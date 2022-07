Raquel Martínez: "Los medios son el hábitat natural de los falsos profetas"

Raquel Martínez (Palencia, 1979), castellana de Sevilla, periodista de TVE –actualmente, presenta el informativo vespertino del Canal 24 Horas durante el fin de semana–, creyente sui generis, predica la "humildad insumisa", desconfía de los filántropos que respaldan los medios de comunicación y rechaza los discursos "aparentemente" benefactores. Conversamos en el Café Varela, donde Melquíades Álvarez, en un Madrid apaleado por una plaga de obras almediana y un calor como del Averno que roza lo inconstitucional.

P: Señora Martínez, ¿cree en Dios?

R: Creo.

P: ¿Y cómo es el Dios en el que cree?

R: Hecho a medida. Estudié en un colegio religioso. Pero tras ciertas lecturas y el paso del tiempo lo he ido, sobre esa base, 'indefiniendo' un poco a mi manera.

Jesús F. Úbeda y Raquel Martínez, durante la entrevista | C.Jordá

P: Tras recibir una bofetada, ¿hay que poner la otra mejilla o devolver el golpe?

R: Estoy a favor de la humildad, pero de una humildad insumisa. Para mí no es tanto cuestión de venganza como de evitar ser agente pasivo.

P: ¿Los últimos serán los primeros?

R: No necesariamente. Creo que depende de la bondad de quien decida el orden, como en la parábola de donde sale esa afirmación. Aunque dicho así, siempre me ha parecido el cebo perfecto que utilizan los abusones y los resignados para pasar página o tratar de engañar al personal.

P: ¿La verdad nos hará libres?

R: Siempre.

Raquel Martínez posa para LD | C.Jordá

P: ¿Cree en el poder benéfico de los medios de comunicación?

R: En absoluto, y en los filántropos que los respaldan, menos. Aquí nadie da puntada sin hilo. Su labor in-formativa viene siempre sesgada por intereses particulares.

P: ¿Son los medios un ecosistema idóneo para los falsos profetas?

R: Son su hábitat natural. Sin ellos, las propagandas, las ideologías, quedarían reducidas a su mínima expresión. Hablando en plata: hacen falta voceros y los medios lo son.

P: ¿Cuál debiera ser el mandamiento más importante para un periodista?

R: Amarás la Verdad sobre toda línea editorial.

P: ¿Y cuál es el pecado que nunca debiera cometer?

R: Traicionar sus principios.

P: ¿Cree en usted misma?

R: Sólo si no me tomo en serio.

La periodista Raquel Martínez | C.Jordá

P: ¿Alguna vez dejó de hacerlo?

R: Vivimos en un chiste permanente.

P: ¿Cree en el ser humano?

R: Todavía sí. Aunque cada vez vea más cercano el borde del precipicio al que acabaremos cayendo y me entren serias dudas de si ciertas cosas tienen arreglo, sobre todo para las generaciones futuras: valores, tradiciones, actitudes…

P: ¿En qué creyó alguna vez y, a partir de un momento equis, dejó de creer?

R: En la Iglesia.

Raquel Martínez, sonriente durante la entrevista | C.Jordá

P: ¿En qué no ha creído nunca?

R: En las palabras que no se cimentan en actos.

P: Y, finalmente, ¿en qué no cree y le gustaría creer?

R: En el típico discurso aparentemente benefactor, volviendo a lo de antes, de "Por tu salud", "Por tu seguridad", "Por tu bienestar". Todos sabemos lo que es un eslogan y qué función tiene. ¡Pero no me diga usted que como propósito auténtico no sería algo maravilloso!