es hora de que se aplique la Constitución y de que cese el chantaje". La verdad, a Cataluña la damos por perdida. Con este Gobierno y con el que venga, tractoria no tiene solución.

El País

"Sánchez acelera y aprueba este martes un crédito extra de 1.000 millones en Defensa pese a las críticas de Podemos". "Unidas Podemos sale en tromba contra el anuncio del aumento en el presupuesto militar, y Margarita Robles les replica: "A ver si Yolanda Díaz dice en Ferrol que se dejen de construir ahí las fragatas"". Tontadas de las podemitas. Ya las calmará Sánchez con cualquier otro viajecito como el de Nueva York.

Xavier Vidal-Folch quiere, ay, que me da la risa, que Sánchez eche a las podemitas. "Las batallitas del sector aguerrido empezaron desde la endogamia : no se junta con los demás en los corrillos del Consejo de Ministros; no se habla con los de su misma ala (teórica), ni con la candidata. Siguieron ante cada medida crucial. Y ahora amenazan cuartear al Gobierno a cuenta de la guerra: en una cuestión de Estado clave como la solidaridad de Europa entera con un país invadido. España interviene con las democracias en favor de Ucrania: no usa retóricas para aplaudir al autócrata violento".

"Si Belarra persiste en su benevolencia con Putin y pretende votar contra el convenio y el Presupuesto del Estado, o la disuade Díaz, o Pedro Sánchez tendrá que indicarle una puerta o un consulado". Venga, Pedro, ponlos a prueba. Estamos deseando ver a Belarra hacerse un Irene y cerrar la bocaza para no perder el carguito. Pero Sánchez no puede tocar al sector podemita.

"El Gobierno acusa al PP de ejercer una estrategia "de conspiración" y "trumpista"". El Gobierno está, literalmente, fuera de sí. Ayer Zapatero veía poderes invisibles. Están a un paso de ver muertos. A ver si se calman un poco porque empiezan a dar miedo.

ABC



"El Gobierno ya reconoce el riesgo de recesión". Sánchez le va a dejar a Feijóo un legado peor que el que Zapatero le dejó a Rajoy. Dice Julián Quirós que "ayer, Nadia Calviño, aquella que negaba las nubes negras y se empeñaba en convencernos de la «robusta» recuperación española, ayer de pronto huyó del triunfalismo y admitió que en efecto nos amenazan «trimestres complejos». Fue la manera de cogerle el paso a Sánchez, que lo cambia sin avisar a los de atrás, y nos ha soltado de pronto que tenemos «una crisis económica a las puertas de Europa». Lo atribuye por supuesto a la guerra de Ucrania y a la derecha española, cavernícola y fumadora de puros". El problema es que la mayoría de los españoles se lo atribuyen a él y se lo lanzan a la cara cada vez que se abren las urnas.

Dice Isabel San Sebastián que "Pedro Sánchez, muñidor de un Frankenstein político sin más flujo vital común que su odio a España y a la libertad, está asistiendo a la descomposición del engendro surgido de su desmesurada ambición". "Ahora que su Gobierno se enfrenta a desafíos sin precedentes, tanto en el escenario internacional como en el de la crisis económica que nos ahoga, la realidad pone al descubierto la fragmentación, inoperancia y debilidad de esa criatura monstruosa, engendrada sin otra motivación que un profundo sectarismo ni otro afán que el de alcanzar el poder a toda costa. Ahora se descubre solo, impotente y abocado a la derrota. Acorralado por las pesadillas con las que decidió encamarse, huye hacia adelante en una carrera loca que no le impide vislumbrar el hundimiento que se avecina". Incluso empieza a tener visiones. Ve cosas invisibles. Dentro de poco verá zombis.

Ana I. Sánchez dice que "la mayoría de españoles se ha dado cuenta, por fin, de que Pedro Sánchez les miente". ¡Anda! ¿No lo habían notado cuando dijo que no dormiría con Podemos, que no pactaría con Bildu jamás de los jamases, que no gobernaría con separatistas? Pues sí que han estado despistados los españoles. "Sánchez confundió la tolerancia ciudadana con un bajo nivel de inteligencia y abusó del embuste hasta convertirlo en la base de su comunicación". Y en ello sigue, ahora con poderes oscuros que fuman puros.

Ignacio Camacho habla de las vacaciones de las chicas en Nueva York pagadas con el dinero de todos. "Además de las incompetentes mejor pagadas del país han demostrado ser, por decirlo suavemente, muy cortitas de luces". Podían, al menos, haberse ahorrado el exhibicionismo obsceno.

"Parece que las fotos de marras han causado regocijo en La Moncloa: las chicas de oro de Podemos inmolándose solas a la vista de todos, todes y todas. Error. La torpeza de Irene Montero y sus asesoras incrementa la creciente fobia contra quien las ha puesto en el Gobierno y les consiente sus excursiones caprichosas. Porque pagarlas las pagan otros. Y otras". Mientras esos otros tienen que suspender sus vacaciones porque no hay parné.



Dice Camacho que Sánchez no acaba de entender el significado del abuso del "dichoso" Falcon. "Se ha convertido en el símbolo suntuario del desdén del poder hacia los aprietos de los ciudadanos. Su potencia icónica es demoledora". "Y la noticia de que la aeronave se ha puesto a disposición –«¡no me la rayéis!»– de un grupo de amigas en un viaje innecesario desborda la resignación de un electorado crujido a impuestos cada vez más altos para costear el desparrame de altos cargos". Y no, presidente, no son poderes ocultos ni mediáticos, es la gente de la calle.

La Razón

"Los barones y alcaldes del PSOE quieren un adelanto electoral". Cosas de Carmen Morodo, como si los barones y alcaldes del PSOE pintaran algo. "Temen que el presidente tenga la tentación de convocar con las municipales y que esto les penalice". "Pero el presidente del Gobierno tiene su agenda y a la hora de la verdad son pocos los que se atreven a decirle o a llevarle la contraria". Y te lloran a ti, ¿no Carmen?

José Antonio Vera se queja. "Nuestros parámetros se parecen cada vez más a los de Zambia. Encabezamos los ránkings de inflación, deuda pública, paro y subida de impuestos, y estamos a la cola en ahorro y ayuda a las empresas, a las que pide Sánchez que suban los salarios y reduzcan beneficios. Perfecto, pero igual debería reducir beneficios también el Estado, que lleva recaudados 22.000 millones de más por la inflación. Con ese dinero podríamos aliviar a las economías familiares, permitiendo al menos que la gente pueda disfrutar de unas merecidas vacaciones tras dos años de pandemia. Pero eso no, porque el Gobierno necesita recaudar más para el gasto político en Ministerios, Autonomías, Observatorios, Asesorías, subvenciones o viajes oficiales como el de Irene Montero con su pandi a Nueva York, en Falcon gratis para ir a un sarao sobre la cosa de género. La clase media española sin dinero para el verano, y ellas, ellos y elles recorriendo el mundo en sus airplanes". Con su dinero. Y usted, a la piscina municipal con el filete empanado y la tortilla.